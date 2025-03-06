Muğla'nın Kültürel ve Ekonomik Potansiyeli Berlin'de Tanıtıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla'nın Kültürel ve Ekonomik Potansiyeli Berlin'de Tanıtıldı

Muğla\'nın Kültürel ve Ekonomik Potansiyeli Berlin\'de Tanıtıldı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Berlin Ekonomi Forumu 2025'te Muğla'nın turizm, kültürel miras ve ekonomik potansiyelini tanıttı. Başkan Aras, Muğla'nın dünya çapında bir turizm destinasyonu olduğunu vurguladı ve uluslararası iş birlikleri için önemli temaslar kurdu.

06.03.2025 15:01  Güncelleme: 15:03
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Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras yerel yönetimlerde bir ilki gerçekleştirerek, Uluslararası Kültür Diplomasi Enstitüsü tarafından düzenlenen Berlin Ekonomi Forumu 2025'e konuşmacı olarak katıldı. Berlin Ekonomi Forumu 2025'te önceki dönem Sırbistan Cumhurbaşkanı Boris Tadi, önceki dönem İtalya Başbakanı Massimo d'Alema, önceki dönem Moldova Başbakanı Natalia Gavrilia, önceki dönem İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, önceki dönem Bosna-Hersek Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Edin Dilberovi, gibi dünyanın dört bir yanından önemli isimler konuşmacı olarak yer aldı.

Berlin Ekonomi Forumu'nda konuşan Başkan Aras, Muğla'nın turizm, kültürel miras ve ekonomik potansiyelini ele alan, küresel bağlarını güçlendiren konulara değindi. Başkan Aras ayrıca Institute for Cultural Diplomacy (Uluslararası Kültür Diplomasi Enstitüsü) direktörü Mark Donfried ile önümüzdeki dönemlerde Muğla'da gerçekleşecek olan ortak etkinlikler üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Aras, "Muğla Dünyanın turizm destinasyonlarından biri"

Muğla'nın eşsiz doğası, tarihi ve kültürel mirasıyla sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olduğuna dikkat çeken Aras, " Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi uluslararası üne sahip destinasyonlar her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor. Turizm, Muğla ekonomisi için önemli bir güç olmasının yanı sıra kültürel mirasın korunmasını teşvik eden, sosyal diyaloğu geliştiren ve küresel toplulukları birbirine yakınlaştıran güçlü bir diplomasi aracı." şeklinde konuştu.

Başkan Aras, "Dünya Kenti olma yolunda ilerliyoruz"

Muğla'nın turizminin ötesinde farklı yönleriyle de öne çıktığını vurgulayan Başkan Aras, "Muğla turizmin ötesinde, Türkiye'nin en iyi zeytinlerini, turunçgillerini, çam balını ve balıkçılığı üreten önemli bir tarım merkezi. Bölgesel ekonomi stratejisinin temel bileşenleri olarak, sürdürülebilir kırsal kalkınmayı ve yerel gastronomiyi teşvik etmeliyiz. Kültürel değişimleri teşvik ederek ve farklı toplulukların ihtiyaçlarını karşılayan girişimleri destekleyerek sosyal uyumu güçlendiriyoruz. Muğla'da sadece turizm potansiyeli değil, kültürel çeşitliliği, tarihi birikimi ve sürdürülebilir kalkınma hedefiyle de bir dünya kenti olma yolunda ilerliyoruz" dedi.

Berlin Ekonomi Forumu 2025'te, Başkan Aras'ın Muğla'yı temel alan konuşmasının ardından Forum katılımcıları, Muğla'nın doğal, kültürel ve ekonomik yapısına dair detaylı bilgiler edinme fırsatı yakalarken, uluslararası iş birlikleri için de önemli temaslar kuruldu. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Muğla'nın Kültürel ve Ekonomik Potansiyeli Berlin'de Tanıtıldı - Son Dakika

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