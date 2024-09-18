Netflix'ten Genç Yeteneklere Eğitim Fırsatı

Ekonomi

Netflix, "Türkiye Yetenek Haritası" girişimiyle Türkiye'de Netflix yapımına ev sahipliği yapan üç şehirde genç yeteneklere eğitim fırsatı sunacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yetenek Haritası girişimi kapsamında düzenlenen eğitim programlarıyla gençlere kreatif sektördeki kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapma fırsatı sunulacak.

Girişimin ilk aşaması olan "Netflix ile A'dan Z'ye Reji Eğitimi", Çanakkale'de gerçekleştirilirken ikinci durağı Ankara olacak. 20-21 Eylül'de, CerModern işbirliğiyle düzenlenecek reji eğitimine Başkent Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü ile Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarım Bölümü öğrencileri katılacak.

Projenin yıl içerisindeki son aşaması ise ekim ayında Mardin'de, Mardin Film Ofisi işbirliğiyle gerçekleştirilecek.

"Hikayelerimizi tüm dünyaya anlatacak gençler arıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Netflix Diziler Direktörü Özge Bağdatlıoğlu, şirket olarak "Yaratıcılıkta Eşitlik İçin Netflix Fonu" adlı küresel bir inisiyatif yürüttüklerini belirtti.

Bağdatlıoğlu, "Bu kapsamda başlattığımız 'Türkiye Yetenek Haritası' ile geçmişte pek çok Netflix yapımına ev sahipliği yapmış üç şehrimizde yeni eğitim fırsatları sunacağız. Amacımız, Anadolu'daki gençlerin kreatif sektörde hak ettikleri fırsatlara daha kolay ve eşit bir şekilde ulaşabilmeleri için ilk adımı atmak. Çanakkale ve Ankara'daki eğitimlerin Türkiye Kültür Yolu Festivali programına dahil edilmesinden gurur duyuyoruz. Bu yolculukta, Anadolu'nun hikayelerini gelecekte tüm dünyaya anlatacak gençlerle bir araya geleceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Netflix, bugüne kadar Türkiye'deki kreatif sektörün gelişimine katkı sağlamak ve yeni yetenekleri sektöre kazandırmak amacıyla 10'dan fazla projeye imza attı. Bu projeler arasında Bahçeşehir Üniversitesi ile bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Netflix Dizi Yazarlığı Dersi", Güney California Üniversitesi'nin katkılarıyla düzenlenen "Yaratıcı Yapımcılık Programı", Anima Okul işbirliğiyle hayata geçirilen "Görsel Efekt Eğitimi" ve Tatino Films ile Impact Hub İstanbul işbirliği ile sunulan 'Netflix Series Lab" gibi eğitimler yer alıyor.