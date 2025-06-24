Mühendis TEK-SEN, Enerji Sendikası'nın Zaferi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Mühendis TEK-SEN, Enerji Sendikası'nın Zaferi

Mühendis TEK-SEN, Enerji Sendikası\'nın Zaferi
24.06.2025 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mühendis TEK-SEN, TEİAŞ'a karşı kazandığı davayla iş güvenliği haklarını korudu.

Mühendis TEK-SEN Enerji Sendikası, kamu mühendislerinin ve teknik personelinin iş güvenliği ve hakları için verdiği mücadeleyi kazandığını duyurdu. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'ne (TEİAŞ) karşı açılan davada Ankara 25'inci İdare Mahkemesi, koruyucu giyim malzemesi sağlanmamasının hukuka aykırı olduğuna karar vererek Mühendis TEK-SEN Enerji Sendikası lehine hüküm verdi. Böylece, 7'nci Dönem Toplu Sözleşme hükümlerinin idareler tarafından zamanında ve eksiksiz uygulanmasının zorunlu olduğu kanıtlandı.

Kamu mühendislerinin ve teknik personelinin haklarının aranmasında önemli bir rol üstlenen Mühendis TEK-SEN Enerji Sendikası, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'ne (TEİAŞ) karşı açtığı koruyucu giyim malzemesi davasını kazandığını duyurdu. Ankara 25'inci İdare Mahkemesi'nin 17 Haziran 2025 tarihli ve 2025/946 sayılı kararıyla, TEİAŞ'ın enerji, sanayi ve madencilik hizmet kolunda çalışan personele 7'nci Dönem Toplu Sözleşme kapsamında koruyucu giyim malzemesi sağlanması için yapılan başvurunun, zımnen reddine ilişkin işlem, hukuka aykırı bulunarak iptal edildi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Ankara 25'inci İdare Mahkemesi, davayı inceleyerek toplu sözleşme hükümlerinin bağlayıcı olduğunu ve TEİAŞ'ın bu hükümleri yerine getirme yükümlülüğünün 1 Ocak 2024 itibarıyla başladığını vurguladı. Mahkeme, toplu sözleşme süresinin iki yıl olmasının idarelere bu yükümlülüğü erteleme yetkisi vermediğine hükmetti. Ayrıca, koruyucu giyim malzemelerinin sağlanması için bir komisyon kurulması gerekiyorsa, bu komisyonun toplu sözleşmenin yürürlüğe gireceği tarihten önce veya hemen sonrasında oluşturulması gerektiği belirtildi. Mahkeme, TEİAŞ'ın başvuruyu zımnen reddetmesinin hukuka aykırı olduğuna karar vererek işlemin iptaline hükmetti. Ayrıca kararda, enerji hizmet kolunda çalışan personele 7'nci Dönem Toplu Sözleşme kapsamında koruyucu giyim malzemesi verilmesi için gerekli adımların atılması gerektiği açıkça ifade edildi.

"Verdiğimiz mücadele, mahkeme kararıyla taçlandı"

