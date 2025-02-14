Muud\'da Ocak Ayı Müzik Zirveleri

Dijital müzik platformu Muud'da ocak ayının favori listeleri açıklandı. Geçtiğimiz ay kaybettiğimiz arabesk müziğin önemli isimlerinden Ferdi Tayfur üç ayrı listede zirvenin sahibi oldu. En çok dinlenen yabancı sanatçılar kategorisinde ise Taylor Swift zirvedeki yerini korudu.
Türk Telekom'un müzik platformu Muud'da ocak ayının en çok dinlenen isimleri ve albüm listeleri açıklandı. Ocak ayında en çok favoriye alınan ve en çok indirilen şarkı, geçtiğimiz ay kaybettiğimiz Ferdi Tayfur'un "İçim Yanar" isimli parçası oldu.
Ocak ayının şampiyonu Ferdi Tayfur
Arabesk müziğin en önemli isimlerinden Ferdi Tayfur, platformda ocak ayında en çok öne çıkan yerli sanatçı oldu. Usta sanatçının "İçim Yanar" şarkısı, en çok indirilen ve en çok favoriye alınan şarkılar arasında birinci sırada yer aldı. Sanatçı ayrıca ocak ayında en çok favoriye alınan sanatçı oldu.
Taylor Swift birinciliği bırakmıyor
En çok dinlenen yabancı kadın sanatçı kategorisinde Taylor Swift, yine zirvede kendine yer buldu. David Collins ise en çok dinlenen yabancı erkek sanatçı oldu. Ocak ayında en fazla dinlenen yabancı şarkı ise Tommy Richman'ın 'Million Dollar Baby' parçasıydı. The Weeknd'in 'After Hours' albümü de yabancı albümler arasında birinciliği kaptı.
Yerli listelerin şampiyonu Semicenk
Muud'da en çok dinlenen yerli albümler, en çok dinlenen yerli sanatçılar ve en çok indirilen albümler listesinde Semicenk listenin ilk sırasında yer aldı. Tuğçe Kandemir'in "Aradan Çok Yıllar Geçti" şarkısı en çok dinlenen parça olarak öne çıktı. Ocak ayında en çok dinlenen yerli kadın sanatçı "Sezen Aksu" olurken en çok dinlenen grup ise "İkilem" oldu. Rap kategorisinde M Lisa en çok dinlenen rap kadın sanatçısı, BLOK3 ise en çok dinlenen rap erkek sanatçısı olarak listenin başında yer aldı.
En çok dinlenen yerli şarkılar
Tuğçe Kandemir - Aradan Çok Yıllar Geçti
Semicenk - Geçiyor Zaman
Semicenk - Eyvah Neye Yarar
Zeynep Bastık - Lan
Afra - Yasemen
Ebru Yaşar & Siyam & Zeyd - Kafamın İçi
Doğu Swag & Aleyna Tilki - Bir Gün Ol Yerimde
Semicenk - Tek Başıma
Mabel Matiz - Kömür
Ebru Yaşar & Siyam - Yoksun
Semicenk & Doğu Swag - Küle Dönmüşsün
Simge - Önümüz Yaz
Ferdi Tayfur - İçim Yanar
Mustafa Ceceli & Yıldız Tilbe - Aşktan Giderken
Kurtuluş Kuş & Tuğçe Kandemir - Aç Gözünü
KÖFN & Simge - Yakışıklı
En çok dinlenen yerli albümler
Semicenk - Karışık Kaset
Era7capone & Batuflex - CISTAK
Gülşen - BAL
Tuğçe Kandemir - Aradan Çok Yıllar Geçti
Zeynep Bastık - Lan
Ebru Yaşar - Yine Çalıyor
Afra - Yasemen
Doğu Swag & Aleyna Tilki - Bir Gün Ol Yerimde
Semicenk - Tek Başıma
Mabel Matiz - Kömür
En çok indirilen yerli şarkılar
Ferdi Tayfur - İçim Yanar
Tuğçe Kandemir - Aradan Çok Yıllar Geçti
Afra - Yasemen
Semicenk - Geçiyor Zaman
Bengü & Mustafa Ceceli - Kervan
