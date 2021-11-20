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Oteller 'akıllanıyor' gelirler artıyor - Son Dakika

Oteller 'akıllanıyor' gelirler artıyor

20.11.2021 11:15
Oteller 'akıllanıyor' gelirler artıyor

Pandemi döneminde kan kaybeden turizm sektörü, dijitalleşmeyle gelirini artırıyor.

Pandemi döneminde kan kaybeden turizm sektörü, dijitalleşmeyle gelirini artırıyor. Temassız uygulamaların ardından hayata geçirilen akıllı fiyat yönetimiyle otellerin satışları yüzde 10, gelirleri yüzde 20 artıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle milyarlarca dolarlık kayba uğrayan dünya turizm sektörü, yaralarını dijitalleşmeyle saracak. Pandemiye rağmen temassız uygulamalarla yeniden misafir ağırlamaya başlayan konaklama tesisleri, yapay zekaya dayalı akıllı otel yönetim sistemleriyle de hem satış oranlarını hem de gelirlerini artırıyor. Temassız otelcilik uygulamaları, akıllı fiyat yönetiminin de aralarında bulunduğu pek çok konu Elektraweb Otel Yönetim Sistemi tarafından Antalya'da düzenlenen 'Otellerde Dijital Dönüşüm Zirvesi'nde konuşuldu.

Zirve kapsamında Talya Bilişim Yönetici Ortakları Nilüfer Durukal, Kemal Oral ve Levent Tural bir Türk firması olarak 3 kıtada 17 ülkeye teknoloji ihraç etmekten dolayı mutlu ve gururlu olduklarını belirtti. Zirvede, geleceğin teknolojisinin web ve bulut ortamında olduğu, yapay zekaların otel yönetimlerinde devreye girmeye başladığı ve dijitalleşmeye geçiş yapabilenlerin gelecekte var olabileceği de aktarıldı.

Turizm ve bilişim dünyasının profesyonelleri bir araya getiren zirvenin açılışında konuşan Nilüfer Durukal, dijitalleşmenin, otellerin rekabet gücünü artırabilmek için hayati olduğunu, bu teknolojileri otel yönetimine doğru şekilde adapte etmeyi başaran otellerin maliyetlerini düşürürken, misafir memnuniyet ve verimliliklerini arttıracaklarını dile getirdi. Zirvede Elektraweb'le kullanıma sunulan web tabanlı bulut çözümleri, online satış, CR ve Call Center çözümler, ERP ve İnsan Kaynakları uygulamalarının uçtan uca entegre olarak çalışması anlatıldı.

Son teknolojiler konuşuldu

Nilüfer Durukal sözlerine şöyle devam etti: "Turizm gibi son dakika rezervasyonlarının yoğun olduğu sektörlerde yapay zeka kullanımı artık bir zorunluluk haline geldi. Pandemiyle birlikte sektörün en büyük sorunu haline gelen rezervasyon-fiyat dengesi, iyi yönetilebildiğinde önemli bir fırsat sunuyor. Geliştirdiğimiz akıllı fiyat yönetimi sistemi insan tarafından eş zamanlı değerlendirilmesi imkansız olan yüzlerce değişkeni yapay zekayla anlık olarak yorumlayıp otele optimum fiyatı sunuyor. Bu teknolojiyi kurduğumuz otellerin satışı yüzde 10, karlılığı ise yüzde 20 arttı" dedi.

"Acente tekeli kırıldı"

Oteller için fiyat yönetiminin en can alıcı konu olduğunu belirten Durukal, şunları kaydetti: "Pandemide satışların online platformlara kayması otellerdeki fiyatlama yöntemlerini değiştirirken çok önemli fırsatlar da sunar hale getirdi. Eskiden satış tamamen büyük acentelerin tekelindeyken artık her otel, teknolojiyi kullanarak kendisi için en doğru fiyatı belirleyebiliyor. Hem kendi gelir yönetimini yapabiliyor hem de doğru fiyattan satış yaparak gelirini maksimize etmiş oluyor. Böylece tanıtım için harcanan her birim para karşılığında optimum satış rakamına ulaştığından emin oluyor."

Nilüfer Durukal, en kapsamlı web tabanlı bulutta çalışan otel yönetim sistemi olan Elektraweb hakkında bilgiler verdi. Durukal, Antalya, İstanbul, Ankara ve Londra ofisleriyle çalışmalarını sürdüren Elektraweb'in, yakın gelecekte 40 ülkeye teknoloji ihraç eder konuma gelmeyi ve 7 bin 500 otele yayılmayı hedeflediğini söyledi.

"Küçük oteller 'Karlı' çıkacak"

Online platformları etkin olarak kullanmanın en çok küçük otellerin işine yaradığını anlatan Durukal, "Elektraweb'in bu amaçla üretmiş olduğu Online Satış Çözümleri Kanal Yönetimi, Online Rezervasyon Motoru, Acente Extraneti ve Rate Manager modüllerini içeriyor. Otel fiyat ve doluluğunu Booking, Expedia vb. online satış sitelerinde, kendi web sayfasında ve acentesinde eş zamanlı olarak yayınlayıp rezervasyon alabiliyor" dedi.

Bu dijital çözümlere öğrenebilen Akıllı Fiyat Yönetimi modülünün eklenmesiyle odanın optimum fiyattan satılacağına dikkat çeken Durukal, bunun da karlılıklarını artıracağını sözlerine ekledi. - ANTALYA

Oteller 'akıllanıyor' gelirler artıyor
Oteller 'akıllanıyor' gelirler artıyor

Pandemi, Antalya, Turizm, Otel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Oteller 'akıllanıyor' gelirler artıyor - Son Dakika Ekonomi


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