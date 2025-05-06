Mustafa Güneş Fimple Türkiye Ülke Müdürü Oldu

SON 2,5 yıldır Fimple bünyesinde Chief Product Officer (CPO) olarak görev yapan Mustafa Güneş, Fimple Türkiye Ülke Müdürü pozisyonuna getirildi. Güneş, bu görev kapsamında Türkiye'deki operasyonların tüm sorumluluğunu üstlenecek ve şirketin yerel pazardaki büyüme stratejilerine liderlik edecek.

Fimple, halihazırda Türkiye'de Hedef Yatırım Bankası, Q Yatırım Bankası, Dünya Katılım ve Aytemiz Yatırım Bankası gibi kurumların da aralarında bulunduğu 13 farklı müşteriye hizmet veriyor. Bu atamayla birlikte, Fimple'ın Türkiye pazarındaki konumunu daha da güçlendirmesi, müşteri memnuniyetini artırması ve yerel iş birliklerini genişletmesi hedefleniyor.

MUSTAFA GÜNEŞ'TEN AÇIKLAMA

Yeni göreviyle ilgili değerlendirmede bulunan Mustafa Güneş, şu ifadeleri kullandı:

"Fimple'ın ürün vizyonunu oluşturma sürecinde edindiğim deneyimi şimdi Türkiye operasyonlarının liderliğine taşıyacak olmaktan büyük bir heyecan duyuyorum. Türkiye, dijital bankacılık alanında dönüşümün merkezinde yer alan bir ülke. Bu potansiyeli, güçlü bir teknoloji altyapısı ve müşteri odaklı bir yaklaşımla birleştirerek, Fimple'ın ülke çapındaki etkisini daha da artırmayı hedefliyoruz."

MUSTAFA GÜNEŞ HAKKINDA

Mustafa Güneş, Fimple'daki yeni görevinden önce şirketin ürün geliştirme süreçlerini yönetti ve yenilikçi ürün portföyünün oluşumunda stratejik rol üstlendi. Fimple'a katılmadan önce, Azerbaycan merkezli Bank of Baku'de CIO (Chief Information Officer) olarak görev aldı ve bankanın dijital dönüşüm stratejilerine liderlik etti.

Kurumsal kariyerine 2000 yılında Kentbank'ta başlayan Güneş, 2002-2011 yılları arasında Ziraat Teknoloji bünyesinde uygulama altyapı ekiplerini yönetti ve büyük ölçekli bankacılık dönüşüm projelerinde aktif rol aldı. Ardından VakıfBank'ta Uygulama Geliştirme Başkanı olarak görev yaptı; bankanın yeni teknoloji altyapısının tasarımı, geliştirilmesi ve hayata geçirilmesinde öncü bir rol üstlendi.

Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu olan Mustafa Güneş, MBA eğitiminin yanı sıra sinema alanında da yüksek lisans derecesine sahiptir.