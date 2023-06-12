Otomotiv sektöründe denetimler sürüyor: 35 milyon TL ceza kesildi - Son Dakika
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Otomotiv sektöründe denetimler sürüyor: 35 milyon TL ceza kesildi

12.06.2023 09:56

Ticaret Bakanlığı, "6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi" kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde otomobil yetkili bayi ve oto galerilere toplam 35 milyon 110 bin 527 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Metinde, "Ticaret Bakanlığımız teyakkuz halindedir. Adil, haklı ve istikrarlı işleyen piyasa şartlarını oluşturmak öncelikli görevimizdir" denildi.

Ticaret Bakanlığı otomotiv sektöründe yapılan denetimlere ve düzenlemelere ilişkin açıklamada bulundu. Otomotiv sektöründe meydana gelen arz ve talep dengesizliğini fırsata çevirmeye çalışanlara karşı bakanlığın ilk günden itibaren gerekli tedbirlerin alınması amacıyla azami özen ve hassasiyet gösterildiği belirtilen açıklamada "Bu kapsamda, Bakanlığımızca ilk olarak, otomotiv piyasasında ortaya çıkan aşırı ve adil olmayan fiyat artışlarının ve stokçuluğun önüne geçilmesi amacıyla kamuoyunda 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlamasına ilişkin düzenleme yapılmıştır." denildi.

35 MİLYON TL CEZA KESİLDİ

Açıklama şu şekilde devam etti: "Söz konusu kısıtlama kapsamında Bakanlığımızca gerçekleştirilen denetimler neticesinde, bugüne kadar otomobil yetkili bayi ve oto galerilere toplam 35 Milyon 110 Bin 527 TL idari para cezası uygulanmıştır.

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Ayrıca, Bakanlığımızca stokçuluk faaliyetlerine karşı gerçekleştirilen denetimler sonucunda Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından otomotiv bayilerine bugüne kadar toplam 8 Milyon 292 Bin 360 TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır. Bununla birlikte, ilk tescil motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden otomobil yetkili bayilerinin, tüketicilerin sıfır taşıtlara ulaşmasını zorlaştırıcı faaliyetlerinin engellenmesini temin etmek amacıyla, 6 Mayıs 2023 tarihinde İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte yeniden bir değişiklik yapılmıştır.

"1 YIL BOYUNCA YETKİ BELGESİ VERİLMEYECEK"

Yapılan değişiklikle, ilk tescil motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunan otomobil yetkili bayilerinin taşıt satışından kaçınması, taşıtın liste fiyatının üzerinde fiyat talep etmesi, müşteriyi aksesuar almaya veya takas yapmaya zorlaması ya da takas fiyatını piyasa fiyatının önemli ölçüde altında belirlemesi gibi tüketicinin ilk tescil motorlu kara taşıtına ulaşmasını zorlaştırıcı faaliyetlerde bulunması halinde, bu işletmelerin ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgelerinin iptal edileceği ve bu işletmelere bir yıl süreyle yetki belgesi verilmeyeceği düzenlenmiştir.

"BAKANLIĞIMIZ TEYAKKUZ HALİNDEDİR"

Bu düzenleme uyarınca, geçtiğimiz Mayıs ayı içinde Bakanlığımızca yapılan denetimler sonucunda;

Ankara'da bir yetkili bayinin taşıtın liste fiyatının üzerinde elden ödeme talep ettiği, Bursa'da bir yetkili bayi ile Adana'da bir yetkili bayinin iki ayrı şubesinin müşterileri aksesuar almaya zorladığı tespit edilmiş ve bu bayilere toplam 17 Milyon 834 Bin 400 TL idari para cezası uygulanmıştır. Bununla birlikte, söz konusu yetkili bayilerin ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgeleri iptal edilerek bu işletmelerin 1 yıl süreyle ikinci el taşıt ticaretiyle iştigal etmeleri engellenmiştir.

Bu çerçevede, otomotiv sektöründe ortaya çıkan üretim, tedarik ve lojistik alanındaki sorunlar ile bu sorunların sebep olduğu arz ve talep dengesizliğini fırsata çevirmeye çalışanlara karşı Bakanlığımızca gerçekleştirilen yoğun denetimler hâlihazırda birçok şehirlerimizde aralıksız sürdürülmektedir. Bu denetimlerde Bakanlığımızca yapılan düzenlemelere uygun hareket etmeyen otomobil yetkili bayileri tespit edilmiş olup, bu bayiler hakkında ağır idari para cezaları ve gerekli müeyyideler uygulanacaktır.

Bunun yanında, otomotiv piyasasındaki gelişmeler Bakanlığımızca yakından takip edilmekte olup, tüketicilerin araca erişiminin kolaylaştırılması amacıyla söz konusu sektördeki arz ve talep şartlarına bağlı olarak alternatif politika araçlarının veya düzenlemelerin uygulamaya alınması konusunda gerekli tüm adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımızı rahatsız eden uygulamalara karşı, Ticaret Bakanlığımız teyakkuz halindedir. Adil, haklı ve istikrarlı işleyen piyasa şartlarını oluşturmak öncelikli görevimizdir."

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Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Otomotiv sektöründe denetimler sürüyor: 35 milyon TL ceza kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomotiv sektöründe denetimler sürüyor: 35 milyon TL ceza kesildi - Son Dakika
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