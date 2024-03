MÜSİAD İzmir, Şehit ve Gazi Aileleri İle İftar Etkinliği Düzenledi

Ekonomi

MÜSİAD İzmir, gerçekleştirilen iftar etkinliğinde şehit ve gazi aileleri, yaşlılar evinde kalan büyükler ve öğrencileri ağırlarken, genç-yaşlı onlarca vatandaş iftar çadırında oruçlarını açtı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, şehit ve gazi aileleri, yaşlılar evinde kalan büyükler ve öğrenciler için iftar etkinliği gerçekleştirdi. Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nde kurulan iftar çadırındaki etkinlik, Türk Tasavvuf Müziği konseri ile başlarken, ardından Kur'an-ı Kerim Tilaveti okundu. Ezanın okunmasıyla birlikte genç-yaşlı onlarca vatandaş hep birlikte oruçlarını açtı.

"Ne kadar şükretsek azdır"

İftar sonrası açıklama yapan MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Gökhan Temur, "MÜSİAD, milli manevi değerlerine bağlı olmanın yanında ahlak ve dürüstlüğü ilke edilen, hak ve hukuku her daim gözeten ve dayanışma gibi evrensel değerleri büyüyesinde barındıran, toplumsal her türlü gelişime fayda sağlayan, bağımsız, ilkeli duruşunu her zaman koruyan bir sivil toplum kuruluşudur. MÜSİAD İzmir olarak bizler bugün 2 bin işletmeyi temsil ediyor, yaklaşık 100 bin kişiye iş imkanı sağlıyor ve İzmir ekonomisinde yüzde 18'e tekabül eden iş hacmine sahibiz. Ne kadar şükretsek azdır" dedi.

Gazze ve Doğu Türkistan vurgusu

Konuşmasında Gazze ve Doğu Türkistan gibi İslam coğrafyalarında yaşanan zulme de yer veren Temur, "Barış, dayanışma, rahmet ayı olan Ramazan ayı, maalesef Gazze'deki Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize yapılan zulümle bu sene biraz daha buruk geçmekte. Şu mübarek günlerde bu coğrafyalardaki acıların, zulümlerin son bulmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Özellikle Filistin'deki kardeşlerimize Siyonist İsrail tarafından yapılan zulmün, soykırımın, Ramazan'ın yüzü suyu hürmetine son bulmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Böylesi gönül sofrasında bizleri yalnız bırakmayarak katılım sağlayan tüm protokolümüze, sivil toplum kuruluşlarımıza, şehit ve gazi ailelerimize, yaşlılarımıza, gençlerimize özellikle şükranlarımı sunuyorum" açıklamasında bulundu. - İZMİR