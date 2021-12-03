Üye Girişi
Müteahhitler, sektördeki sorunların çözümü için önerilerde bulundu - Son Dakika

Müteahhitler, sektördeki sorunların çözümü için önerilerde bulundu

03.12.2021 10:03
Müteahhitler, sektördeki sorunların çözümü için önerilerde bulundu

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, artan inşaat maliyetleri karşısında ucuz konut fiyatları için devlet mülkiyetindeki arazilerin arsa halinde daha düşük fiyatlara inşaat sektörüne verilmesini önerdi.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, artan inşaat maliyetleri karşısında ucuz konut fiyatları için devlet mülkiyetindeki arazilerin arsa halinde daha düşük fiyatlara inşaat sektörüne verilmesini önerdi.

Eren, TMB Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, inşaat sektörünün durumu, Birliğin çalışmaları ve sektörde öne çıkan konulara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Son dönemde artan inşaat maliyetlerine değinen Eren, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başlangıcıyla güncel fiyatlar arasında ortalama iki kattan fazla fark olduğunu söyledi. Eren, inşaat maliyetlerinin bu denli yükselmesinin her kesimi etkilediğini bildirdi.

Salgının dünya piyasalarında ham madde fiyatlarına etkisi, döviz kurundaki artışlar, yükselen girdi maliyetlerine çözüm için kamu projelerinde müteahhitlik firmalarına ilave fiyat farkı ödenmesi gerektiğini belirten Eren, şartsız tasfiye veya devir hakkı tanınması ihtiyacının da hayati hale geldiğini dile getirdi.

Faizlerin konut sektörüne etkisi

Eren, konut kredisinde faizlerin yüzde 1'in üzerinde olmasının psikolojik olarak insanları etkilediğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Döviz kurundaki artış piyasada 'Bekle, gör' eğilimi yaratıyor. Finansal koşullarda öngörülebilirlik ve düşen alım gücüne uygun kredi koşullarıyla orta vadede de arsa payının maliyetlere etkisinin düşürülmesi gibi adımlara ihtiyaç var. Ucuz konut fiyatları, devletin mülkiyetindeki arazileri arsa halinde daha ucuz fiyatlara inşaat sektörüne vermesinden geçer."

Sektörde 1,8 milyon istihdam olduğu bilgisini veren Eren, projelerin devamı için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etti.

TMB üyelerinin yurt içindeki projelerin yüzde 70'ini, yurt dışı projelerin de yüzde 90'ını yaptığını aktaran Eren, bu yıl imzalanan 213 projeyle kasım sonu itibarıyla 20,7 milyar dolarlık proje bedeline ulaştıklarını kaydetti.

"Yurt dışı müteahhitlik için akreditasyon sistemi hayata geçirilmeli"

Eren, yurt dışı projelerinde öncelikli hedeflerinin daha fazla Türk iş gücü istihdamı sağlamak olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Yurt dışında istihdam edilen Türk iş gücü sayısını, gelir muafiyeti ve açılan kimi davalarda suistimallerin önüne geçmeye yönelik düzenlemelerle şu anki 25-30 bin kişiden 100 bine çıkarabiliriz. Bu suistimalerin önüne geçilmesi için ihtisas mahkemeleri kurulmasını istiyoruz. Yurt dışı müteahhitlikte firmaları mali, teknik ve performansa dayalı objektif kriterler ve standartlar çerçevesinde sınıflandıracak, belgelendirecek bir akreditasyon sistemi kamu-özel ortaklığıyla hayata geçmeli. Proje finansmanı her zamankinden büyük ihtiyaç ve başta Türk Eximbank'ın sermaye yapısının güçlenmesi, yerel ve uluslararası finansal araçların artırılması rakiplerimizle rekabette kritik rol oynayacak."

