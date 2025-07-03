Nükleer Santraller Zirvesi İstanbul'da Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Nükleer Santraller Zirvesi İstanbul'da Gerçekleşti

03.07.2025 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

212 firma ve 1400 sektör temsilcisiyle İstanbul'da yapılan zirve, nükleer enerji işbirliklerini güçlendirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının desteğiyle Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Nükleer Sanayi Derneği (NSD) işbirliğinde İstanbul'da düzenlenen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu 11. Nükleer Santraller Zirvesi-NPPES, 212 firma ile 1400 sektör temsilcisini bir araya getirdi.

NPPES Fuarcılık'tan yapılan açıklamaya göre, 1-2 Temmuz'da gerçekleştirilen zirve, Rusya, Çin, Güney Kore, Almanya, Fransa, İngiltere, Slovenya, İtalya, Bulgaristan, Romanya ve Çekya'dan nükleer endüstrinin önde gelen temsilcilerini İstanbul'da buluşturdu.

Zirvede, yapay zekanın küresel ekosistemi dönüştürdüğü ve enerji talebinin hızla arttığı bu dönemde, sıfır karbon hedefleri doğrultusunda nükleer enerjinin kritik önemi bir kez daha vurgulandı.

Bugüne kadar birçok stratejik işbirliğine zemin hazırlayan zirvede, bu yıl 275 yeni işbirliği görüşmesi yapıldı.

İki gün süren etkinlik kapsamında 6 oturum ve 9 özel sunum gerçekleştirildi. Nükleer enerji sektörünün güncel konuları, alanında uzman isimler tarafından ele alındı. Stant alanlarında ise sektördeki en son teknolojiler tanıtıldı.

Zirvede iki önemli anlaşma imzalandı

Zirve kapsamında, NSD ile Bulgar Atom Forumu (BULATOM) arasında bölgesel nükleer enerji işbirliklerini güçlendirmeye yönelik iyi niyet sözleşmesi imzalandı.

Türkiye'nin 4. nesil nükleer reaktör geliştiren tek özel şirketi ThorAtom ile sürdürülebilir nükleer enerji alanında faaliyet gösteren Fransız şirket NAAREA da ergimiş tuz reaktörleri teknolojisinin ortak geliştirilmesi amacıyla stratejik işbirliğine imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, nükleer enerjinin iklim değişikliğiyle mücadele ve enerji güvenliğindeki önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ülke olarak nükleer enerji alanındaki yatırımlarımızla, enerji bağımsızlığımızı artırmayı ve ekonomimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Nükleer Santraller Fuarı ve Zirvesi, nükleer enerji sektörünün liderlerini, uzmanlarını ve paydaşlarını bir araya getirerek, sektördeki son gelişmeleri, yenilikleri ve fırsatları tartışmak için ideal bir platform sunuyor. Burada paylaşılan bilgi ve deneyimler, ülkemizin nükleer enerji alanındaki yolculuğuna önemli katkılar sağlıyor. Ayrıca bu fuar ve zirve yerli sanayimizin nükleer enerji alanına entegrasyonu, tedarik zincirinde daha etkin rol alması ve teknoloji transferinin sağlanması için hayata geçirdiğimiz en somut platformlardan biri."

NSD Başkanı Alikaan Çiftçi de Türkiye'nin nükleer alandaki kararlı duruşunun bölgesel etkisine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Nükleer Santraller Zirvesi, dünyanın önemli nükleer enerji teknoloji üreticilerini yerli sanayicilerimizle İstanbul'da bir araya getiriyor. Türk sanayicilerimiz, bu katma değerli endüstrideki fırsatları tanıyor ve iş birlikleri için görüşmeler yapıyor. Bu yıl zirvede, yapay zeka çağında hızla artan enerji ihtiyacının yerli ve temiz kaynaklarla karşılanmasında nükleer enerjinin stratejik rolü tartışıldı. Geleneksel nükleer yatırımlarının yanı sıra küçük modüler reaktörlerin hızlı, düşük maliyetli ve esnek kurulum avantajlarıyla önümüzdeki 10 yıl içinde Türkiye'nin enerji karmasında yer alacağı vurgulandı. Nükleer enerjiye yeni adım atacak bölge ülkeleri de Türkiye'nin bu alandaki istikrarlı ve vizyoner adımlarını örnek alıyor."

