Otomotiv Sektörü Şubat\'ta 3,5 Milyar Dolar İhracat Yaptı

Otomotiv endüstrisi, şubat ayında 3,5 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, şubat ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 3,5 milyar dolarlık ihracat yaptı. En fazla ihracat yapan sektörler arasında kimyevi maddeler ve mamulleri 2,3 milyar dolarla ikinci, 1,4 milyar dolarla elektrik ve elektronik sektörü üçüncü sırada yer aldı.

Şubat ayında oran olarak en fazla ihracat artışı sağlayan sektör yüzde 27,2'yle savunma ve havacılık sanayii oldu.

Türkiye ihracatının yüzde 71,9'unu gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı şubat ayında yüzde 3,3 artışla 15,5 milyar dolar olarak hesaplandı.

Geçen ay ihracatın yüzde 13,9'unu gerçekleştiren tarım grubunda yüzde 0,7 düşüşle 2,9 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,3'ünü oluşturan madencilik grubunda yüzde 13,8'lik yükselişle 475,5 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke 1,7 milyar dolarla Almanya, 1,1 milyar dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar dolarla İtalya olarak sıralandı.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 7,3 milyar dolarla İstanbul, 1,9 milyar dolarla Kocaeli ve 1,5 milyar dolarla Bursa oldu.

Şubat ayında kilogram birim ihracat değeri de yüzde 13 artışla 1,7 dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde, parite ihracata 1,2 milyar dolarlık katkı verdi.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2025 ve 2026'nın şubat ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):



1 - 28 ŞUBAT SON 12 AYLIK SEKTÖRLER 2025 2026 Değişim ('26/'25) Pay(26) (%) 2024 - 2025 2025 - 2026 Değişim ('26/'25) Pay(26) (%) I. TARIM 2.949.368 2.929.151 -0,7 13,9 35.940.467 36.341.197 1,1 13,3 A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 2.068.438 2.022.456 -2,2 9,6 24.333.596 24.252.458 -0,3 8,9 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 1.063.436 953.396 -10,3 4,5 11.926.513 12.154.336 1,9 4,5 Yaş Meyve ve Sebze 318.988 398.070 24,8 1,9 3.387.946 3.942.750 16,4 1,4 Meyve Sebze Mamulleri 198.829 195.517 -1,7 0,9 2.666.767 2.559.930 -4,0 0,9 Kuru Meyve ve Mamulleri 144.944 134.847 -7,0 0,6 1.825.952 1.706.042 -6,6 0,6 Fındık ve Mamulleri 215.799 208.683 -3,3 1,0 2.650.397 2.213.963 -16,5 0,8 Zeytin ve Zeytinyağı 41.063 29.722 -27,6 0,1 739.269 463.325 -37,3 0,2 Tütün 65.991 80.082 21,4 0,4 989.807 1.052.957 6,4 0,4 Süs Bitkileri ve Mamulleri 19.389 22.138 14,2 0,1 146.944 159.154 8,3 0,1 B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 275.421 306.584 11,3 1,5 3.755.313 4.155.142 10,6 1,5 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 275.421 306.584 11,3 1,5 3.755.313 4.155.142 10,6 1,5 C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 605.509 600.112 -0,9 2,8 7.851.558 7.933.597 1,0 2,9 Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 605.509 600.112 -0,9 2,8 7.851.558 7.933.597 1,0 2,9 II. SANAYİ 14.669.632 15.151.293 3,3 71,9 184.804.960 194.306.892 5,1 71,2 A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.115.709 1.108.830 -0,6 5,3 13.821.892 13.542.882 -2,0 5,0 Tekstil ve Hammaddeleri 755.797 759.705 0,5 3,6 9.475.981 9.313.685 -1,7 3,4 Deri ve Deri Mamulleri 132.253 127.689 -3,5 0,6 1.521.276 1.420.561 -6,6 0,5 Halı 227.659 221.436 -2,7 1,1 2.824.635 2.808.637 -0,6 1,0 B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 2.485.587 2.322.496 -6,6 11,0 30.788.382 31.486.461 2,3 11,5 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.485.587 2.322.496 -6,6 11,0 30.788.382 31.486.461 2,3 11,5 C. SANAYİ MAMULLERİ 11.068.336 11.719.966 5,9 55,6 140.194.686 149.277.548 6,5 54,7 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.354.737 1.328.486 -1,9 6,3 17.757.254 16.667.644 -6,1 6,1 Otomotiv Endüstrisi 2.976.591 3.543.949 19,1 16,8 37.266.136 42.150.101 13,1 15,5 Gemi, Yat ve Hizmetleri 158.783 176.441 11,1 0,8 1.844.421 2.345.891 27,2 0,9 Elektrik ve Elektronik 1.292.820 1.412.649 9,3 6,7 16.689.339 17.967.083 7,7 6,6 Makine ve Aksamları 807.919 892.563 10,5 4,2 11.044.245 11.362.633 2,9 4,2 Demir ve Demir Dışı Metaller 1.020.280 1.098.999 7,7 5,2 12.537.414 13.383.213 6,7 4,9 Çelik 1.233.327 1.192.569 -3,3 5,7 16.123.478 16.330.873 1,3 6,0 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 320.216 337.019 5,2 1,6 4.277.633 4.515.481 5,6 1,7 Mücevher 877.796 571.605 -34,9 2,7 8.565.025 6.905.830 -19,4 2,5 Savunma ve Havacılık Sanayii 435.240 553.410 27,2 2,6 6.924.260 10.293.801 48,7 3,8 İklimlendirme Sanayii 590.626 612.276 3,7 2,9 7.165.480 7.354.999 2,6 2,7 III. MADENCİLİK 417.966 475.477 13,8 2,3 5.984.995 6.332.084 5,8 2,3 Madencilik Ürünleri 417.966 475.477 13,8 2,3 5.984.995 6.332.084 5,8 2,3 T O P L A M (TİM*) 18.036.965 18.555.921 2,9 88,1 226.730.422 236.980.173 4,5 86,9 İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 2.691.746 2.508.950 -6,8 11,9 35.844.930 35.819.459 -0,1 13,1 GENEL İHRACAT TOPLAMI 20.728.712 21.064.872 1,6 100,0 262.575.351 272.799.632 3,9 100,0

Kaynak: AA