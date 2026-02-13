Muğla'da kurulacak mermer ihtisas OSB ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlayacak - Son Dakika
Ekonomi

Muğla'da kurulacak mermer ihtisas OSB ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlayacak

Muğla'da kurulacak mermer ihtisas OSB ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlayacak
13.02.2026 11:44
Muğla'nın Yatağan ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yer tahsisi yapılan mermer ihtisas organize sanayi bölgesinin (OSB) ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlaması bekleniyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yer tahsisi yapılan mermer ihtisas organize sanayi bölgesinin (OSB) ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlaması bekleniyor.

Çevreci bir anlayışla hayata geçirilecek Yatağan Mermer İhtisas OSB ile mermer atıkları ekonomiye kazandırılırken üretim ve lojistik süreçlerinde verimlilik de artırılacak.

Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Hüseyin Işık, AA muhabirine, mermer atıklarının tarım, inşaat ve sanayi gibi sektörlerde kullanılan birçok malzemeye ham madde sağladığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yaklaşık 80 hektarlık bir alan içerisinde organize sanayi bölgesini hayata geçireceklerini belirten Işık, bu alanı teslim alma aşamasında olduklarını kaydetti.

Daha sonra Muğla Valisi başkanlığında mütevelli heyeti oluşturacaklarını ve çalışmalara başlayacaklarını anlatan Işık, "Buradaki OSB sadece mermer üreten bir OSB olmayacak. Geri dönüşüm tesisleri olacak ve bu tesislerde mermer atıklarından elde ettiğimiz birçok ürünü ekonomiye kazandıracağız. Bu ürünler boyadan sıva malzemesine, endüstriyel ham maddeye varıncaya kadar birçok sektörde yer alacak." dedi.

Özellikle "Muğla Beyazı" mermeri ve atıklarının birçok malzemede ham madde olarak kullanılır durumda olduğuna dikkati çeken Işık, Muğla bölgesinde yaklaşık dört ana karakteristik yapıda taş bulunduğunu, bu taşları OSB'de kurulacak tasarım merkezinde değerlendireceklerini bildirdi.

OSB içerisinde mermer üreticileri, geri dönüşüm tesisleri, son nihai ürünün yapıldığı tesisler ve mermer makineleri üzerine imalat yapan sanayicilerin bulunacağını dile getiren Işık, bunların hepsini bir araya toplayıp bir kümelenme şeklinde profesyonel bir anlayış getirmek istediklerini vurguladı.

Yeşil OSB çalışması olacak

Hüseyin Işık, "yeşil OSB" çatısı altında bir çalışma yürüteceklerine işaret ederek, "OSB oluşurken yolda kullanacak kilit taşı, bordür, kaplama malzemelerini mermer atıklarından imal edilmiş malzemelerle inşa etmiş olacağız. Yenilenebilir enerji kullanarak enerji üretimi ve sanayicide bu farkındalığı oluşturup ayrı bir proje gerçekleştireceğiz. Çatıda yağmur sularının toplanabildiği bir sarnıç oluşturulacak ve süreli olarak kullanılmasını sağlayacağız." diye konuştu.

Işık, bölgede mermer atıklarından yararlanabilecekleri bir alan bulunmadığını, OSB'nin tanımlanmasıyla birçok firmanın çalışma yürütmek için müracaatta bulunduğunu ifade etti.

Muğla'nın en büyük avantajının limanlara yakın olması olduğunu belirten Işık, mermer atıkları ve mermer ihracatında lojistiğin önemli olduğunun altını çizdi.

Muğla'da yaklaşık 185 fabrika ve ocak işletmesinden çıkarılan mermer, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Kanada, Avustralya ve Avrupa ile Orta Doğu başta olmak üzere 60 ülkeye ihraç edilerek yılda 100 milyon doların üzerinde gelir elde ediliyor.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Haberler, Yatağan, Ekonomi, Muğla, Çevre, OSB, Son Dakika