Müteahhitler, sektördeki sorunların çözümü için önerilerde bulundu
Müteahhitler, sektördeki sorunların çözümü için önerilerde bulundu
Müteahhitler, sektördeki sorunların çözümü için önerilerde bulundu
Müteahhitler, sektördeki sorunların çözümü için önerilerde bulundu
Müteahhitler, sektördeki sorunların çözümü için önerilerde bulundu

Erdal Eren, Türkiye, İnşaat, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Müteahhitler, sektördeki sorunların çözümü için önerilerde bulundu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yolu 4 kilometre kısaltmak için köprü yaptı! Köprü sonunu getirdi! 10:50 Yolu 4 kilometre kısaltmak için köprü yaptı! Köprü sonunu getirdi!
Arkadaşlarının cesedini motosikletle dolaştırdılar! Bu kadar vefa fazla! 10:50 Arkadaşlarının cesedini motosikletle dolaştırdılar! Bu kadar vefa fazla! Fransız savunmacı Umtiti, Barcelona taraftarının saldırısına uğradı! Kırmızı ışıkta aracın önünü kestiler 10:49 Fransız savunmacı Umtiti, Barcelona taraftarının saldırısına uğradı! Kırmızı ışıkta aracın önünü kestiler İntikamınızı nasıl alırdınız? İşte size aldatılanların muhteşem intikamları! 10:40 İntikamınızı nasıl alırdınız? İşte size aldatılanların muhteşem intikamları! Kasımda fiyatı en fazla artan ürün 10:25 Kasımda fiyatı en fazla artan ürün "patlıcan", en çok düşen "karnabahar" oldu Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı 09:57 Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı 09:36 Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! 08:48 Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!

Son Dakika Haberleri
10:50 Arkadaşlarının cesedini motosikletle dolaştırdılar! Bu kadar vefa fazla!
10:49 El Salvador'da askeri uçak düştü! Savunma Bakanı'nın oğlu da dahil 3 kişi hayatını kaybetti
10:49 Yolu 4 kilometre kısaltmak için köprü yaptı! Köprü sonunu getirdi!
10:48 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71
10:48 Fransız savunmacı Umtiti, Barcelona taraftarının saldırısına uğradı! Kırmızı ışıkta aracın önünü kestiler
10:45 İnsanlığın sonunu getirecek laboratuvar deneyinin bilgileri ortaya çıktı! İlk defa robotlar tek başlarına üreyebildi
10:40 İntikamınızı nasıl alırdınız? İşte size aldatılanların muhteşem intikamları!
10:30 Fenerbahçeli futbolculardan Pereira'ya veto! Ali Koç çaresiz kalmış
10:14 Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine randevu vermeyen TÜİK'e seslendi: 11:00'de geliyorum, haberiniz olsun
10:10 Hekimlere yapılan zam diğer sağlık çalışanlarının tepkisini topladı! Hastanelerde protestolar yapılıyor
Son dakika magazin haberleri Son dakika magazin haberleri         
10:53
El Salvador'da askeri uçak düştü! Savunma Bakanı'nın oğlu da dahil 3 kişi hayatını kaybetti El Salvador'da askeri uçak düştü! Savunma Bakanı'nın oğlu da dahil 3 kişi hayatını kaybetti         
10:50
Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71         
10:49
İnsanlığın sonunu getirecek laboratuvar deneyinin bilgileri ortaya çıktı! İlk defa robotlar tek başlarına üreyebildi İnsanlığın sonunu getirecek laboratuvar deneyinin bilgileri ortaya çıktı! İlk defa robotlar tek başlarına üreyebildi         
10:45
Fenerbahçeli futbolculardan Pereira'ya veto! Ali Koç çaresiz kalmış Fenerbahçeli futbolculardan Pereira'ya veto! Ali Koç çaresiz kalmış         
10:30
Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu         
10:08
Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor         
09:40
BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!         
08:54
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi         
07:56
Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
07:55
Sağlıkçıların isyanı sonuç verdi! Hekimlerden sonra diğer sağlık çalışanlarına da zam geliyor Sağlıkçıların isyanı sonuç verdi! Hekimlerden sonra diğer sağlık çalışanlarına da zam geliyor         
07:21
Muharrem İnce'den kulisleri hareketlendiren Abdullah Gül sözleri: Anlaştıklarını duyuyorum Muharrem İnce'den kulisleri hareketlendiren Abdullah Gül sözleri: Anlaştıklarını duyuyorum         
07:20
Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik         
18:17
Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz         
18:17
Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi         
16:44
Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli         
14:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 10:59:39. #1.13#
SON DAKİKA: Müteahhitler, sektördeki sorunların çözümü için önerilerde bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement