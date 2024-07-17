New York Borsası Ticari ve Jeopolitik Gerilimle Karışık Seyirle Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Ticari ve Jeopolitik Gerilimle Karışık Seyirle Tamamlandı

New York borsası, ABD ile Çin arasındaki ticari ve jeopolitik gerilimin tırmanma endişesiyle günü karışık seyirle tamamladı. Dow Jones endeksi rekor kırarak yükselirken, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri değer kaybetti. ABD yönetiminin Çin'e ticaret kısıtlamaları uygulama düşüncesi, çip ve yapay zeka şirketlerinin hisselerinde sert satışlara neden oldu. Ayrıca, çip üreticileri ve teknoloji devlerinin hisseleri de düşüş yaşadı. ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin raporlar da takip edildi.

17.07.2024 23:49
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New York borsası, ABD ile Çin arasındaki ticari ve jeopolitik gerilimin tırmanma endişesiyle günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 240 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,59 artışla 41.198,08 puana yükselerek rekor tazeledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,39 azalışla 5.588,27 puana gerilerken, Nasdaq endeksi 500 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,76 kayıpla 17.997,81 puana düştü.

ABD yönetiminin, şirketlerin Çin'e gelişmiş yarı iletken teknolojisine erişim sağlamaya devam etmesi halinde ağır ticaret kısıtlamaları uygulamayı değerlendirdiğine dair haberlerin ardından çip ve yapay zeka ile ilgili şirketlerin hisselerinde sert satışlar görülürken, pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

Bloomberg'in konuya ilişkin haberinde, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin müttefiklerine, "Tokyo Electron ve ASML Holding NV gibi şirketlerin Çin'e gelişmiş yarı iletken teknolojisine erişim sağlamaya devam etmesi halinde en ağır ticari kısıtlamaları kullanmayı düşündüğünü" söylediği aktarıldı.

Haberin ardından çip üreticilerinden Nvidia'nın hisseleri yüzde 6,6, Broadcom'un hisseleri yüzde 7,9, AMD'nin hisseleri yüzde 10,2 ve Qualcomm'un hisseleri yüzde 8,6 değer kaybetti.

Ayrıca, ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft'un hisseleri yüzde 1,3, Alphabet'in hisseleri yüzde 1,5, Apple'ın hisseleri yüzde 2,5, Amazon'un hisseleri yüzde 2,6 ve Meta'nın hisseleri yüzde 5,7 düştü.

Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yorumları da çip şirketlerinin hisseleri üzerindeki baskıyı artırdı. Trump, Bloomberg Businessweek'e verdiği röportajda, Tayvan'ın Amerika'nın yarı iletken işinin neredeyse tamamını aldığını ileri sürdü ve Tayvan'ın ABD'ye savunma için ödeme yapması gerektiğini ifade etti.

Para politikası tarafında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları takip edilirken Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller bankanın faiz indirimine gitme zamanının "yaklaştığını" ifade etti.

New York Fed Başkanı John Williams da The Wall Street Journal gazetesine verdiği röportajda, iş gücü piyasası koşullarının kademeli olarak soğuduğuna dair işaretlerle birlikte son üç aylık enflasyon verilerinin bankayı "aradığı dezenflasyonist trende yaklaştırdığını" belirtti.

Fed'in bugün yayımlanan "Bej Kitap" raporunda ise ekonomik aktivitenin bölgelerin çoğunda "hafif ila ılımlı" hızda büyümesini sürdürdüğü aktarıldı. Raporda, "Ekonominin geleceğine ilişkin beklentiler, yaklaşan seçimler, iç politika, jeopolitik çatışmalar ve enflasyona ilişkin belirsizlik nedeniyle gelecek 6 ayda büyümenin daha yavaş olacağı yönündeydi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Makroekonomik veri tarafında da ABD'de sanayi üretimi, haziranda aylık bazda yüzde 0,6 ile piyasa beklentilerinin üzerinde arttı.

ABD'de bilanço sezonu da sürerken, Johnson & Johnson'un hisseleri, ikinci çeyrekte şirketin finansal sonuçlarının beklentileri aşması sonrası yüzde 3,7 değer kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası Ticari ve Jeopolitik Gerilimle Karışık Seyirle Tamamlandı - Son Dakika

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