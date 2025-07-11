Oto tamir ustasının aylık kazancı dudak uçuklattı - Son Dakika
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Ekonomi

Oto tamir ustasının aylık kazancı dudak uçuklattı

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Oto tamir ustasının aylık kazancı dudak uçuklattı
11.07.2025 19:50
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Oto tamir ustasının aylık kazancı dudak uçuklattı
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İzmir'de oto tamir ustası Mustafa Sezer, çırak ihtiyacının karşılanamaması nedeniyle mesleğin geleceğinin risk altında olduğunu söyledi. Sezer, "Otomotiv sektöründe çırak ve kalfa açığı çok büyük. Bugün iyi bir usta 80 bin ile 100 bin TL arasında maaş alabiliyor." dedi.

Oto tamir sektöründe çırak ihtiyacının giderek artması mesleğin geleceğini de riske ediyor. "Çırak gelir" diye yaz tatilini bekleyen ancak umduğunu bulamayan sanayi esnafı, birçok alana göre daha yüksek kazanç imkanı sunduklarını belirterek, gençlerin bu alana yönlendirilmesi için yetkililerden destek bekliyor.

OTO TAMİR SEKTÖRÜNDE ÇIRAK SIKINTISI DERİNLEŞİYOR

Türkiye genelinde birçok sektörde yaşanan ara eleman sıkıntısı, oto bakım ve onarım alanında da gittikçe derinleşiyor. Haftalık ortalama 4 bin TL kazanan çırakların, meslekte ilerledikçe aylık 80 bin ila 100 bin TL arasında gelir elde edebiliyor. Ancak yüksek kazanç potansiyeline rağmen gençlerin bu mesleğe ilgisi yok denecek kadar az.

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan 1. Sanayi Sitesi esnafı, sektörde nitelikli iş gücüne duyulan ihtiyacın her geçen gün arttığını ifade ederken, çırak bulmakta ise büyük bir sorun yaşandığını belirtiyor.

"ÇIRAK VE KALFA AÇIĞIMIZ GİDEREK ARTIYOR"

Bugün sanayide neredeyse her dükkanda çırak arayışı olduğunu ifade eden İzmir Oto Tamircileri Odası Başkan Vekili Mustafa Sezer şunları söyledi: "Ancak ne yazık ki çırak bulamıyoruz. Özellikle meslek okullarında eğitim alan öğrenciler 11. ve 12. sınıfa geldiklerinde, büyük firmalar bu yetişmiş kalifiye öğrencileri kendi bünyelerine alıyorlar. Dolayısıyla sanayi sitelerinde çırak ve kalfa açığımız giderek artıyor ve ciddi sıkıntılar yaşıyoruz.

"İYİ BİR USTA 100 BİN TL'YE KADAR MAAŞ ALABİLİYOR"

Yaz dönemlerinde ebeveynlerin çocuklarına iş bulmak için ilk başvurdukları yer çıraklık oluyor. Fakat gelen çocuklar genellikle bu işi yapmak istemiyorlar. Oysa otomotiv sektöründe çırak ve kalfa açığı çok büyük. Bugün iyi bir usta 80 bin ile 100 bin TL arasında maaş alabiliyor. Sanayi sitelerinde çırak ve kalfa yetişmemesi, sektörün geleceğini tehdit ediyor. Şu an ustaların yaş ortalaması 60-70. Bu kişiler artık mesleği sürdüremez hale gelecek. Bugün her sanayi sitesinde, her iş yerinde çırak ve kalfaya ihtiyaç var. Şu an 5 bin çırak olsa, hepsini sanayi sitelerine yerleştirecek potansiyele sahibiz" dedi.

Kaynak: İHA

Mustafa Sezer, İş Dünyası, Ekonomi, Eğitim, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Oto tamir ustasının aylık kazancı dudak uçuklattı - Son Dakika

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