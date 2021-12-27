Üye Girişi
Örtülü faiz eleştirilerine Numan Kurtulmuş'tan yanıt: Muhafazakarları tereddüt ettirmek için uydurulmuş bir söylem - Son Dakika

Örtülü faiz eleştirilerine Numan Kurtulmuş'tan yanıt: Muhafazakarları tereddüt ettirmek için uydurulmuş bir söylem

27.12.2021 22:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu kur korumalı TL vadeli mevduat sistemi hakkındaki örtülü faiz eleştirilerine cevap veren AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bu sözlerin geniş muhafazakar kitleleri tereddüt ettirmek amacıyla uydurulmuş politik söylemler olduğunu ifade etti. Kurtulmuş, "Bu işin faizle uzaktan yakından alakası yoktur. Vatandaşlarımızın TL nezdinde yapmış olduğu yatırımların korunmasıyla ilgili bir devlet garantisidir. Böyle görmek lazım" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Habertürk ekranlarında yayınlanan Nedir Ne Değildir Özel programına konuk olarak Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

"MUHAFAZAKARLARI TEREDDÜT ETTİRMEK İÇİN UYDURULDU"

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu "kur korumalı TL vadeli mevduat sistemi" hakkında yapılan örtülü faiz eleştirilerine de yanıt veren Kurtulmuş, bu sözlerin geniş muhafazakar kitlelerin tereddüt ettirmek amacıyla uydurulmuş politik söylemler olduğunu belirtti.

"POLİTİK SÖYLEM OLARAK ORTAYA KONDU"

Sunucu Mehmet Akif Ersoy'un örtülü faiz eleştirileriyle ilgili sorusu üzerine Kurtulmuş, "Bu da maalesef hiçbir şekilde izah edilemeyen, sadece politik söylem olarak ortaya konulmuş atılan bu adım hakkında vatandaşlarımızın, özellikle geniş muhafazakar kitlelerin tereddüt geçirmek üzere icat edilmiş uydurulmuş bir sözdür" dedi.

"DEVLET GARANTİSİ OLARAK GÖRMEK LAZIM"

Açıklamalarının devamında ise Kurtulmuş,"Bu işin örtülü ya da açık bir faizle uzaktan yakından alakası yoktur. Vatandaşlarımızın TL nezdinde yapmış olduğu yatırımların korunmasıyla ilgili bir devlet garantisidir. Böyle görmek lazım" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, Numan Kurtulmuş, Türk Lirası, Muhafazakar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Örtülü faiz eleştirilerine Numan Kurtulmuş'tan yanıt: Muhafazakarları tereddüt ettirmek için uydurulmuş bir söylem - Son Dakika Ekonomi


Rıdvan Dilmen uyardı: Beşiktaş taraftarı buna hazır olsun Rıdvan Dilmen uyardı: Beşiktaş taraftarı buna hazır olsun         
22:43
Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi         
20:36
Tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin iadesi son başvuru tarihi 31 Aralık Tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin iadesi son başvuru tarihi 31 Aralık         
17:41
Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz         
17:23
Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem         
15:47
"Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt "Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt         
14:17
Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı         
11:57
Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu         
10:53
Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu         
10:38
Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı         
10:00
MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı         
09:56
Kraliçe Elizabeth'i öldürmek isteyen suikastçının videosu ortaya çıktı Kraliçe Elizabeth'i öldürmek isteyen suikastçının videosu ortaya çıktı         
09:30
Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor         
09:28
Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor         
09:18
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57

Son Dakika Haberleri
22:21 Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler, sevgilisi Gökhan Göz'ü aldattığı iddialarına cevap verdi
22:09 Beşiktaş, Önder Karaveli yönetimindeki ilk yenilgisini Konyaspor'dan aldı
22:08 Son Dakika: "40 milyar dolar piyasaya sürüldü" iddiasına Maliye Bakanı Nebati'den cevap: Hani nerede bu para?
21:45 Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin "Omicron" raporunu yayınladı
21:37 Rıdvan Dilmen'den gündem olacak yorum: Hakeme küfrettiler ama karar doğruydu
21:31 Kadın kurye, trafik magandaları tarafından acımasızca darp edildi
21:21 Rüşvet aldığı anlar kaydedilen vergi dairesi müdürü gözaltına alındı
21:20 Fenerbahçe'den gönderildi, içinden Ronaldo çıktı
21:20 Seren Serengil, ekranlara döndü: Altıma ediyordum, nefes alamıyordum
20:47 Konyaspor-Beşiktaş maçında ilginç anlar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 22:49:12. #1.13#
SON DAKİKA: Örtülü faiz eleştirilerine Numan Kurtulmuş'tan yanıt: Muhafazakarları tereddüt ettirmek için uydurulmuş bir söylem - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement