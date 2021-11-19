Mut'ta üreticiye bin 640 badem fidanı dağıtıldı

Mersin'in Mut ilçesinde, üreticiye bin 640 badem fidanı dağıtıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut Koordinasyon Şube Müdürlüğü önünde yapılan badem fidanı dağıtımı öncesinde bilgi veren Tarımsal ve Veterinerlik Hizmetler Daire Başkanlığı Şube Müdürü Abdullah Selçuk Şahutoğlu, "Mersin yöresine özgü projeler üretiyoruz. Bu çerçevede Mut, Gülnar, Aydıncık ve Silifke'yi kapsayan badem fidanının dağıtımını gerçekleştiriyoruz" dedi.

Proje kapsamında Mut'ta bin 640, bölge genelinde ise toplam 16 bin 375 badem fidanının dağıtılacağı belirten Şahutoğlu, piyasa değeri 20 TL olan fidanların tanesinin üreticiye 4,5 TL'ye verildiğini kaydetti. - MERSİN