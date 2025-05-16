Nisan\'da Yabancıya Konut Satışı Artış Gösterdi

Türkiye genelinde Nisan ayında yabancılara yapılan konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 artarak bin 440 oldu. Bu satışların 497'si Antalya'da gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Nisan 2025'te Türkiye genelinde toplam 118 bin 359 konut satıldı. Yabancılara yapılan satışlar ise bin 440 adet olarak kaydedildi. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan satışların payı yüzde 1,2 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında en yüksek sayı 529 ile İstanbul'da görülürken, Antalya 497 satışla ikinci sırada yer aldı. Antalya'yı 117 satışla Mersin takip etti. - ANTALYA