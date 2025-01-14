OPET'ten Çocuk Oyun Odası Desteği - Son Dakika
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Ekonomi

OPET'ten Çocuk Oyun Odası Desteği

OPET, İşimiz Temiz Projesi ile ebeveynlere çocuk oyun odası desteği sunarak eğitime erişimi kolaylaştırıyor.

14.01.2025 14:47
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OPET, İşimiz Temiz Projesi kapsamında İstanbul, Ankara ve Adıyaman'da çocuk oyun odası desteği sunulduğunu duyurdu.

OPET'ten yapılan açıklamaya göre, şirketin, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde yürüttüğü İşimiz Temiz Projesi'nde ebeveynlerin eğitime erişimindeki engelleri kaldırmak için yeni bir adım atıldı.

Bu kapsamda, 2021'de hayata geçirilen ve bugüne kadar 200 binden fazla kişinin faydalandığı İşimiz Temiz Projesi bünyesindeki hijyen eğitimlerinin yanı sıra halk eğitimi merkezlerinde verilen çeşitli kurslara katılmak isteyen ebeveynler için çocuk oyun odası desteği sunuldu.

Proje tarafları arasında yapılan protokol çerçevesinde ilk etapta İstanbul Ataşehir, Ankara Etimesgut ve Adıyaman Merkez Halk Eğitimi Merkezleri'nde eğitim gören ve eğitimlere çocuklarıyla gelmek zorunda olan ebeveynlere destek olmak amacıyla oluşturulan oyun odalarının kurulumları tamamlanarak kullanıma açıldı.

Deprem bölgesi öncelikli olmak üzere 2026 sonuna kadar 5 yeni çocuk oyun odası daha kurulması planlanıyor.

İşimiz Temiz Projesi ile hijyen bilincini artırmanın yanı sıra kadınların hayatına dokunan, onları güçlendiren ve çocukların gelişimini destekleyen çalışmalarla topluma katkı sunan OPET, halk eğitim merkezlerinde oluşturduğu oyun odalarını eğitici oyuncaklar, oyun parkurları, farklı temalardaki okuma kitapları ile donatarak, çocukların fiziksel aktiviteler yapmasına, becerilerini geliştirmesine katkı sağlıyor.

Çocuklar için güvenli ve eğlenceli bir eğitim ortamı sağlayan oyun odaları ile İşimiz Temiz Projesi kapsamında verilen hijyen eğitim kurslarına, yiyecek-içecek, konaklama ve ulaşım sektörlerinde görev alan ya da almak isteyen kadınlar başta olmak üzere tüm ebeveynlerin katılımını artırmak ve eğitimin önündeki engelleri kaldırmak hedefleniyor.

Kaynak: AA

Adıyaman, istanbul, Ekonomi, Eğitim, Ankara, Kadın, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi OPET'ten Çocuk Oyun Odası Desteği - Son Dakika

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