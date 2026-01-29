Piyasalar bugüne de hareketli başladı! Rekorlar art arda kırılıyor

Küresel piyasalarda artan jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler, yatırımcıların güvenli liman talebini güçlendirdi. Bu gelişmelerin etkisiyle spot piyasada ons altın 5 bin 600 dolara yaklaşarak tarihi seviyelere yükseldi.

ONS ALTINDA TARİHİ SEVİYELER

ABD dolarındaki değer kaybından destek bulan ons altın, gün içinde 5 bin 598,29 doları gördü. Ons altın, şu sıralarda düne göre yüzde 3 artışla 5 bin 540,59 dolar seviyesinden işlem görüyor.

GRAM ALTIN REKOR TAZELEDİ

Ons altındaki yükseliş, iç piyasada gram altını da zirveye taşıdı. Gram altın 7 bin 816 liraya çıkarak tarihi rekor kırdı. Gram altın şu sıralar yüzde 3,1 yükselişle 7 bin 733 lira seviyesinde seyrediyor.

ABD BORCU VE TİCARET ENDİŞESİ ALTINI ÖNE ÇIKARIYOR

Marex analisti Edward Meir, artan ABD borcu ve küresel ticaret sisteminin ABD merkezli yapıdan bölgesel bloklara ayrıldığına dair sinyallerin yatırımcıları altına yönelttiğini söyledi. Meir, bu sürecin güvenli liman talebini güçlendirdiğini vurguladı.

OCBC analistleri ise altının artık yalnızca kriz dönemlerinde ya da enflasyona karşı korunma amacıyla değil, farklı makroekonomik koşullarda portföy çeşitlendirmesi sağlayan güçlü bir değer saklama aracı olarak görüldüğünü belirtti.

2026 RALLİSİ DEVAM EDİYOR, DÜZELTME RİSKİ GÜNDEMDE

2025 yılında yüzde 64 değer kazanan altın, 2026'da da yükselişini sürdürerek yüzde 28,5'in üzerinde artış kaydetti. IG analisti Tony Sycamore, yükselişin parabolik bir yapıya dönüştüğünü ve kısa vadede düzeltme ihtimali bulunduğunu ifade ederken, 2026 boyunca temel dinamiklerin altını desteklemeye devam etmesinin beklendiğini söyledi.

JEOPOLİTİK TANSİYON GÜVENLİ LİMAN TALEBİNİ ARTIRIYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a nükleer silahlar konusunda anlaşma çağrısı yapması ve taraflar arasında sertleşen açıklamalar, piyasalarda risk algısını artırdı. Bu gelişmeler, yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesinde etkili oldu.

FED KARARI VE TETHER HAMLESİ ETKİLİ OLDU

ABD Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutması ve enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmaya devam ettiğini vurgulaması, altına destek sağlayan unsurlar arasında yer aldı. Ayrıca Tether'in yatırım portföyünün yüzde 10–15'ini fiziki altına ayırma planları da fiyatları yukarı yönlü destekledi.

GÜMÜŞTE DE TARİHİ ZİRVE

Altınla birlikte gümüş de yükselişini sürdürdü. Ons gümüş 119,42 dolarla tarihi zirvesini gördü. Gümüş şu sıralar yüzde 0,8 artışla 117,33 dolar seviyesinde işlem görürken, yıl başından bu yana getirisi yüzde 65,1'i aştı.