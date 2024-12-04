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Ekonomi

Muradiye OSB'ye Energie Müjdesi

Muradiye OSB\'ye Energie Müjdesi

Bölgeye ait indirici merkez yatırımı 2025 bütçesine alındı; kesintisiz enerji sağlanacak.

04.12.2024 11:13
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Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda üst düzey yetkililerle yapılan görüşmeler neticesinde müjdeyi verdi. Bölgeye ait indirici merkez yatırımı, sanayi bölgesinde kesintisiz enerji sağlamak için bakanlığın 2025 yılı bütçesine alındı.

Manisa'da 2021 yılından bu yana Muradiye OSB'de kesintisiz elektrik için yapılan çalışmalardan biri daha meyvesini verdi.

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda üst düzey yetkililerle yapılan görüşmeler neticesinde Manisalı sanayicilere müjdeyi verdi. Bölgeye ait indirici merkez yatırımı, sanayi bölgesinde kesintisiz enerji sağlamak için bakanlığın 2025 yılı bütçesine alındı.

Konuyla ilgili Ankara'da üst düzey yetkililerle çeşitli görüşmeler gerçekleştiren Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, mevcuttaki Muradiye OSB ve Uzunburun Genişleme Alanı için kesintisiz enerji sağlamak amacı ile bölgeye ait indirici merkez yatırımının, 2025 yılı bütçesine alındığının müjdesini verdi. Başkan Osman Kıvırcık Manisalı sanayicilere yatırımın hayırlı olmasını diledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Muradiye OSB'ye Energie Müjdesi - Son Dakika

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