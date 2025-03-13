"Son kabadayı" Hasan Heybetli hayatını doğal nedenlerden kaybetmiş
"Son kabadayı" olarak anılan ve yeraltı dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Hasan Heybetli tutuklu bulunduğu İzmir 2 Nolu F Tipi Cezaevi'ndeki koğuşunda ölü bulundu. Prostat kanseri tedavisi gören ayrıca kalp rahatsızlığı nedeniyle kontrol altında tutulan Heybetli'nin ilk değerlendirmelere göre doğal nedenlere bağlı olarak hayatını kaybettiği ifade edildi.
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13.03.2025 13:26:26. #7.13#
SON DAKİKA: "Son kabadayı" Hasan Heybetli hayatını doğal nedenlerden kaybetmiş - Son Dakika
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