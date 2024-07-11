Kilosu 350 TL'den satılan mavi yemiş üreticinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kilosu 350 TL'den satılan mavi yemiş üreticinin yüzünü güldürüyor

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Ordu'da geçmiş yıllarda fidanları dağıtılan ve bu günlerde hasadı yapılan mavi yemişlerin kilogramı 300-350 TL arasında alıcı bulurken, üreticilerin de yüzünü güldürüyor.

11.07.2024 11:43  Güncelleme: 11:57
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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in tarımsal ekonomik gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla ilk döneminde başlattığı çalışmalar yeni döneminde de büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Ordu Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile geçmiş yıllarda fidanları dağıtılan ve bu günlerde hasadı yapılarak kilogramı 300-350 TL arasında alıcı bulan mavi yemiş üreticilerin de yüzünü güldürüyor.

ÇİFTÇİLERİN ÜRETİM KÜLTÜRÜNE GİRDİ

Başkan Güler'in 2019 yılında göreve gelmesi ile kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda sürdürülen çalışmalarda gerek taze tüketim gerekse işlenmiş meyve sanayisi açısından güçlü bir ticari ürün olan ve kilosu 300-350 liradan alıcı bulan mavi yemiş, çiftçilerin üretim kültürüne girdi.

Kilosu 350 TL'den satılan mavi yemiş üreticinin yüzünü güldürüyor

EKONOMİK GETİRİSİYLE ÜRETİCİLERİ MUTLU ETTİ

Büyükşehir Belediyesi 2020 yılından itibaren Altınordu, Gülyalı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kumru, Mesudiye, Perşembe, Ulubey ve Ünye ilçeleri bulunan 42 üreticiye 15 bin 300 adet fidan desteği sağladı. Yapılan bu desteklerle mavi yemiş üretim alanı Ordu genelinde 51 dekara ulaştı. Bu çalışmalarla birlikte mavi yemiş fındığın yanında ilave gelir getirici ürün olarak üretim kültüründeki yerini aldı. Ordu topraklarını seven ve verimin oldukça iyi olduğu mavi yemiş ekonomik getirisi ile üreticileri de mutlu etti. Fındık veriminin düşük olduğu bahçelerde mavi yemişe geçen üreticilerin birim alanda elde ettikleri gelir yaklaşık 10 kat artmış oldu.

Kilosu 350 TL'den satılan mavi yemiş üreticinin yüzünü güldürüyor

"MAVİ YEMİŞİN PAZARDAKİ KARŞILIĞI ÇOK İYİ"

Ordu Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Ünye ilçesinde mavi yemiş bahçesi kuran üretici Volkan Sürgit, mavi yemişin önemli bir getirisi olduğunu ve bahçesini her geçen gün büyüttüğünü söyledi. Büyükşehir Belediyesine destekleri için teşekkür eden Sürgit, "Fındığa alternatif ürün arıyorduk, pazar değeri daha fazla olduğu için mavi yemişe karar verdik. Arkadaşlarım ile birlikte ortak mavi yemiş üretmeye karar verdik. İlk olarak 5 dönümlük bir alanda başladı. Daha sonrasında ise Ordu Büyükşehir Belediyesinin fidan desteğinden yararlanarak üretim alanlarımızı genişlettik. O günden itibaren alanlarımızı genişleterek üretime devam ediyoruz. Ürünümüzün pazarda çok önemli bir karşılığı var. Tam anlamıyla üretim sağladığında dekardan 1-1.5 ton ürün elde edilebiliyor. Bizleri bu işte gelişmemize vesile olan ve güven sağlayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e ve ekibine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kilosu 350 TL'den satılan mavi yemiş üreticinin yüzünü güldürüyor

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi mavi yemiş yetiştiriciliğinin daha da yaygınlaştırılması amacıyla fidan, eğitim ve her türlü teknik desteğini sürdürürken hasat edilen ürünler içinde üreticiye soğuk hava deposu ve pazarlama desteği veriliyor.

Kilosu 350 TL\'den satılan mavi yemiş üreticinin yüzünü güldürüyor
Kaynak: İHA

Ordu, Tarım, Yerel, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kilosu 350 TL'den satılan mavi yemiş üreticinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ali null: ADNADA vardiya bizmi etmedik nasıl alacak benim gibi emekli 350 tl hey yavrum hey 1 1 Yanıtla
  • Uçan Hollandalı: Bunuda kontrolsüz yetiştirirler seneye fiyatı pazarda 10tl olur 1 0 Yanıtla

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