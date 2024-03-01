Norduz yününden ilk kumaşlar üretilmeye başlandı
VAN - Dünyada sadece Van'ın Gürpınar ilçesinde bulunan Norduz koyununun yününden ilk kumaşlar üretilmeye başlandı.
Dünyada sadece Gürpınar ilçesine bağlı Norduz bölgesinde bulunan ve dayanıklılık, yaşama süresi ve adaptasyon yeteneğiyle bilinen Norduz koyununun artık yününden de faydalanılacak. Türkiye'nin önemli gen kaynakları arasında yer alan ve nesli koruma altında tutulan Norduz koyununun yünü, Van Olgunlaşma Enstitüsü tarafından kumaş haline getirildi.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Neşe Evliyaoğlu, 2019 yılında kurulan enstitünün birçok alanda çalışma başlattığını ifade etti. Enstitü açıldıktan sonra bölgede endemik bir tür olan Norduz koyunu üzerine fazlaca odaklandıklarını belirten Evliyaoğlu, "Norduz ve Karakaş koyununun ipinin çok kıymetli olduğunu ve dünyada tek olduğunu öğrendik. Bununla ilgili üniversite ile çalışma yaptık. Gürpınar'da sayısı yaklaşık 600 bin civarında olan koyunların atıl halde olan ve çevreyi kirleten yününden ip veya kumaş şeklinde istifade etmek üzere yola çıktık" dedi.
Porejede Van Valiliğinin yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlüğü, DAKA Genel Sekterliği, Gürpınar Kaymakamlığı ve üniversitenin kendilerine birçok konuda desteklerinin olduğuna vurgu yapan Evliyaoğlu, "İlk olarak ipi analize gönderdik. İpin analiz sonuçları gayet güzel geldi ve bunun ceketlik bir kumaş haline getirilebileceğini öğrendik. Bizde hem bölgedeki kadınların istihdamına fayda sağlayacak hem çevre kirliliğini engelleyecek hem de bu yünlerin daha sağlıklı bir şekilde kullanımını yapacak bir çalışma başlattık. İnşallah bu konu ile ilgili çok fayda sağlayacağını düşünüyoruz." İfadelerini kullandı.
Gürpınar'da bir yün işleme tesisinin kurulacağına dikkat çeken Evliyaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Doğadan doğala bir dönemden geçiyoruz. O yüzden bunun çok faydalı bir çalışma olacağına inanıyoruz. Kentin hem ekonomisine hem kadınların kendi ihtiyaçlarına kendilerinin karşılayabilecek duruma gelmelerine katkı sağlayacak olan bu yünün aynı zamanda kullanılabilir yönde olması, bölgede çevre kirliliğini de engelleyecektir. Bu proje, Van'ın ekonomisine ciddi anlamda bir katma değer katacaktır. Ben ilimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."
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