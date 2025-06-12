Oruç Reis, Somali denizlerinde 4 bin 464 kilometrelik sismik çalışma yaptı

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, ilk kıtalararası görevini başarıyla tamamlayarak, Somali açık denizinde 3 ayrı blokta 4 bin 464 kilometrekarelik alanda 3 boyutlu sismik veri topladı.

Türkiye ile Somali arasında, 24 Temmuz 2024'te Somali deniz alanlarında yer alan 3 ayrı blok için Üretim Paylaşım Anlaşması imzalanmasının ardından Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi ve beraberindeki filo, 4 Ekim 2024'te Somali'ye gitmek üzere harekete geçmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ekim'de Oruç Reis'i Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden Somali'ye uğurladığı Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi ve beraberinde donanma gemileri Süveyş Kanalı'ndan geçerek 25 Ekim 2024'te Mogadişu Limanı'na demirleyerek belirlenen alanlarda sismik çalışmalara başlamıştı. Oruç Reis, 234 gün süren faaliyetleri boyunca 3 boyutlu olarak veri topladı.

Yaklaşık 15 gün sürecek yolculuğun ardından Temmuz başında Türkiye'ye dönecek Oruç Reis'i Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud da ziyaret ederek yürüttükleri faaliyetler nedeniyle mürettebata teşekkür etmişti. Geminin, Mogadişu Limanı'na yanaşmasının ardından 15 Haziran'da düzenlenecek törenle dönüş yoluna çıkması planlanıyor. Sismik Araştırma Gemisinin dönüşün ardından Filyos Limanı'n yanaşarak bakım ve onarım faaliyetlerinden geçecek. Oruç Reis'in, Ağustos itibarıyla yeni görevi için hazır hale gelmesi öngörülüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Bayraktar da Oruç Reis'e ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, Somali denizlerinde faaliyet gösteren Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin, 234 gün süren görevini başarıyla tamamladığını belirterek "Üç blokta yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 4 bin 464 kilometrekarelik alanda 3 boyutlu sismik veri toplandı. 15 Haziran 2025 tarihinde Mogadişu Limanı'ndan ayrılarak ülkemize dönecek olan Oruç Reis'in bu görevde elde ettiği veriler, önümüzdeki dönemde Somali'nin deniz yetki alanlarının değerlendirilmesinde yol gösterici olacak. Ankara'da yapılacak analizlerin ardından sonuçlara bağlı olarak belirlenen lokasyonlarda sondaj çalışmaları başlayacak" dedi. - ANKARA