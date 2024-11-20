Orkinos İhracatında Rekor Beklentisi

Ekonomi

Akdeniz'de avlanan orkinosları Ege Denizi'ndeki çiftliklerde yaklaşık 7 ay besleyerek büyük bölümünü Japonya'ya ihraç eden Türk balıkçılar, dünya fiyatlarının artmasıyla geçen yıla göre daha yüksek döviz girdisi bekliyor.

Atlantik Ton Balıklarının Korunması Uluslararası Komisyonu'nun (ICCAT) verdiği ülke kotaları kapsamında mayıs ve haziranda Akdeniz açıklarında avlanan mavi yüzgeçli orkinoslar, İzmir'deki çiftliklerde beslenerek büyütülüyor.

Sardalya, hamsi, kolyoz ve uskumru gibi balıklarla beslenen ve arzu edilen kilo ve yağ oranına ulaştıktan sonra kasım-şubat döneminde çiftliklere gelen Japon "fabrika gemiler"e satılan orkinoslar, Türkiye'ye yüksek döviz girdisi sağlıyor.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, ihracatçılar, geçen yıl 1 Kasım 2023-31 Ekim 2024 dönemini kapsayan hasat sezonunda dünya fiyatlarındaki gerileme nedeniyle 6 bin 766 ton karşılığı 59,4 milyon dolar döviz girdisi sağladı. Bu sezon ise ihracatçılar, hem fiyatların artması hem rakip ülkelerden Malta ve İspanya'da yetiştirilen balıkların kalitelerinin daha düşük olması nedeniyle rakamı iki katına çıkarmayı hedefliyor.

Dev çiftliklerde yetiştiriliyor

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, AA muhabirine, orkinos ihracatında verimli bir hasat sezonu yaşadıklarını söyledi.

Geçen yıl Japon ekonomisindeki durgunluk nedeniyle fiyatların düştüğünü belirten Kızıltan, bu yıl ise hem fiyatların artması hem de yüksek kalitede üretimin etkisiyle ihracat gelirinde önemli bir artış beklediklerini aktardı.

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, orkinos yetiştiriciliğinin büyük bölümünün İzmir'de yapıldığını aktararak, "Bu yıl 6 dev çiftlikte yaklaşık 6 bin 340 ton hasat beklentimiz var." dedi.

Şahin, Türk firmalarının yüksek kalitede yaptıkları yetiştiricilik nedeniyle Japon alıcıların tercih noktası olduğunu belirterek, hasat sezonunun bereketli olmasını temenni ettiklerini aktardı.

"Bu işin zahmeti çok büyük"

Karaburun açıklarında orkinos yetiştiriciliği yapılan çiftliğin müdürü Hasan Yılmaz da zorlu çalışma şartlarında üretim yaptıklarını, 7 ay boyunca orkinosların beslenmesi ve bakımına azami özen gösterdiklerini söyledi.

Yetiştiriciliğin hem yüzeyde hem su altında yapıldığını aktaran Yılmaz, "Dalgıçlarla her gün orkinosların kontrollerini yapıyoruz. 'Hava kötü işe gitmiyoruz.' deme şansımız yok. Denizin içerisinde canlıyla uğraşıyoruz. Bu işin zahmeti çok büyük." diye konuştu.

Bu yıl, Japon lezzetleri suşi ve saşiminin yapımında kullanılan orkinoslardaki yağ oranının yüksek olduğunu aktaran Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Müşterilerimiz orkinos kalitemizden oldukça memnun. Piyasadan aldığımız bilgilere göre bu yıl İspanya ve Malta gibi Akdeniz ülkelerindeki orkinos kalitesi düşük düzeyde. Biz bu yıl ülke olarak daha kaliteli balıkla ön plana çıkıp kendimizi gösterme çabası içerisindeyiz. Geçmiş yıllara göre daha verimli bir sezon bekliyoruz. Bu yılki ihracatımız geçen yıllara göre daha güzel olacak."