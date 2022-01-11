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Ordu'da kaçak ete sert denetim - Son Dakika

Ordu'da kaçak ete sert denetim

11.01.2022 18:17
Ordu'da kaçak ete sert denetim

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu'da kaçak ete asla müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu'da kaçak ete asla müsaade etmeyeceklerini söyledi. Başkan Güler, "Bu konuda kalemi kırdık. Yasal olmayan hiçbir ürün Ordu'ya girmeyecek" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak Ordu'nun giriş ve çıkışlarında et kontrollerine başladıklarını ve hayvan kesimi, hallerin durumu ve balıkçılığı çok sıkı mercek altına aldıklarını kaydeden Başkan Güler, "Ordu'ya yasal olmayan önemli miktarda kayıt dışı et girişi var. İlimize gelen bu kayıt dışı etleri Büyükşehir Belediyesi olarak çok sıkı takip ve kontrol ediyoruz. Bazı bulgularla bu işin üstünde daha sıkı durmamız gerektiğinin kanaatine vardık. Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda bizler çok sıkı çalışma yapıyoruz. Açık söylemek gerekirse kayıt dışı et konusunda kalemi kırdık" dedi.

Başkan Güler, şöyle devam etti:

"Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak son derece modern AB normlarında mezbahanemiz var. Yapmış olduğumuz bu sıkı takip sonucunda bu tesisimizdeki kesim oranı yüzde yüz artış gösterdi. İlimize dışardan gelen ve yasal olan etlere bir şey demiyoruz. Ama bunun dışında gelen kayıt dışı etleri önleme konusunda mücadelemiz devam edecek. Bu konuda biz kesin kararlıyız. Aynı denetimleri hallerde de yapacağız. Hallerde sebze ve meyve girişlerinde de aynı kararlılığı ortaya koyacağız. Yine balık hallerinde de aynı denetimleri yapacağız. Yasal olmayan hiçbir ürün ilimize giriş yapamayacak. Bu konuda çok ciddiyiz." - ORDU

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Ordu Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Hilmi Güler, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ordu'da kaçak ete sert denetim - Son Dakika Ekonomi


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