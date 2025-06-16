Oruç Reis yurda dönüyor: Temmuz'da Türkiye'de olacak - Son Dakika
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Ekonomi

Oruç Reis yurda dönüyor: Temmuz'da Türkiye'de olacak

Oruç Reis yurda dönüyor: Temmuz\'da Türkiye\'de olacak
16.06.2025 12:26
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Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali'de gerçekleştirdiği ilk kıtalar arası görevini tamamlamasının ardından Türkiye'ye dönmek üzere yola çıktı.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali'de gerçekleştirdiği ilk kıtalar arası görevini tamamlamasının ardından Türkiye'ye dönmek üzere yola çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Ekim'de Dolmabahçe'den Somali'ye uğurlanan Oruç Reis, 3 ayrı deniz blokunda 4 bin 464 kilometrekarelik alanda 3 boyutlu sismik veri topladı. Oruç Reis'in 234 gün süren görevi, 6 Haziran'da sona erdi.

Görevini başarıyla yerine getiren Oruç Reis, Mogadişu Limanı'nda düzenlenen uğurlama töreninin ardından yurda dönmek üzere harekete geçti. Uğurlama törenine Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur, Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş ve Somali-Türk Görev Kuvveti (TÜRKSOM) Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan katıldı.

Oruç Reis'in dönüş yolculuğuna Zağanos Paşa Destek Gemisi, Sancar Destek Gemisi ve Ataman Takip Gemisi'nin yanı sıra donanmadan TCG Giresun ve TCG Göksu fırkateynleri ile Askeri Lojistik Destek Gemisi TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi eşlik ediyor.

"18-20 günlük bir yolculuğun ardından Temmuz başında Türkiye'ye gelmesi bekleniyor"

Hava ve deniz koşullarının elverişli olması halinde Oruç Reis ve beraberindeki filonun, Süveyş Kanalı rotasını izleyerek 18-20 günlük bir yolculuğun ardından Temmuz başında Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. İstanbul Boğazı'ndan geçecek olan Oruç Reis, daha sonra Filyos Limanı'na demirleyecek. Gemi, burada bakım ve onarım çalışmaları ile yeni görevine hazırlanacak.

Oruç Reis tarafından toplanan tüm veriler, Ankara'da analiz edilecek. Yapılacak analizlerin sonuçlarına bağlı olarak Somali açık denizinde belirlenen lokasyonlarda sondaj çalışmaları başlayacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Denizcilik, Teknoloji, Oruç Reis, Güvenlik, Savunma, Ekonomi, Türkiye, ankara, Somali, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Oruç Reis yurda dönüyor: Temmuz'da Türkiye'de olacak - Son Dakika

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