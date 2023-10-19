MÜSİAD UK, Londra'da iş dünyasının önde gelen isimlerini buluşturdu

İngiltere - MÜSİAD UK Şubesi, iş dünyasının önde gelen isimlerini buluşturan büyük bir iş ağı etkinliği düzenledi. Etkinlik, Londra'nın finans merkezi olan City of London'da bulunan tarihi Guild Hall binasında gerçekleşti.

BİRBİRİNDEN ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI

Yaklaşık 500 katılımcının bir araya geldiği bu özel etkinlikte, MÜSİAD UK Başkanı Murat Bingöl, açılış konuşmasıyla etkinliği resmen başlattı. Kendisini takip eden isimler arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Büyükelçisi Sayın Osman Koray Ertaş, MÜSİAD Genel Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Selim Sar, Bangladeş Büyükelçisi Sayın Saeda Tasneem, Türk Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın temsilcisi ve aynı zamanda MÜSİAD KKTC'nin kurucu başkanı olan Sayın Okyay Sadıkoğlu, City of London Aldermanı Kawsar Zaman, Mısır Büyükelçiliği Ticaret Bürosu Başkanı Sayın Tamer Mostafa Ali ve birçok saygın iş lideri ve sponsor yer aldı.

VERİMLİ GÖRÜŞMELERE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Etkinlik, İngiltere Müslümanlar Konseyi Başkanı Sir Iqbal Sacranie, saygın iş insanı Iqbal Ahmed OBE ve İslam Channel'ın vizyoner kurucusu Mohammed Ali Harrath gibi değerli konuşmacıların sunumlarına da sahne oldu. Etkinlik, etkileyici konuşmaların ardından sektörel iş ağı oturumlarına ev sahipliği yaparak benzer düşünen profesyonellerin bir araya gelip verimli iş görüşmeleri yapmalarına olanak tanıdı. MÜSİAD UK, iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirerek uluslararası iş bağlantılarını güçlendirmeye devam ediyor.

İLGİDEN MEMNUNLAR

MÜSİAD UK Başkan Yardımcısı aynı zamanda Sektör Kurulları ve İş Geliştirme Başkanı Özlem Bacak, bu tür buluşmaların ve sektörel toplantıların farklı komitelerdeki iş insanlarının tanışması için önemine vurgu yaparken; katılım sayısından ve ilgiden memnun olduğunu belirtti. İngiltere'de öne çıkan sektörlerin hizmet, IT, finans, gıda tarım hayvancılık, inşaat ve otomotiv sektörleri olduğunu da ekledi.

MÜSİAD UK, iş dünyasının farklı sektörlerinden profesyonelleri bir araya getirerek iş dünyasına yeni perspektifler sunmaya devam ediyor.