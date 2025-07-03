Nükleer Santraller Zirvesi İstanbul'da Gerçekleşti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının desteğiyle Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Nükleer Sanayi Derneği (NSD) işbirliğinde İstanbul'da düzenlenen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu 11. Nükleer Santraller Zirvesi-NPPES, 212 firma ile 1400 sektör temsilcisini bir araya getirdi.

NPPES Fuarcılık'tan yapılan açıklamaya göre, 1-2 Temmuz'da gerçekleştirilen zirve, Rusya, Çin, Güney Kore, Almanya, Fransa, İngiltere, Slovenya, İtalya, Bulgaristan, Romanya ve Çekya'dan nükleer endüstrinin önde gelen temsilcilerini İstanbul'da buluşturdu.

Zirvede, yapay zekanın küresel ekosistemi dönüştürdüğü ve enerji talebinin hızla arttığı bu dönemde, sıfır karbon hedefleri doğrultusunda nükleer enerjinin kritik önemi bir kez daha vurgulandı.

Bugüne kadar birçok stratejik işbirliğine zemin hazırlayan zirvede, bu yıl 275 yeni işbirliği görüşmesi yapıldı.

İki gün süren etkinlik kapsamında 6 oturum ve 9 özel sunum gerçekleştirildi. Nükleer enerji sektörünün güncel konuları, alanında uzman isimler tarafından ele alındı. Stant alanlarında ise sektördeki en son teknolojiler tanıtıldı.

Zirvede iki önemli anlaşma imzalandı

Zirve kapsamında, NSD ile Bulgar Atom Forumu (BULATOM) arasında bölgesel nükleer enerji işbirliklerini güçlendirmeye yönelik iyi niyet sözleşmesi imzalandı.

Türkiye'nin 4. nesil nükleer reaktör geliştiren tek özel şirketi ThorAtom ile sürdürülebilir nükleer enerji alanında faaliyet gösteren Fransız şirket NAAREA da ergimiş tuz reaktörleri teknolojisinin ortak geliştirilmesi amacıyla stratejik işbirliğine imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, nükleer enerjinin iklim değişikliğiyle mücadele ve enerji güvenliğindeki önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ülke olarak nükleer enerji alanındaki yatırımlarımızla, enerji bağımsızlığımızı artırmayı ve ekonomimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Nükleer Santraller Fuarı ve Zirvesi, nükleer enerji sektörünün liderlerini, uzmanlarını ve paydaşlarını bir araya getirerek, sektördeki son gelişmeleri, yenilikleri ve fırsatları tartışmak için ideal bir platform sunuyor. Burada paylaşılan bilgi ve deneyimler, ülkemizin nükleer enerji alanındaki yolculuğuna önemli katkılar sağlıyor. Ayrıca bu fuar ve zirve yerli sanayimizin nükleer enerji alanına entegrasyonu, tedarik zincirinde daha etkin rol alması ve teknoloji transferinin sağlanması için hayata geçirdiğimiz en somut platformlardan biri."

NSD Başkanı Alikaan Çiftçi de Türkiye'nin nükleer alandaki kararlı duruşunun bölgesel etkisine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Nükleer Santraller Zirvesi, dünyanın önemli nükleer enerji teknoloji üreticilerini yerli sanayicilerimizle İstanbul'da bir araya getiriyor. Türk sanayicilerimiz, bu katma değerli endüstrideki fırsatları tanıyor ve iş birlikleri için görüşmeler yapıyor. Bu yıl zirvede, yapay zeka çağında hızla artan enerji ihtiyacının yerli ve temiz kaynaklarla karşılanmasında nükleer enerjinin stratejik rolü tartışıldı. Geleneksel nükleer yatırımlarının yanı sıra küçük modüler reaktörlerin hızlı, düşük maliyetli ve esnek kurulum avantajlarıyla önümüzdeki 10 yıl içinde Türkiye'nin enerji karmasında yer alacağı vurgulandı. Nükleer enerjiye yeni adım atacak bölge ülkeleri de Türkiye'nin bu alandaki istikrarlı ve vizyoner adımlarını örnek alıyor."