Otomotiv Sektörü Temmuzda Zirvede

Otomotiv endüstrisi, temmuz ayında 3 milyar 586 milyon dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, temmuz ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 3 milyar 586 milyon dolarlık ihracat yaparak ilk sıradaki yerini korudu.

En fazla ihracat yapan sektörler arasında kimyevi maddeler ve mamulleri 3 milyar 35 milyon dolarla ikinci, elektrik ve elektronik sektörü 1 milyar 803 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Temmuz ayında oran olarak en fazla ihracat artışı sağlayan sektör yüzde 144,1 ile yaş meyve ve sebze oldu.

Türkiye ihracatının yüzde 71,3'ünü gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı temmuzda yüzde 0,6 artışla yaklaşık 18,3 milyar dolar olarak hesaplandı.

Geçen ay ihracatın yüzde 12,4'ünü gerçekleştiren tarım grubunda yüzde 9,5 artışla yaklaşık 3,2 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,5'ini oluşturan madencilik grubunda yüzde 13'lük yükselişle 645,4 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke yaklaşık 1,9 milyar dolarla Almanya, 1,3 milyar dolarla ABD, 1,2 milyar dolarla Birleşik Krallık olarak sıralandı.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise yaklaşık 9 milyar dolarla İstanbul, 1,9 milyar dolarla Kocaeli ve 1,7 milyar dolarla Ankara oldu.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2025 ve 2026'nın temmuz ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):

1 - 31 Temmuz Son 12 aylık SEKTÖRLER 2025 2026 Değişim (Yüzde) Pay(26) (Yüzde) 2024 - 2025 2025 - 2026 Değişim (Yüzde) Pay(26) (Yüzde) I. TARIM 2.893.510 3.167.572 9,5 12,4 36.285.684 37.156.843 2,4 13,3 A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.833.257 2.052.131 11,9 8,0 24.485.389 25.043.155 2,3 9,0 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 1.018.279 1.095.033 7,5 4,3 12.212.324 12.211.429 0,0 4,4 Yaş Meyve ve Sebze 121.342 296.196 144,1 1,2 3.290.734 4.541.127 38,0 1,6 Meyve Sebze Mamulleri 229.092 215.385 -6,0 0,8 2.678.623 2.516.055 -6,1 0,9 Kuru Meyve ve Mamulleri 135.311 109.078 -19,4 0,4 1.901.122 1.612.149 -15,2 0,6 Fındık ve Mamulleri 164.269 186.868 13,8 0,7 2.584.992 2.523.999 -2,4 0,9 Zeytin ve Zeytinyağı 46.765 29.327 -37,3 0,1 630.849 399.716 -36,6 0,1 Tütün 109.377 110.383 0,9 0,4 1.036.627 1.077.169 3,9 0,4 Süs Bitkileri ve Mamulleri 8.822 9.862 11,8 0,0 150.119 161.512 7,6 0,1 B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 370.478 384.344 3,7 1,5 3.902.090 4.160.486 6,6 1,5 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 370.478 384.344 3,7 1,5 3.902.090 4.160.486 6,6 1,5 C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 689.775 731.097 6,0 2,9 7.898.205 7.953.202 0,7 2,9 Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 689.775 731.097 6,0 2,9 7.898.205 7.953.202 0,7 2,9 II. SANAYİ 18.152.260 18.264.349 0,6 71,3 191.015.618 198.857.603 4,1 71,4 A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.139.175 1.230.385 8,0 4,8 13.855.120 13.684.465 -1,2 4,9 Tekstil ve Hammaddeleri 776.101 846.867 9,1 3,3 9.584.983 9.448.217 -1,4 3,4 Deri ve Deri Mamulleri 132.122 148.837 12,7 0,6 1.486.973 1.426.983 -4,0 0,5 Halı 230.952 234.682 1,6 0,9 2.783.165 2.809.264 0,9 1,0 B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 3.426.765 3.034.902 -11,4 11,8 31.541.667 32.773.184 3,9 11,8 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 3.426.765 3.034.902 -11,4 11,8 31.541.667 32.773.184 3,9 11,8 C. SANAYİ MAMULLERİ 13.586.320 13.999.061 3,0 54,6 145.618.831 152.399.954 4,7 54,7 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.580.742 1.583.146 0,2 6,2 17.256.945 16.624.246 -3,7 6,0 Otomotiv Endüstrisi 3.834.859 3.586.209 -6,5 14,0 40.198.565 42.129.277 4,8 15,1 Gemi, Yat ve Hizmetleri 262.569 166.025 -36,8 0,6 2.043.862 2.799.888 37,0 1,0 Elektrik ve Elektronik 1.563.391 1.803.469 15,4 7,0 17.310.683 18.772.371 8,4 6,7 Makine ve Aksamları 985.146 1.027.269 4,3 4,0 10.956.219 11.480.302 4,8 4,1 Demir ve Demir Dışı Metaller 1.186.772 1.405.256 18,4 5,5 12.903.292 14.212.898 10,1 5,1 Çelik 1.351.623 1.379.998 2,1 5,4 16.401.445 16.689.809 1,8 6,0 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 427.228 424.802 -0,6 1,7 4.393.180 4.545.171 3,5 1,6 Mücevher 756.187 802.293 6,1 3,1 8.798.529 6.533.130 -25,7 2,3 Savunma ve Havacılık Sanayii 981.427 1.122.699 14,4 4,4 8.004.723 11.208.246 40,0 4,0 İklimlendirme Sanayii 656.376 697.895 6,3 2,7 7.351.388 7.404.616 0,7 2,7 III. MADENCİLİK 571.275 645.379 13,0 2,5 6.032.816 6.855.498 13,6 2,5 Madencilik Ürünleri 571.275 645.379 13,0 2,5 6.032.816 6.855.498 13,6 2,5 T O P L A M (TİM*) 21.617.045 22.077.299 2,1 86,2 233.334.118 242.869.944 4,1 87,2 İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 3.292.228 3.543.750 7,6 13,8 36.004.587 35.700.049 -0,8 12,8 GENEL İHRACAT TOPLAMI 24.909.274 25.621.049 2,9 100,0 269.338.705 278.569.993 3,4 100,0

Kaynak: AA