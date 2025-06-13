Nilüfer Tarımsal Analiz Laboratuvarı, Bursa Çiftçilerine Destek Sağlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Nilüfer Tarımsal Analiz Laboratuvarı, Bursa Çiftçilerine Destek Sağlıyor

Nilüfer Tarımsal Analiz Laboratuvarı, Bursa Çiftçilerine Destek Sağlıyor
13.06.2025 10:45  Güncelleme: 10:48
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Nilüfer Tarımsal Analiz Laboratuvarı, tarımsal üretimde verimliliği artırmak ve çiftçilerin kazancını yükseltmek için toprak, bitki, sulama suyu ve gübre analizi hizmeti sunuyor. Laboratuvar, akreditasyon belgeleri ile bilimsel metotlar kullanarak hızlı analiz hizmetleri sunuyor.

Türkiye'de gübre, toprak, bitki ve su analizi yapabilen özel sektördeki 10 laboratuvardan biri olan Nilüfer Tarımsal Analiz Laboratuvarı, Nilüfer başta olmak üzere Bursa'da tarımsal üretimde verimliliğin artırılması, kırsalda refahın ve çiftçilerin kazancının yükselmesinde büyük bir ihtiyacı karşılıyor.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, yaptığı açıklamada, bilinçli tarımsal üretimi yaygınlaştırmak hedefiyle çalışmalar yürüttüklerine dikkati çekerek, toprak, bitki, sulama suyu ve gübre analizi konularında tarımsal üretim ile iştigal eden üreticilere ve gübre üreticilerine hizmet vermek, bilimsel yöntemlere göre bitki besleme konusunda üreticilere rehberlik etmek amacıyla önemli bir adım attıklarını söyledi.

Nilüfer Tarımsal Analiz Laboratuvarı'nın 11 Nisan 2023'te ULUTEK Ar-Ge gelişim merkezinde "Tarımsal Amaçlı Toprak, Bitki ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarlarının Kuruluş, Yetki ve Denetim Genelgesi" uyarınca Tarım Reformu Genel Müdürlüğünden yetki belgesini alarak faaliyetine başladığını aktaran Özdemir, Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) işbirliğinde bu laboratuvarın bölgede önemli bir işlevi yerine getireceğini anlattı.

Her geçen gün hizmet kapsamını genişleten kaliteyi ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan Nilüfer Tarımsal Analiz Laboratuvarı'nın 25 Nisan itibarıyla Türk Standartları Enstitüsünden TSE EN-ISO 17025 standardı belgesini aldığına dikkati çeken Özdemir, laboratuvarın, bitki besleme uzmanı akademisyen Prof. Dr. Murat Ali Turan danışmanlığında Dr. Saliha Dorak sorumluluğunda ve yeterliliğini kanıtlamış uzman personelleri ile bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek güncel standart metotlar çerçevesinde hizmet verdiğini anlattı.

Özdemir, ülkenin tüm bölgelerinde yetiştiriciliği yapılan hemen hemen tüm bitkiler için gübreleme ihtiyaçları hakkında bilgi verebilecek uzman personellere sahip olan laboratuvarın toprak analiz sonuçlarını 5 iş günü, gübre analiz sonuçlarını 2 iş günü ve sulama suyu analiz sonuçlarını 1 iş günü içinde olacak şekilde en kısa sürede üreticilerin bilgisine sunduğunu söyledi.

Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen laboratuvarın Türkiye'de özel sektörde alanındaki özellikle gübre analizlerinde 10 laboratuvardan biri olduğunu vurgulayan Özdemir, her yıl belirlenen ürünlerde Nilüfer kırsal mahallesinde bulunan üreticilere destek vermek için 500 analizin ücretsiz gerçekleştirildiğini belirtti

Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) Başkanı Süleyman Ayyılmaz ise özel bir firmadan Nilüfer Belediyesi tarafından devralınan ve bir protokol anlaşması ile işletmesinin NİLKOOP'a devredilen laboratuvarda alanında uzman 5 personelin çalıştığına dikkati çekerek, Bursa Uludağ Üniversitesi Ulutek Teknopark'ta bulunan laboratuvarda bugüne kadar toprak sulama suyu ve bitki analizlerini yaptıklarını anlattı.

Son aldıkları TS EN 17025 TURKAK Akreditasyon belgesiyle birlikte analiz alanını genişlettiklerini ve gübreyi de dahil ettiklerini dile getiren Ayyılmaz, "Nilüfer bölgesinde tarımsal üretimin verimliliği açısından gübre, toprak, sulama suyu bitki ve gübre analizlerini bilimin ışığında en iyi şekilde yapıyoruz. Türkiye'nin alanında uzman personele sahip tüm kapsamlarsa yetkili ve toprak sulama suyu kimyasal gübre organik ve organomineral gübre analizlerinin bir çok parametrelerin de akredite olan nadir özel laboratuvarından birisine sahibiz. Gerçekten Bursa için Nilüfer için çok önemli bir laboratuvar" dedi.

Önce Nilüfer sonra Bursa ve civarındaki çiftçilere daha geniş hizmet verebileceklerini belirten Ayyılmaz, "Sanayinin, yapılaşmanın ve göçün yoğun olmasına rağmen Nilüfer topraklarının yüzde 65'inden fazlası tarıma uygun. Bu yüzden yüzde 65'lik kısmı nasıl kurtarabiliriz, geleceğe nasıl verimle ulaştırabiliriz mücadelesini veriyoruz. Laboratuvar da bizim bu mücadelemizde en önemli destekçimiz oluyor" diye konuştu.

Ayyılmaz, başta Uludağ Üniversitesi olmak üzere bir çok belediye ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve bu alanda hizmet veren bir çok firma ve büyük çiftçilerle analiz ve projeler konusunda dayanışma halinde çalıştıklarını ifade etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Nilüfer Tarımsal Analiz Laboratuvarı, Bursa Çiftçilerine Destek Sağlıyor - Son Dakika

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