Netflix'ten ICVFX Atölyesi İstanbul'da - Son Dakika
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Ekonomi

Netflix'ten ICVFX Atölyesi İstanbul'da

Netflix, İstanbul'da ICVFX Atölyesi düzenleyerek sanal prodüksiyonun son gelişmelerini paylaştı.

11.12.2024 10:47
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Netflix, Kamera İçi Görsel Efekt (ICVFX) Atölyesi projesini gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da gerçekleştirilen ICVFX'te, sanal prodüksiyon alanındaki son gelişmeler ve bu gelişmelerin sunduğu fırsatlar sektör profesyonelleriyle paylaşıldı.

Netflix Türkiye Yapımlar Direktörü Pelin Ekinci Kaya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, Netflix EMEA Prodüksiyon Çözümleri ekipleri, ICVFX'in temel prensiplerinden hazırlık ve çekim süreçlerine kadar geniş bir yelpazede bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Atölye kapsamında ayrıca, sanal prodüksiyon teknolojisinin güncel kullanım alanlarını ve dünyanın birçok noktasından uygulama örneklerini içeren kapsamlı tanıtım ürünü sunumu gerçekleştirildi.

Etkinliğin özel konuğu ise Erşan Kuneri dizisinin yönetmen ve başrolünü üstlenen komedyen Cem Yılmaz ile dizinin kreatif ekibi oldu. Yılmaz, dizinin görsel yapım sürecine dair detayları paylaşırken, katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı.

Şirket, kreatif sektördeki profesyonellerin gelişimine katkı sağlamak ve sektöre yeni yetenekler kazandırmak amacıyla bugüne kadar 40'tan fazla projeye imza attı.

Bu kapsamda, eylül ayında başlatılan Türkiye Yetenek Haritası girişimiyle eğitimler, İstanbul dışına taşındı. Çanakkale ve Ankara'daki sinema ve televizyon öğrencilerine yönelik reji eğitimlerinin ardından, yılın son eğitimi 14-15 Aralık'ta Mardin'de düzenlenecek.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Cem Yılmaz, Teknoloji, istanbul, Etkinlik, Ekonomi, Eğitim, Sinema, Medya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Netflix'ten ICVFX Atölyesi İstanbul'da - Son Dakika

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