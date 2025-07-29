New York Borsası Karışık Seyirle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Karışık Seyirle Başladı

29.07.2025 17:34
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ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı ve teknoloji şirketlerinin bilançoları bekleniyor.

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve büyük teknoloji şirketlerinin bilançoları yatırımcılar tarafından beklenirken güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,01 azalışla 44.833,74 puana geriledi.

S&P 500 endeksi, yüzde 0,25 artışla 6.405,62 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,51 kazançla 21.286,72 puana çıktı.

ABD ile diğer ülkeler arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışına karşın uygulanacak tarifelerin ekonomiye etkilerine dair belirsizlik sürerken pay piyasalarında, yeni günün açılışında karışık bir seyir izlendi.

Analistler, son olarak ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasında ticarette anlaşmaya varılsa da yasal olarak bağlayıcı bir metin üzerinde çalışılması öncesinde anlaşmazlıkların yaşanabileceği endişesinin huzursuzluk yaratmaya devam ettiğini belirtti.

Ayrıca, ABD ile Çin arasında İsveç'in başkenti Stockholm'de gerçekleşen müzakereler ikinci gününe girerken, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında mayıs ayında sağlanan "tarife ateşkesinin" uzatılması hedefleniyor.

Ekonominin durumuna ilişkin daha fazla bilgi edinmek isteyen yatırımcıların bu haftaki yoğun makroekonomik veri gündemi ile şirket bilançolarını takip edeceğini belirten analistler, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam başta olmak üzere iş gücü piyasasına ilişkin hafta boyunca gelecek veriler ile yarın açıklanacak büyüme verisinin izleneceğini aktardı.

Analistler, "Muhteşem yedili" olarak adlandırılan şirketlerden Meta, Microsoft, Apple ve Amazon'un yarın itibarıyla açıklanmaya başlanacak finansal sonuçlarının da yatırımcılar tarafından değerlendirileceğini belirtti.

Fed'in bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak Federal Açık Piyasası Komitesi (FOMC) Toplantısı da yatırımcıların odağında bulunurken, bankanın bu ay faizlerde değişikliğe gitmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirimleri konusunda baskı yaptığı Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın yapacağı açıklamalar önem taşırken, yatırımcıların Powell'ın açıklamalarında bankanın gelecek hamlelerinin zamanlamasına ilişkin daha fazla ipucu arayacağı belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası Karışık Seyirle Başladı - Son Dakika

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