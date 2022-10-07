Muş haber... Muş'ta manda besiciliği vatandaşa gelir kapısı oldu

Muş'ta manda besiciliği vatandaşa gelir kapısı oldu

MUŞ Muş'ta 2018 yılında devlet desteği ile dağıtılan ve sayısı her geçen gün artan mandalar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara gelir kapısı oldu.

1 milyon 300 bin küçükbaş ve 350 bin büyükbaş hayvan varlığıyla Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Muş'ta geçimlerini besicilikle sağlayan vatandaşlar, devlet destekli manda yetiştiriciliğine ilgi gösteriyor. Manda besleyerek geçimlerini sağlayan vatandaşlar elde ettikleri süt, peynir, tereyağı ve yoğurttan ihtiyaç duydukları miktarı evlerine alırken, ihtiyaç fazlası ürünleri de satıyor. Günde iki kez sağımı yapılan mandalar, günün büyük bir bölümünü köyün yakınındaki sulak arazide geçiriyor.

"Devletin destekleriyle manda sayısını artırdık"

Korkut ilçesine bağlı Sazlıkbaşı köyünde mandacılıkla uğraşan besicilerden Cezayir Güngör, hayvancılığın kendilerine dededen kalma bir meslek olduğunu söyledi. Mandacılığın 150 yıldan bu yana köyde sürdürüldüğünü ifade eden Güngör, "Devletin destekleriyle manda sayısını artırdık. Şu anda benim 30 mandam var, köy genelinde ise 800 manda var. Geçim kaynağımız mandacılık üzerine kurulu. Mandanın yoğurdunu, peynirini, tereyağını ve buzağını satıyoruz. Geçimimizi böyle sağlıyoruz. Yoğurdun kilosunu eskiden 10 liraya satıyorduk ama şu anda 15 liraya satıyoruz. Tereyağının kilosunu 220 liradan, peynirin kilosunu da 100 ile 120 lira arasında satıyoruz. Buna rağmen ürün bulunmuyor. Müşteriler ürünleri gelip evimizden alıp götürüyor" dedi.

Köy çevresinde mandaların ihtiyaç duyduğu bol miktarda su ve çamurun olduğunu anlatan Köy Muhtarı Rıdvan Cankaya ise "Bundan dolayı inek besiciliği pek yapmıyoruz. Manda besliyoruz. Bu işle uğraşan köy sakinlerimizin bazıları sütü satarken bazıları ise kış ihtiyaçları için peynir, yoğurt ve tereyağı üretiyor. Su olmazsa manda yaşayamaz. Burada hem kamış hem sazlık hem de çamur var. Ondan dolayı mandacılık yapıyoruz" diye konuştu.