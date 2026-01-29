Piyasalar bugüne de hareketli başladı! Rekorlar art arda kırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Piyasalar bugüne de hareketli başladı! Rekorlar art arda kırılıyor

Haberin Videosunu İzleyin
Piyasalar bugüne de hareketli başladı! Rekorlar art arda kırılıyor
29.01.2026 07:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Piyasalar bugüne de hareketli başladı! Rekorlar art arda kırılıyor
Haber Videosu

Küresel piyasalarda jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerin artması, yatırımcıların güvenli liman arayışını hızlandırdı. Fed'in faizleri sabit tutması ve enflasyonun hala yüzde 2 hedefinin üzerinde seyrettiğini vurgulaması altına destek sağladı. Ons altın 5 bin 600 dolara yaklaşarak tarihi seviyelere çıktı, gram altın ise 7 bin 816 lira ile rekor kırdı.

Küresel piyasalarda artan jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler, yatırımcıların güvenli liman talebini güçlendirdi. Bu gelişmelerin etkisiyle spot piyasada ons altın 5 bin 600 dolara yaklaşarak tarihi seviyelere yükseldi.

ONS ALTINDA TARİHİ SEVİYELER

ABD dolarındaki değer kaybından destek bulan ons altın, gün içinde 5 bin 598,29 doları gördü. Ons altın, şu sıralarda düne göre yüzde 3 artışla 5 bin 540,59 dolar seviyesinden işlem görüyor.

GRAM ALTIN REKOR TAZELEDİ

Ons altındaki yükseliş, iç piyasada gram altını da zirveye taşıdı. Gram altın 7 bin 816 liraya çıkarak tarihi rekor kırdı. Gram altın şu sıralar yüzde 3,1 yükselişle 7 bin 733 lira seviyesinde seyrediyor.

ABD BORCU VE TİCARET ENDİŞESİ ALTINI ÖNE ÇIKARIYOR

Marex analisti Edward Meir, artan ABD borcu ve küresel ticaret sisteminin ABD merkezli yapıdan bölgesel bloklara ayrıldığına dair sinyallerin yatırımcıları altına yönelttiğini söyledi. Meir, bu sürecin güvenli liman talebini güçlendirdiğini vurguladı.

OCBC analistleri ise altının artık yalnızca kriz dönemlerinde ya da enflasyona karşı korunma amacıyla değil, farklı makroekonomik koşullarda portföy çeşitlendirmesi sağlayan güçlü bir değer saklama aracı olarak görüldüğünü belirtti.

2026 RALLİSİ DEVAM EDİYOR, DÜZELTME RİSKİ GÜNDEMDE

2025 yılında yüzde 64 değer kazanan altın, 2026'da da yükselişini sürdürerek yüzde 28,5'in üzerinde artış kaydetti. IG analisti Tony Sycamore, yükselişin parabolik bir yapıya dönüştüğünü ve kısa vadede düzeltme ihtimali bulunduğunu ifade ederken, 2026 boyunca temel dinamiklerin altını desteklemeye devam etmesinin beklendiğini söyledi.

JEOPOLİTİK TANSİYON GÜVENLİ LİMAN TALEBİNİ ARTIRIYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a nükleer silahlar konusunda anlaşma çağrısı yapması ve taraflar arasında sertleşen açıklamalar, piyasalarda risk algısını artırdı. Bu gelişmeler, yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesinde etkili oldu.

FED KARARI VE TETHER HAMLESİ ETKİLİ OLDU

ABD Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutması ve enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmaya devam ettiğini vurgulaması, altına destek sağlayan unsurlar arasında yer aldı. Ayrıca Tether'in yatırım portföyünün yüzde 10–15'ini fiziki altına ayırma planları da fiyatları yukarı yönlü destekledi.

GÜMÜŞTE DE TARİHİ ZİRVE

Altınla birlikte gümüş de yükselişini sürdürdü. Ons gümüş 119,42 dolarla tarihi zirvesini gördü. Gümüş şu sıralar yüzde 0,8 artışla 117,33 dolar seviyesinde işlem görürken, yıl başından bu yana getirisi yüzde 65,1'i aştı.

