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Büyükşehir'den okullara özel proje - Son Dakika

Büyükşehir'den okullara özel proje

10.12.2021 16:15

Büyükşehir'den okullara özel projeORDU Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu, Fatsa, Gülyalı ve Ünye ilçelerinde anaokulu, ilkokul ve lise düzeyindeki toplam 11 okul bahçesine 50 metrekare üretim alanına sahip sera kurdu.

Büyükşehir'den okullara özel proje

ORDU Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu, Fatsa, Gülyalı ve Ünye ilçelerinde anaokulu, ilkokul ve lise düzeyindeki toplam 11 okul bahçesine 50 metrekare üretim alanına sahip sera kurdu. Büyükşehir Belediyesi Ziraat Mühendislerinin destekleri, öğrenciler ve öğretmenler tarafından yetiştirilecek ürünlerle birlikte, öğrencilerin tarımla iç içe olması hedefleniyor.

Ordu'da, ulaşım, altyapı, turizm, spor, üstyapı ve sağlık alanında birçok yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, uygulamaya koyduğu tarım projeleriyle de dikkat çekiyor.

Büyükşehir Belediyesi, 'Örtü Altı Sebzeciliğinin Gelişmesi, Atıl Tarım Arazilerinin Değerlendirilmesi, kışlık ve yazlık sebze fidesi ve meyve fidanı dağıtımı gibi üreticilere gelir getirici projelerin ardından, çocukların ve gençlerin üretime olan ilgisini artırmak için dört ilçedeki 11 okula 50'şer metrekarelik seralar kurdu.

Üretim başladı

Altınordu, Fatsa, Gülyalı ve Ünye ilçelerindeki anaokulu, ilkokul ve liselerde kurulan seralarda üretim başladı.

"Öğrenciler Toprakla Buluşuyor Projesi" kapsamında başlatılan projeyle birlikte, seraya giren çocuklar ve gençler, Büyükşehir ziraat mühendisleri ve öğretmenleri eşliğinde hem sebze üretmeye hem de seraların bakımlarını yapmaya başladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultav, çocukların ve gençlerin tarıma olan ilgilerini artırmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Başkan Güler projeyi yakından takip ediyor

Başkan Ultav açıklamasında, " Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler'in tarıma ve hayvancılığa verdiği destekler doğrultusunda, dört ilçemizdeki 11 okula sera kurulumu yaptık. Ayrıca seralara dikilmek üzere okullara marul ve brokoli fidesi desteği sağlandı. Ayrıca Büyükşehir Belediyemizce yürütülen hayvancılık projelerinde yer alan yetiştiricilerden hayvan gübresi temin edilerek okullara verildi" dedi.

Çocukların ve gençlerin toprakla iç içe olması hedefleniyor

Çocukların tarıma ve toprağa olan ilgilerinin artması için desteklerin devam edeceğini vurgulayan Ultav, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Öğrenciler Toprakla Buluşuyor Projesi" ile eve kapanıp gününün çoğunu bilgisayar, televizyon, tablet vb. teknolojik aletlerin başında geçiren, toprakla uğraşmayan çocuklarımız için okul ortamını farklılaştırmak istiyoruz. Sera içinde çeşitli bitkiler, sebzeler, çiçekler yetiştiren çocuklarımızın, enerjilerini toprak ile atmalarını, çevreyi koruma, doğayı sevme gibi değerleri özümsemelerini amaçlıyoruz."

Büyükşehir'den okullara özel proje
Büyükşehir'den okullara özel proje
Büyükşehir'den okullara özel proje
Büyükşehir'den okullara özel proje
Büyükşehir'den okullara özel proje
Büyükşehir'den okullara özel proje
Büyükşehir'den okullara özel proje

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Altınordu, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Büyükşehir'den okullara özel proje - Son Dakika Ekonomi


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