OSBÜK Başkanı Van'da Sanayi Görüşmeleri Yapti - Son Dakika
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Ekonomi

OSBÜK Başkanı Van'da Sanayi Görüşmeleri Yapti

OSBÜK Başkanı Van\'da Sanayi Görüşmeleri Yapti
19.06.2025 12:33
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Memiş Kütükcü, Van Valisi ve iş dünyası ile sanayi gelişimini görüşerek işbirliği mesajı verdi.

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Van Valisi Dr. Ozan Balcı ve Van iş dünyası ile bir araya geldi

OSBÜK Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı için Van'a gelen OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Van Valisi Dr. Ozan Balcı ve Van iş dünyası ile bir araya geldi. Van Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Memet Aslan, Van Besi Tarıma Dayalı İhtisas OSB Başkanı Vali Yardımcısı Musa Göktaş, Van Ticaret ve Sanayi Odası Necdet Takva ve Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer'i ziyaret eden Kütükcü, Van'ı geleceğinin üretimde olduğunun altını çizerek, "Van'daki OSB'lerimizi daha da geliştirmek, bölgenin sanayi üretim kapasitesini artırmak hepimizin ortak sorumluluğu. Van'ı ne kadar büyütürsek, Türkiye o kadar kalkınır" dedi.

Van'ın tarım, turizm ve gastronomi alanlarındaki gücüne ek olarak sanayi kimliğiyle de öne çıkmaya başladığını vurgulayan Kütükcü, şehrin Doğu Anadolu Bölgesi'nin kalkınmasında öncü rol üstlendiğini ifade etti.

"Van'da 3 OSB, 10 bin istihdam"

Şehirde Van OSB, Erciş OSB ve Van Besi Tarıma Dayalı İhtisas OSB olmak üzere üç organize sanayi bölgesi bulunduğunu belirten Kütükcü, şehirdeki OSB'lerde 184 fabrikanın üretim yaptığını, yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlandığını vurguladı. Doğu Anadolu Bölgesi'nin incisi olan Van'ın sanayide daha fazla söz sahibi olacağına inandığını belirten Kütükcü, "OSB'lerimizin öncülüğünde Van'ın adını sanayide ve ticarette çok daha fazla duyacağız. Bu şehrin marka değerini artırmak için çaba gösteren herkese teşekkür ediyorum. Van'ı daha güçlü bir sanayi altyapısına kavuşturmak için biz de üzerimize düşeni yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerde Van Valisi Dr. Ozan Balcı ise, Van'ın önemli bir büyüme potansiyeline sahip olduğuna dikkati çekerek, şehrin birlik ve beraberlik içerisinde hedeflerine ulaşacağının altını çizdi. Sanayinin ve OSB'lerin Van için önemine değinen Vali Balcı, OSBÜK heyetine Türk sanayisinin kalkınmasına verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

"Van OSB büyüyor"

Van OSB Başkanı Memet Aslan da, Van OSB'nin şehrin istihdamına önemli katkılar sağladığını ifade ederek, şehrin sanayi kapasitesini büyütmek için çalışmaya devam ettiklerini anlattı. Aslan, "Van OSB son yıllarda yaptığı verimli ve sonuç odaklı çalışmalarla yüzde 100'ün üzerinde büyüme ve gelişim kaydederek hakettiği yere emin adımlarla yol almaktadır. 231 hektar alan olan OSB genişleme alanını 525 hektar alana, sanayi parseli mevcudunda da 171 sanayi parselinden 379 sanayi parseline çıkarılmıştır. Üretime geçen parsel sayımızı 96 parselden 167 parsele ulaştı. İstihdamda ise 3 binlerden 10 binleri geçtik hamdolsun. Temel hedefimiz ise 379 sanayi parselinin tümünün tahsisi, yüzde 90'ın üzerinde üretime geçmesi ve istihdam sayısının ise 25-30 binler düzeyine çıkarılmasıdır" şeklinde konuştu.

Van TSO Başkanı Necdet Takva ise, OSBÜK Başkanı Kütükcü ve OSBÜK heyetinin Van ziyaretinin şehir için çok büyük önem taşıdığını vurguladı. İsrail- İran gerginliğinin tırmandığı bugünlerde Van'da üretimi konuşmanın kendileri için kıymetli olduğunu aktaran Takva, "Sanayiciler bu ülkenin asıl kahramanlarıdır. Yanıbaşımızda bir savaş devam ederken OSBÜK'ün şehrimizde sanayi üretimini gündem yapması bizleri son derece memnun etmiştir" dedi.

Van Besi Tarıma Dayalı İhtisas OSB Başkanı Vali Yardımcısı Musa Göktaş da, OSBÜK heyetinin ziyaretinde TDİOSB'de yaşanan son gelişmelerle ilgili bilgi vererek, altyapı ihalesinin yapıldığını kaydetti. Göktaş, "TDİOSB'yi üretime aldığımızda Van hayvancılıkta Türkiye'nin başkenti olacak" şeklinde konuştu.

Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer, Ticaret Borsası'nın faaliyetleri hakkında bilgiler vererek, şehrin tarım sektörünün daha fazla güçlendirileceğini anlattı. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi OSBÜK Başkanı Van'da Sanayi Görüşmeleri Yapti - Son Dakika

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