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Etkinlik, istanbul, Ekonomi, Finans, Güncel, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nükleer Santraller Zirvesi İstanbul'da Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de havai fişek deposu havaya uçtu ABD'de havai fişek deposu havaya uçtu
Atölye yangınında faciadan dönüldü: Duvar çöktü, itfaiye erleri son anda kurtuldu Atölye yangınında faciadan dönüldü: Duvar çöktü, itfaiye erleri son anda kurtuldu
Acil tıp teknisyeninden telefonda hayat kurtaran müdahale Acil tıp teknisyeninden telefonda hayat kurtaran müdahale
Fenerbahçe’nin hedefi Jonathan David, Juventus’a imza yolunda Fenerbahçe'nin hedefi Jonathan David, Juventus'a imza yolunda
Bayburt’ta küçük uçak düştü 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor Bayburt'ta küçük uçak düştü! 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor
A Milli Erkek Basketbol Takımımızın 2025 Avrupa Şampiyonası için aday kadrosu belli oldu A Milli Erkek Basketbol Takımımızın 2025 Avrupa Şampiyonası için aday kadrosu belli oldu
MisAkkuş zambağını koparmanın cezası 245 bin TL Mis/Akkuş zambağını koparmanın cezası 245 bin TL
Onuachu, Trabzonspor için Türkiye’ye geliyor Taraftara videolu mesaj Onuachu, Trabzonspor için Türkiye'ye geliyor! Taraftara videolu mesaj
Resmen açıklandı İsmail Kartal, İran’dan ayrılarak Türkiye’ye döndü Resmen açıklandı! İsmail Kartal, İran'dan ayrılarak Türkiye'ye döndü
Hakan Çalhanoğlu’ndan Galatasaraylıları sevinçten havalara uçuracak paylaşım Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaraylıları sevinçten havalara uçuracak paylaşım
RAMS Başakşehir’e Bayern Münih’ten transfer RAMS Başakşehir'e Bayern Münih'ten transfer

15:35
AK Parti Grup Başkanı Güler: En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liraya yükseltildi
AK Parti Grup Başkanı Güler: En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liraya yükseltildi
13:00
Enflasyon rakamları açıklandı, Bakan Şimşek’ten umut dolu mesaj geldi
Enflasyon rakamları açıklandı, Bakan Şimşek'ten umut dolu mesaj geldi
10:03
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
21:55
3. Lig’de kriz İki takımla birden anlaştı, birine imza attı
3. Lig'de kriz! İki takımla birden anlaştı, birine imza attı
21:52
Kocaeli’de söndürülen orman yangını havadan görüntülendi
Kocaeli'de söndürülen orman yangını havadan görüntülendi
21:43
DEM Partili belediye başkanı Jiyan Ormanlı, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
DEM Partili belediye başkanı Jiyan Ormanlı, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
21:42
Bir zamanlar Manchester United’daydı Vanspor’a imza attı
Bir zamanlar Manchester United'daydı! Vanspor'a imza attı
21:39
Bakan Fidan Hamas heyetiyle Ankara’da görüştü
Bakan Fidan Hamas heyetiyle Ankara'da görüştü
21:29
Gazi Koşusu’nu kazanan atın sahibi iş insanı Hulusi Çil, parayı ne yapacağını açıkladı
Gazi Koşusu'nu kazanan atın sahibi iş insanı Hulusi Çil, parayı ne yapacağını açıkladı
21:19
Kartından çekilen 120 bin liralık fazla işlemi sosyal medyadan öğrendi
Kartından çekilen 120 bin liralık fazla işlemi sosyal medyadan öğrendi
21:17
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan Süper Lig için flaş iddia: Yine 2 takımla oynanacak
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Süper Lig için flaş iddia: Yine 2 takımla oynanacak
21:00
Düşen uçağın yolcusundan yürek burkan çağrı: Yardım edin ölüyoruz
Düşen uçağın yolcusundan yürek burkan çağrı: Yardım edin ölüyoruz
20:48
RAMS Başakşehir’e Bayern Münih’ten transfer
RAMS Başakşehir'e Bayern Münih'ten transfer
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2025 16:28:29. #7.11#
SON DAKİKA: Nükleer Santraller Zirvesi İstanbul'da Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.