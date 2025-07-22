ÖRAV 11. Eğitim Şenliği Gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

ÖRAV 11. Eğitim Şenliği Gerçekleşti

ÖRAV 11. Eğitim Şenliği Gerçekleşti
22.07.2025 16:59
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ÖRAV, 7 ilde 1069 öğretmenin katılımıyla 11. Eğitim Şenliği'ni düzenleyerek dayanışmayı güçlendirdi.

Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Eğitim Şenliği'ne, Türkiye genelinde 7 ilde 1069 öğretmen katıldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA'nın kurucusu ve daimi destekçisi olduğu ÖRAV'ın eğitim şenliği, haziran boyunca Ankara, Bursa, Diyarbakır, Düzce, İzmir, Mersin ve Van'da 1069 öğretmenin katılımıyla gerçekleşti.

Yeni eğitim yılı öncesinde öğretmenlerin yenilenmesini ve güçlenmesini hedefleyen şenlikler kapsamında sanatla kendine temas, topluluklar için felsefe, dans, orff ve ritim çalışmaları, yoga, müzede drama, bisikletle sağlıklı yaşam, eğitimde oyun kullanımı, sinema ve felsefe ekseninde düşünme, zeka oyunları ve aile danışmanlığı gibi farklı ve özgün 75 atölye düzenlendi.

Her yıl artan ilgiyle gerçekleştirilen ÖRAV Eğitim Şenliği, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlarken, Türkiye genelinde dayanışma ve paylaşım kültürünü de güçlendiriyor. Şenlikler, eylül itibarıyla farklı illerde yıl sonuna kadar devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖRAV Genel Müdürü Arzu Atasoy, ÖRAV Eğitim Şenliği kapsamında Türkiye'nin dört bir yanındaki öğretmenlerle bir araya gelmenin, kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

Atasoy, "Bu yıl da öğretmenlerimizin öğrenmeye yönelik isteği, birbirinden beslenen paylaşım kültürü ve sürekli gelişim arzusu, şenliğimizin ruhunu belirledi. 11. Eğitim Şenliği boyunca ortaya çıkan üretkenlik ve etkileşim, yeni eğitim yılına hep birlikte güçlü bir adım atmamızı sağlayacak. Birlikte öğrenmenin enerjisiyle yeni döneme hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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