Doğu Marmara OSB Toplantısı Sakarya\'da Yapıldı

Ekonomi

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Doğu Marmara Bölge Toplantısı Sakarya'da gerçekleştirildi. OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, bölgedeki OSB'lerde 2 bin fabrikanın üretim yaptığını ve 210 bin kişiye doğrudan istihdam sağladığını vurgularken, bölge sanayisinin OSB'lerde büyümek istediğinin de altı çizildi.

OSBÜK Doğu Marmara Bölge Toplantısı'nda bölgedeki OSB'lerin sorunları, talep ve önerileri istişare edildi. Toplantıda konuşan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Doğu Marmara Bölgesi'nin Türkiye'nin sanayi üretiminde çok kritik bir rol üstlendiğinin altını çizerek, bölgenin köklü bir OSB tecrübesine sahip olduğunu vurguladı. Bölgede bulunan 37 organize sanayi bölgesinin 28'inin işletmede olduğunu ifade eden Kütükcü, "Doğu Marmara Bölgemiz, Kocaeli ve Sakarya'nın öncülüğünde 26 milyar dolar ile ülkemizin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 12'sini gerçekleştiriyor. Bu rakam, Doğu Marmara Bölgemizin Türk sanayisinin taşıyıcı kolonlarından birisi olduğunu, ülkemizin kalkınması için kan pompalayan başat bölgelerin başında geldiğini gösteriyor. Dolayısıyla bölgenin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat iştahını korumak ve geliştirmek aslında hepimiz için milli bir görev" diye konuştu.

"Sanayi alanlarımızın deprem direncini artırmalıyız"

Konuşmasında 'deprem' vurgusu yapan Kütükcü, şunları söyledi: "Doğu Marmara Bölgemiz için stratejik olarak gördüğümüz konuların başında deprem gerçeği geliyor. Doğu Marmara Bölgemizdeki organize sanayi bölgelerimizde 2 bin fabrikamız üretim yapıyor, 210 bin insanımıza istihdam sağlıyor. Halkayı biraz daha genişlettiğimizde, Marmara Bölgemizin tamamında 98 OSB'miz var. Bu OSB'lerimizde ise toplam 33 bin 500 fabrikamız üretim yapıyor, 987 bin insanımıza istihdam sağlıyor. Dolayısıyla başta bu bölgemiz olmak üzere, 81 ilimizin tamamında konutlarımızın sağlamlığını, muhtemel deprem halinde ne kadar güvenli olduğunu konuşup, buralarda planlamalar yaparken, planların içine organize sanayi bölgelerimizi de dahil etmek zorundayız. Organize sanayi bölgelerimizin ve diğer sanayi alanlarımızın deprem direncini artırma mecburiyetimiz var. En zor şartlarda bile sanayi üretimimizin devam edebileceği bir kurgu ortaya koymalıyız. Bu kolay değil ama imkansız da değil. Devlet-millet el ele vererek, sabırla ve ortak akılla başarabileceğimize inanıyorum."

"Sanayi, lokomotif olmaya devam edecek"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ise konuşmasında, Doğu Marmara Bölgesi'nin önemine ilişkin değerlendirmeler yaparak, Türkiye ekonomisi ve yatırımlarla ilgili çalışmalarını anlattı. Sanayicilerin ülkenin refahının artmasında büyük öneme sahip olduğunu aktaran İnan, "15 bin dolara getirdiğimiz milli gelirimizi hep beraber, daha çok çalışarak 30 bin, 50 bin, 60 bin, 70 bin dolarlara getirebiliriz. Bunu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sanayimizin lokomotifliğinde yapacağız. Bu lokomotiflik bu salonda olduğu gibi kahramanca kendi hayatından da geçerek ülkesine, işine, etrafına katkı veren yürekli kahraman insanlarımız, sanayicilerimiz tarafından olacak" dedi.

Sanayi üretiminin organize sanayi bölgelerinde yapılması gerektiğine dikkati çeken Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz de, organize sanayi bölgelerindeki planlı yapının işletme maliyeti ve rekabet konusunda önemli kazanımlar sağladığını ifade ederek, "Sanayileşmenin organize sanayi bölgelerinde gerçekleşmesi hepimizin öncelikli arzusu" ifadesini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi (EVÇED) Başkanı Dr. Bilal Düzgün'ün Enerji Verimliliği ve Devlet Teşvikleri sunumunun ardından toplantı, istişare bölümü ile devam etti.

Toplantıya; Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce ve Yalova'daki 37 OSB'nin başkanları, bölge müdürleri ve sanayiciler katıldı. - ANKARA