Orta Doğu'daki Gerilime Rağmen Habur Sınır Kapısı'nda Ticaret Trafiği Kesintisiz Sürüyor
Orta Doğu'daki Gerilime Rağmen Habur Sınır Kapısı'nda Ticaret Trafiği Kesintisiz Sürüyor

28.03.2026 12:00
İRAN ile ABD ve İsrail arasında devam eden savaşa rağmen, Türkiye'nin Irak'a açılan önemli ticaret noktalarından Habur Sınır Kapısı'nda, ticari faaliyetlerin kesintisiz sürdürüldüğü belirtildi.

1) ORTA DOĞU'DAKİ GERİLİME RAĞMEN HABUR SINIR KAPISI'NDA TİCARET TRAFİĞİ KESİNTİSİZ SÜRÜYOR

İRAN ile ABD ve İsrail arasında devam eden savaşa rağmen, Türkiye'nin Irak'a açılan önemli ticaret noktalarından Habur Sınır Kapısı'nda, ticari faaliyetlerin kesintisiz sürdürüldüğü belirtildi.

Orta Doğu'da İran ile ABD ve İsrail arasında devam eden savaş bölgeyi etkilerken, Türkiye'nin Irak'a açılan önemli ticaret noktalarından Habur Sınır Kapısı'nda hareketlilik devam ediyor. Şırnak üzerinden yürütülen dış ticaret faaliyetlerinde herhangi bir kesinti yaşanmazken, Irak başta olmak üzere Orta Doğu ülkelerine yönelik kara yolu taşımacılığında kritik rol üstlenen kapıda, ihracat ve ithalat işlemleri kesintisiz sürüyor.

İş insanı Hüseyin Taşkın, Türkiye'nin güven ve istikrarını korumasının büyük avantaj olduğunu belirterek, "28 Şubat'tan bu yana bölgemizde devam eden İran-İsrail-Amerika savaşı, buna dahil olan küresel güçlerin oluşturduğu belirsizlik ortamı, doğal olarak ticaret yapan biz iş insanlarını da yakından ilgilendiriyor. Bölgemizde savaşın gölgesi hissedilirken Türkiye'nin gösterdiği güçlü yönetim ve kararlı devlet politikaları sayesinde ülkemizde güven ve istikrar ortamının korunması, bizler için son derece kıymetlidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletimizin izlediği politikalar sayesinde, özellikle son dönemde ülkemizin doğu bölgelerinde huzur ortamının güçlenmesi, ticaretin ve üretimin önünü daha da açmıştır. Bir iş insanı olarak, hem Avrupa pazarında hem de Irak pazarında ticaret yapan biri olarak, sahada bunun etkilerini net şekilde görüyorum. Bölgemizde savaşların ve krizlerin konuşulduğu bir dönemde, Türkiye'nin de üretiminin devam etmesi, lojistik hatlarının olması ve ticari güven ortamının koruması bizlere büyük bir avantaj sağlamaktadırö dedi.

İş insanı Abdulkerim Gündüz ise "İsrail ve Amerika'nın İran'a başlatmış olduğu saldırı, Arap ülkelerinde büyük bir yankı uyandırmıştır, kaosa neden olmuştur. Bu kaos ülkemizi, Türkiye'mizi hiçbir şekilde etkilememiştir. Gündelik hayatımız devam etmektedir. Ticaretimizde hiçbir aksama, bir sıkıntı yaşamıyoruz, devam ediyor. Bu huzur ve refahın devam etmesini istiyoruz. Bu konuda biz hem hükümetimize, devletimize olan güvenimiz sonsuzdur. Umut ediyoruz ki Orta Doğu'daki bu kaosun bir an önce bitmesi ve huzur ortamının bir daha tesis edilmesidirö diye konuştu.

'TEDARİK ZİNCİRİNDE AKSAMA OLMAMASI SEVİNDİRİCİ'

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ömer Faruk Yıldırım da Türkiye'nin jeopolitik konumunun öneminin arttığını belirterek, "Bizim için her savaş kötüdür, acıdır, gözyaşıdır. Ondan dolayı biz bölgemizde istikrarı ve barışı istiyoruz. Tabii yıllardır büyük acılar yaşamış, sıkıntılar yaşamış bir coğrafyanın insanı, bireyi olarak kamu düzeninin ve savaşsız barış ortamının ne kadar önemli olduğunu, ticaret için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Şu anda ülkemizde, ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyanın hemen ötesinde gerçekten çok büyük acılar yaşanıyor. Temennimiz bu savaşın bir an önce bitmesi ve coğrafyamıza huzur ve istikrarın gelmesidir. Tabii bu savaşla beraber geçmişte pandemilerde ve diğer sorunlarda da olduğu gibi ülkemizin jeopolitik konumu gereği ve şehrimizin de konumu gereği önemi artmıştır. Hem Şerafettin Elçi Havalimanı'mızın bölgede, şehrimizde bulunması hem Habur Sınır Kapısı'nın aktif olarak hala çalışıyor olması, tedarik zincirinde aksama olmamasını sağlaması bizim açımızdan sevindiricidirö ifadelerini kullandı.

'TİCARETİMİZ YÜRÜYOR, İHRACATIMIZ SÜRÜYOR'

İş insanı Ahmet Adan ise Türkiye'deki istikrarın önemine dikkat çekerek, "İşimize gücümüze devam ediyoruz. Ticaretimiz yürüyor, ihracatımız sürüyor. Günlük hayatımız bozulmadan devam etmektedir. Anlatmaya çalıştığım şey tam olarak da budur. Çünkü güçlü devlet, vatandaşının, krizin ortasında bile huzurunu tesis edebilen devlettir. Güçlü devlet, fırtına kapıdayken içeride düzeni koruyabilen devlettir. Güçlü devlet, milletine güven veren devlettir. Bugün ülkemizde, bizler evimizde rahat uyuyabiliyorsak, sabah kalkıp işimize endişe duymadan gidebiliyorsak, hayatımıza devam edebiliyorsak bu devletimizin gücünün, dirayetinin ve caydırıcılığının açık bir göstergesidirö diye konuştu.

Kaynak: DHA

Orta Doğu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Orta Doğu'daki Gerilime Rağmen Habur Sınır Kapısı'nda Ticaret Trafiği Kesintisiz Sürüyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Orta Doğu'daki Gerilime Rağmen Habur Sınır Kapısı'nda Ticaret Trafiği Kesintisiz Sürüyor - Son Dakika