Ons Altın, Ekonomi, Güncel, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalar bugüne de hareketli başladı! Rekorlar art arda kırılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • 1234 1234:
    çok tehlikeli dikkat 50 4 Yanıtla
  • burak burakça burak burakça:
    ülke batıyor dugunu altın borcu olana allah yardımcısı olsun 45 6 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    kısacası abd BATMIŞTIR. 37 9 Yanıtla
    Cüneyt ertaç Cüneyt ertaç:
    ya Türkiye? 5 5
  • Mehmet Ülker Mehmet Ülker:
    ülkede istikrarlı bir ekonomi yok çünkü 24 8 Yanıtla
  • Hasan Kırkağaç Hasan Kırkağaç:
    Altının yükselişini ülkenin ekonomisyle ilişkilendirenlerin zerre ekonomi bilgisi yok. Altının onsu dünyada artıyor. 13 14 Yanıtla
    Cüneyt ertaç Cüneyt ertaç:
    altının yükselmesi senin zerre değersiz olan paranı daha da değersizleştiriyor. peki euro ve dolar için ne diyorsun? 7 2
    Cüneyt ertaç Cüneyt ertaç:
    malum euro ve dolar karşısında tl nin değeri cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesinde de 6 2
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler 3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler
Kaan’ın hayatı bir günde altüst oldu Grip diye hastaneye gittiler, 4 yıldır yatağa mahkum Kaan'ın hayatı bir günde altüst oldu! Grip diye hastaneye gittiler, 4 yıldır yatağa mahkum
Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
Aracını satmak isterken alıcıya cebinden para verdi Eksperde dünyası başına yıkıldı Aracını satmak isterken alıcıya cebinden para verdi! Eksperde dünyası başına yıkıldı
Galatasaray mucize olmazsa turlayacak Galatasaray mucize olmazsa turlayacak
Apar topar hastaneye kaldırılan Hakan Taşıyan’dan haber var Apar topar hastaneye kaldırılan Hakan Taşıyan'dan haber var
Uçak kalktı kalkacak Galatasaray’dan transferde 3. bomba Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba
Aziz İhsan Aktaş davasında 2. gün Kentin ilk kadın belediye başkanı savunma yaptı Aziz İhsan Aktaş davasında 2. gün! Kentin ilk kadın belediye başkanı savunma yaptı
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
Hakim, bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin talebini düşünmeden reddetti Hakim, bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin talebini düşünmeden reddetti

09:37
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nden çuval çuval para kazandı
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden çuval çuval para kazandı
09:16
Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var
Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var
08:57
Arda Güler tarihi maçta oyundan alınınca çıldırdı
Arda Güler tarihi maçta oyundan alınınca çıldırdı
08:43
Yavaş, “Suyu kesilen var mı“ diye sordu, aldığı cevap sonrası ne diyeceğini bilemedi
Yavaş, "Suyu kesilen var mı?" diye sordu, aldığı cevap sonrası ne diyeceğini bilemedi
08:43
City taraftarından Galatasaraylıların sabrını sınayan hareket
City taraftarından Galatasaraylıların sabrını sınayan hareket
08:42
Marketlerdeki gazlı içeceklere idrar karıştırdı Savunması pes dedirtti
Marketlerdeki gazlı içeceklere idrar karıştırdı! Savunması pes dedirtti
08:35
Tepki yağıyor Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü
Tepki yağıyor! Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü
08:32
Hamas’tan çok konuşulacak Gazze açıklaması: Yönetimi devretmeye hazırız
Hamas'tan çok konuşulacak Gazze açıklaması: Yönetimi devretmeye hazırız
08:04
Güllü’nün kızını yakacak itiraf İşte Tuğyan’ın eski nişanlısının ifadesi
Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte Tuğyan'ın eski nişanlısının ifadesi
06:52
Mazlum Abdi’nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye’ye atabilir
Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
02:26
Kolombiya’da uçak düştü, kurtulan yok
Kolombiya'da uçak düştü, kurtulan yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 10:12:27. #7.11#
SON DAKİKA: Piyasalar bugüne de hareketli başladı! Rekorlar art arda kırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.