Mühendis TEK-SEN Enerji Sendikası Genel Başkanı Mümin Güler, "3 Eylül 2023 tarih ve 32298 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan 7'nci. Dönem Toplu Sözleşme'nin "Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu" başlıklı Onuncu Bölümü'nün 1'inci maddesinde; fabrika, atölye, laboratuvar, maden ocakları, sanayi tesisleri, akaryakıt istasyonları, petrol boru hatları veya açık arazi şartlarında görev yapan personele, görev esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim malzemesinin ayni olarak verilmesi gerektiği açıkça belirtiliyor. Ancak, söz konusu toplu sözleşme hükmünün 2023 Eylül'ünde yürürlüğe girmesine rağmen, TEİAŞ tarafından bu yükümlülük yerine getirilmedi. Üyelerimizin haklarını korumak adına TEİAŞ'a başvuruda bulunduk, ancak olumsuz yanıt aldık. Toplu sözleşmeyle garanti altına alınmış koruyucu giyim hakkımızı da bu nedenle yargıya taşıdık ve tarihi bir zafer kazandık. Üyelerimizin güvenliği ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için verdiğimiz mücadele, mahkemenin bu adil kararıyla da taçlandı. Umarım mahkeme kararı emsal teşkil eder ve toplu sözleşme hükümlerini uygulamayan tüm kurumlara bir mesaj olur. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz mitingde de üyelerimizin haklarını savunmak için alanlarda sesimizi yükselterek ve kamu mühendislerinin ve teknik personelinin hakları için mücadele etme kararlığımızı gözler önüne serdik. TEİAŞ'a karşı aldığımız zaferle de, üyelerimizin mali ve sosyal haklarını koruma konusundaki kararlılığımızı net bir şekilde gösterdiğimizi düşünüyorum. TEİAŞ ve diğer ilgili kurumların, mahkeme kararına uygun olarak en kısa sürede koruyucu giyim malzemesi sağlama yükümlülüğünü yerine getirmesini talep ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Mahkeme, Türkiye, Enerji, Sağlık, Ankara, Hukuk, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mühendis TEK-SEN, Enerji Sendikası'nın Zaferi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayvalık’ta feci kaza: İş insanı hayatını kaybetti, eşi ağır yaralandı Ayvalık'ta feci kaza: İş insanı hayatını kaybetti, eşi ağır yaralandı
Fenerbahçe’ye 111 milyon euroluk yıldız Fenerbahçe'ye 111 milyon euroluk yıldız
Osimhen için gözü kararttılar Eğer kabul ederse dünyanın en yüksek maaşlı futbolcusu olacak Osimhen için gözü kararttılar! Eğer kabul ederse dünyanın en yüksek maaşlı futbolcusu olacak
Narin Güran’ın ağabeyi Enes’ten Yargıtay’a temyiz başvurusu Narin Güran'ın ağabeyi Enes'ten Yargıtay'a temyiz başvurusu
İsrail siyasi mahkumların yattığı Evin hapishanesinin kapısını vurdu İsrail siyasi mahkumların yattığı Evin hapishanesinin kapısını vurdu
Bitti bu iş Mostafa Mohamed’in yeni takımı hayırlı olsun Bitti bu iş! Mostafa Mohamed'in yeni takımı hayırlı olsun
Jeff Bezos, kapitalizm karşıtı gösterilere aldırış etmeden lüks yatında köpük partisi verdi Jeff Bezos, kapitalizm karşıtı gösterilere aldırış etmeden lüks yatında köpük partisi verdi
Marmaray’da bir kişi raylara atlayarak intihar etti Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti
İsrailli Bakan Eliyahu: İran’daki muhalefeti ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz İsrailli Bakan Eliyahu: İran'daki muhalefeti ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz
Fenerbahçe yıldız futbolcuya neredeyse 60 kat zam yaptı Fenerbahçe yıldız futbolcuya neredeyse 60 kat zam yaptı
Öldürdüğü kızı ile 18 saat Anne, çocuklarını böyle oyalamış Öldürdüğü kızı ile 18 saat! Anne, çocuklarını böyle oyalamış

10:42
Ateşkes kısa sürdü İran’dan İsrail’e balistik füze saldırısı
Ateşkes kısa sürdü! İran'dan İsrail'e balistik füze saldırısı
10:31
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 5 ay sonra ilk kez grup toplantısında konuşuyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 5 ay sonra ilk kez grup toplantısında konuşuyor
10:09
Rüzgar tersine döndü Petrol fiyatı düştü, akaryakıta indirim bekleniyor
Rüzgar tersine döndü! Petrol fiyatı düştü, akaryakıta indirim bekleniyor
10:08
Kılıçdaroğlu: Mutlak butlan çıkarsa kayyuma mı bırakayım
Kılıçdaroğlu: Mutlak butlan çıkarsa kayyuma mı bırakayım?
08:11
TSK’ya FETÖ operasyonu 158 asker gözaltına alındı
TSK'ya FETÖ operasyonu! 158 asker gözaltına alındı
15:25
Kocaeli’de balkondan düşen 1,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Kocaeli'de balkondan düşen 1,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
15:13
Anlaşmanın eli kulağında Fenerbahçe’nin yıldızı Arda Turan’ın takımına gidiyor
Anlaşmanın eli kulağında! Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Turan'ın takımına gidiyor
15:12
Pistte korku dolu anlar 6 yaşındaki Zayn Sofuoğlu pistte kaza geçirdi
Pistte korku dolu anlar! 6 yaşındaki Zayn Sofuoğlu pistte kaza geçirdi
15:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD’nin İran saldırısına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin İran saldırısına ilk tepki
14:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı programda gelen telefon sonrası salondan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı programda gelen telefon sonrası salondan ayrıldı
14:35
Temel kazısında kepçeye takıldı, ekipler hemen harekete geçti
Temel kazısında kepçeye takıldı, ekipler hemen harekete geçti
14:17
Süper Lig devinden Orkun Kökçü bombası
Süper Lig devinden Orkun Kökçü bombası
14:13
İran’dan ABD’ye sert tehdit: 50 bin askerinizi tabutla geri göndereceğiz
İran'dan ABD'ye sert tehdit: 50 bin askerinizi tabutla geri göndereceğiz
14:10
Öldürdüğü kızı ile 18 saat Anne, çocuklarını böyle oyalamış
Öldürdüğü kızı ile 18 saat! Anne, çocuklarını böyle oyalamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2025 10:59:43. #7.13#
SON DAKİKA: Mühendis TEK-SEN, Enerji Sendikası'nın Zaferi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.