Omsan Logistics'e Uluslararası Ödül - Son Dakika
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Ekonomi

Omsan Logistics'e Uluslararası Ödül

Omsan Logistics\'e Uluslararası Ödül

Omsan Logistics, Atlas Lojistik Ödülleri'nde 'Uluslararası Deniz Taşıması Firmaları Ödülü'nü kazandı.

22.11.2024 18:47
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OYAK Şirketlerinden Omsan Logistics, bu yıl 15'inci kez düzenlenen Atlas Lojistik Ödülleri'nde, "Uluslararası Deniz Taşıması Firmaları (Gemi Sahipleri) Ödülü"ne değer bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, lojistik sektörünün prestijli organizasyonlarından Atlas Lojistik Ödülleri, Logitrans Fuarı'nda düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Omsan Logistics, "Uluslararası Deniz Taşıması Firmaları Ödülü"ne layık görüldü.

Tahıl, cevher, çimento ve demir çelik başta olmak üzere farklı sektörlere dökme ve genel kargo yüklerinin taşınmasında lojistik ve liman hizmetleri sunan Omsan Logistics, proje bazlı parsiyel açık yük taşımaları da yapıyor.

Akdeniz, Karadeniz, Avrupa, ABD, Brezilya ve Uzak Doğu limanlarına taşımalar gerçekleştiren Omsan Logistics, Türk limanları arasında yapılan dökme yük taşımacılığında "taşıma hacmi en büyük firma" unvanını koruyor.

Omsan Logistics, kara yolu, deniz yolu, hava yolu, demir yolu, intermodal taşımacılığı, serbest ve gümrüklü depolama, mikro dağıtım, otomotiv lojistiği, enerji lojistiği, proje taşımacılığı, ev ve ofis lojistiği, gümrükleme ve sigorta gibi geniş bir yelpazede yurt içi ve dışında hizmet sunuyor.

Uçtan uca hizmet verme prensibi ve multimodal taşımacılık yetkinliğiyle yenilikçi ve alternatif çözümler geliştiren Omsan Logistics, iş ortaklarının taleplerine uygun olarak hava, deniz, kara ve demir yolu taşımacılığı kombinasyonuyla multimodal hizmetler sunarak optimal bir hizmet ağı oluşturuyor.

Türkiye'nin demir yolu tren işletmeciliği yetki belgesine sahip ilk özel tren işletmecisi olan Omsan Logistics, daha yeşil bir dünya için sürdürülebilirlik alanında somut adımlar atıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Kombine Taşımacılık Yönetmeliği" kapsamında Yeşil Lojistik Belgesi'ne de sahip olan Omsan Logistics, sürdürülebilirlik uygulamalarını tüm iş süreçlerinde yaygınlaştırıyor.

Omsan Logistics, deniz yolu taşımalarının portföyündeki ağırlığını düzenli olarak artırırken, büyüme stratejisinin merkezinde yer alan çevreci yaklaşımı ve sunduğu hizmetlerle karbon salımının azaltılmasına da katkıda bulunuyor.

Kaynak: AA

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