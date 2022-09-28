Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kum zambağını koparana 109 bin lira ceza kesiliyor - Son Dakika
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Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kum zambağını koparana 109 bin lira ceza kesiliyor

28.09.2022 10:04

Akdeniz sahillerinde yer alan ve nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında olan kum zambağını koparmanın cezası 109 bin 593 TL... Konu ile ilgili açıklamada bulunan bir ziraat mühendisi ise çiçeğin yurtdışına çıkarılmasının yasak olduğunu ifade ederek, "Vatandaşlarımızda bu konuya duyarlılık göstermektedir. Ayrıca bu türün dışarıya çıkartılması da yasaktır" dedi.

Çiçekleriyle gelinliğini giyen kum zambakları bir çok sahil bandında göze çarparken, bu alanda da çalışma yürüten Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Müdürlüğü'ne bağlı Erdemli ilçesinde bulunan Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü sahilinde ise yoğunluğu dikkat çekti. Sahil boyunca ortaya çıkan kum zambakları çiçekleriyle görsel şölen sunarken enstitünün bitki besleme ve süs bitkileri bölümü tarafından kültüre alınması açısından proje başlatıldı.

Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bu çiçeği koparana 109 bin lira ceza yazılıyor

KOPARMANIN CEZASI 109 BİN TL

Öte yandan koparmanın ve soğanlarının yurt dışına çıkarılmasının cezasının bu yıl 109 bin 593 TL olan kum zambaklarına karşı yapılan uyarıların etkili olması ile vatandaşların daha duyarlı olduğu belirtildi.

"BU TÜR TEHLİKE ALTINDADIR"

Enstitü de araştırma görevlisi olarak bitki besleme ve süs bitkileri üzerinde çalışma yaptığını belirten Ziraat Mühendisi Dr. Ayhan Aydın, "Kum zambakları nergizgiller familyasına ait çok yıllık yumrulu bir bitkidir, beyaz çiçeklere sahiptir. Çiçeklenme dönemi Ağustos ve Ekim ayları, bu bitkinin çiçeklenme dönemidir. Şuanda da çiçeklenmenin yoğun olduğu bir dönemdeyiz. Kum zambağı 'Pancratium maritimum' dediğimiz Türkiye'nin doğal türüdür. Bunun dışında doğal başka türlerde vardır ama 'Pancratium maritimum' Türkiye'nin doğal türüdür. Akdeniz bölgesinde ve Karadeniz'in güney kesimlerinde görülebilmektedir. Bu tür tehlike altındadır" dedi.

Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bu çiçeği koparana 109 bin lira ceza yazılıyor

"ÜLKE DIŞINA ÇIKARTILMASI YASAK"

Geçmiş yıllarda enstitünün içene girip bu güzel çiçekleri koparanların çok olduğunu dikkat çeken Aydın, "Yapılan çalışmaların görünürlüğünün artması, basında yer alması sonucu artık eskisi kadar koparılması yapılmamaktadır, daha az yapılmaktadır. Vatandaşlarımızda bu konuya duyarlılık göstermektedir. Yıldan yıla değişmekle birlikte 109 bin lira civarında bir koparma cezası var. Ayrıca bu türün dışarıya çıkartılması da yasaktır" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Araştırma, Akdeniz, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kum zambağını koparana 109 bin lira ceza kesiliyor - Son Dakika

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