MÜSİAD İzmir, Şehit ve Gazi Aileleri İle İftar Etkinliği Düzenledi

MÜSİAD İzmir, gerçekleştirilen iftar etkinliğinde şehit ve gazi aileleri, yaşlılar evinde kalan büyükler ve öğrencileri ağırlarken, genç-yaşlı onlarca vatandaş iftar çadırında oruçlarını açtı.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, şehit ve gazi aileleri, yaşlılar evinde kalan büyükler ve öğrenciler için iftar etkinliği gerçekleştirdi. Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nde kurulan iftar çadırındaki etkinlik, Türk Tasavvuf Müziği konseri ile başlarken, ardından Kur'an-ı Kerim Tilaveti okundu. Ezanın okunmasıyla birlikte genç-yaşlı onlarca vatandaş hep birlikte oruçlarını açtı.
"Ne kadar şükretsek azdır"
İftar sonrası açıklama yapan MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Gökhan Temur, "MÜSİAD, milli manevi değerlerine bağlı olmanın yanında ahlak ve dürüstlüğü ilke edilen, hak ve hukuku her daim gözeten ve dayanışma gibi evrensel değerleri büyüyesinde barındıran, toplumsal her türlü gelişime fayda sağlayan, bağımsız, ilkeli duruşunu her zaman koruyan bir sivil toplum kuruluşudur. MÜSİAD İzmir olarak bizler bugün 2 bin işletmeyi temsil ediyor, yaklaşık 100 bin kişiye iş imkanı sağlıyor ve İzmir ekonomisinde yüzde 18'e tekabül eden iş hacmine sahibiz. Ne kadar şükretsek azdır" dedi.
Gazze ve Doğu Türkistan vurgusu
Konuşmasında Gazze ve Doğu Türkistan gibi İslam coğrafyalarında yaşanan zulme de yer veren Temur, "Barış, dayanışma, rahmet ayı olan Ramazan ayı, maalesef Gazze'deki Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize yapılan zulümle bu sene biraz daha buruk geçmekte. Şu mübarek günlerde bu coğrafyalardaki acıların, zulümlerin son bulmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Özellikle Filistin'deki kardeşlerimize Siyonist İsrail tarafından yapılan zulmün, soykırımın, Ramazan'ın yüzü suyu hürmetine son bulmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Böylesi gönül sofrasında bizleri yalnız bırakmayarak katılım sağlayan tüm protokolümüze, sivil toplum kuruluşlarımıza, şehit ve gazi ailelerimize, yaşlılarımıza, gençlerimize özellikle şükranlarımı sunuyorum" açıklamasında bulundu. - İZMİR
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilerin kayıtlılık konusunda taahhütname vermesi gerektiğini belirterek, eğer bu yeterli olmazsa Çiftçi Kayıt Sistemi'ni zorunlu hale getireceklerini söyledi. Yumaklı ayrıca İzmir'de tamamlanması gereken Fetrek Çayı Islah Projesi'nin geciktiğini ve projenin Cumhur İttifakı Torbalı Belediye Başkan adayı Özgür Erman Çağlar tarafından tamamlanacağını ifade etti. Tarım ve Orman Bakanı ayrıca iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek Türkiye'nin tarımsal üretim hedefleri ve sektöre yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programı'nda yaptığı konuşmada, emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 2-5 Nisan tarihleri arasında hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Erdoğan, ayrıca emeklilerin bayram ikramiyelerinde yüzde 50 artış yapıldığını belirtti ve enflasyona karşı çalışanları ezdirmemek için çaba harcadıklarını vurguladı.
MÜSİAD Azerbaycan olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Reşad Cabirli yeniden başkan seçildi. Toplantı sonrasında iftar programı düzenlendi. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Abdurrahman Uzun ve diğer önemli isimler katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programı'nda yaptığı konuşmada, bu yıl emeklilerin bayram ikramiyelerinde yüzde 50 artış yapıldığını ve ikramiyelerin 2-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını açıkladı.
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatacağı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatırmış olacağız'' diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklilerin hesabına yatırılacağını açıkladı. Ayrıca, bölgesel krizlerin ve istikrarsızlıkların yol açtığı mali yükün en az şekilde insanlara yansıtılması hedeflendiğini belirtti. Erdoğan, Gazze'de işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan olayların insanlık adına utanç verici olduğunu ifade etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni kazanacaklarına dikkat çekti ve adayları Muhittin Böcek'i desteklediklerini belirtti.