Zeynep Bastık - Lan
Semicenk - Eyvah Neye Yarar
Ebru Yaşar & Siyam & Zeyd - Kafamın İçi
Mabel Matiz - Kömür
Bengü - Saygımdan
En çok favoriye alınan sanatçılar
Ferdi Tayfur
Semicenk
Müslüm Gürses
Sezen Aksu
Ahmet Kaya
BLOK3
İbrahim Tatlıses
Mabel Matiz
Hande Yener
Tarkan
En çok dinlenen yerli sanatçılar
Semicenk
Ferdi Tayfur
Ahmet Kaya
Sezen Aksu
Tarkan
Simge
Müslüm Gürses
Hande Yener
Tuğçe Kandemir
Gülşen
Blok3
Mabel Matiz
Zeynep Bastık
Emre Fel
Ati242
Sagopa Kajmer
Afra
Melike Şahin
İrem Derici
Soner Sarıkabadayı
En çok indirilen yerli albümler
Semicenk - Karışık Kaset
Ferdi Tayfur - Prangalar
Gülşen - BAL
Era7capone & Batuflex - CISTAK
Burak Bulut & Ebru Yaşar - Kehribar
Duman - Kufi
Melis Fis - Serdar Ortaç Şarkıları
Demet Akalın - D-POP
Tarkan - Kuantum 51
Ahmet Kaya - Dosta Düşmana Karşı
En çok favoriye alınan sanatçılar
Ferdi Tayfur
Semicenk
Müslüm Gürses
Sezen Aksu
Ahmet Kaya
BLOK3
İbrahim Tatlıses
Mabel Matiz
Hande Yener
Tarkan
En çok favoriye alınan şarkılar
Ferdi Tayfur - İçim Yanar
Dedublüman & Aleyna Tilki - Sana Güvenmiyorum
Semicenk - Geçiyor Zaman
Afra - Yasemen
Tuğçe Kandemir - Aradan Çok Yıllar Geçti
BLOK3 - Sevmeyi Denemedin
Bengü & Mustafa Ceceli - Kervan
Zeynep Bastık - Lan
Dedublüman & Can Kazaz - Bunca Yıl
Mabel Matiz - Kömür
En çok dinlenen yabancı albümler
The Weeknd - After Hours
Miley Cyrus - Endless Summer Vacation
Imagine Dragons - Evolve
Lana Del Rey - Born To Die
Bon Jovi - Bon Jovi Greatest Hits
Taylor Swift - The Tortured Poets Department: The Anthology
Eminem - Curtain Call: The Hits
Boney M - The Magic Of Boney M.
Metallica - The Metallica Collection
En çok dinlenen yabancı şarkılar
Tommy Richman - Million Dollar Baby
Rema & Selena Gomez - Calm Down
Jain - Makeba
Miley Cyrus - Flowers
The Weeknd - Blinding Lights
Tom Odell - Another Love
The Weeknd & Madonna - Popular
Billie Eilish - WHAT WAS I MADE FOR?
Taylor Swift - Cruel Summer
Elley Duhé - MIDDLE OF THE NIGHT
David Kushner - Daylight
The Weeknd - Starboy
SZA - Kill Bill
LP - Lost On You
Olivia Rodrigo - Vampire
Dave & Central Cee - Sprinter
Taylor Swift - Blank Space
Sam Smith & Kim Petras - Unholy
Loreen - Tattoo
Travis Scott - FE!N
En çok dinlenen yabancı sanatçılar
Taylor Swift
David Collins
Eminem
The Weeknd
Bon Jovi
Imagine Dragons
Metallica
Stray Kids
Billie Eilish
Tommy Richman
Miley Cyrus
Rammstein
Oliver Noah
Rihanna
Jain
INNA
Lana Del Rey
Sky Pink
BTS
Travis Scott
En çok dinlenen erkek sanatçı: Semicenk
En çok dinlenen kadın sanatçı: Sezen Aksu
En çok öne çıkan yerli sanatçı: Ferdi Tayfur
En çok dinlenen rap erkek sanatçı: BLOK3
En çok dinlenen rap kadın sanatçı: M Lisa
En çok dinlenen grup: İkilem
En çok dinlenen yabancı erkek sanatçı: David Collins
En çok dinlenen yabancı kadın sanatçı: Taylor Swift - İSTANBUL
Son Dakika › Ekonomi › Muud'da Ocak Ayı Müzik Zirveleri - Son Dakika
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