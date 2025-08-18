Otomotiv Sektöründe Yerli Yatırımlar Artıyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye'de birçok yabancı ana sanayi yatırımı olduğunu belirterek, "Bunlar ülkemizin bir değeri. Togg'un burada devreye girmesi büyük bir adım oldu. Şu anda çok fazla öne çıkmamakla beraber küçük ve orta ölçekli birtakım yeni yerli markalar da gündeme geliyor." dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, otomotiv sektörünün temsilcileriyle YEDPA Ticaret Merkezi'nde bir araya geldi.

Programda konuşan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, ana sanayinin içinde tedarik sanayisinin büyük bir payı olduğunu belirterek, "Çünkü ana sanayinin ihracatı içinde ihracatın çok önemli bir kısmı yine yurt içindeki komponent üreticilerin ana sanayiye verdiği ürünlerden oluşuyor." diye konuştu.

Türkiye'de birçok yabancı ana sanayi yatırımı olduğuna işaret eden Avdagiç, şunları aktardı:

"Bunlar ülkemizin bir değeri. Togg'un burada devreye girmesi büyük bir adım oldu. Şu anda çok fazla öne çıkmamakla beraber küçük ve orta ölçekli birtakım yeni yerli markalar da gündeme geliyor. Balıkesir'de ticari vasıta, Eskişehir'de otomobil üretimiyle ilgili bir oluşum var. Çayırova'da eski Honda fabrikasının içinde HABAŞ'ın yeni bir çalışması var. Kısa bir süre sonra Togg ile beraber başka yerli markalar da gündeme gelecektir. Bu da bizim otomotiv sanayimizdeki bu kasımızı da güçlendirecektir."

Avdagiç, ana sanayinin ağırlıklı olarak Avrupa Birliğine ihracat yaptığını kaydederek, tedarik sanayisi ve yan sanayinin ise 150'nin üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini anlattı.

İstanbul'da sektörün ana merkezinin YEDPA olduğunu söyleyen Avdagiç, "Buraya gelen birtakım firmalar burada geldiler, kasları güçlendirdiler, büyüdüler ve sonra buradan çıkıp daha büyük yerlere geçtiler. YEDPA'nın, şirketleri büyüten, geliştiren bir misyonu da var." diye konuştu.

"Sektörümüz dış ticaret açısından da oldukça önem arz ediyor"

YEDPA Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sami Atılgan ise otomotiv sektörünün iklim politikaları, teknolojide ortaya çıkan hızlı değişimlerle en kapsamlı değişim ve dönüşümün yaşandığı bir süreçten geçtiğini belirtti.

Türkiye'de otomotiv sektörünün küresel markalarla entegrasyonu tamamlamış geniş bir ekosistem içerisinde çok yüksek katma değer sağlayan bir yapı olduğunu söyleyen Atılgan, "Aynı zamanda bütün ana sektörün en büyük tüketicisi durumunda ve pek çok sektörün ihtiyaç duyduğu araç ve malzemelerin biriktirdiği bir alanı oluşturuyor." dedi.

Atılgan, sektörün geniş bir istihdam sunduğuna da işaret ederek, "Böylesine önem arz eden sektörümüz stratejik ve sürekli yenilenebilen bir plana her daim ihtiyaç duyuyor. Sektörümüz dış ticaret açısından da oldukça önem arz ediyor. Neredeyse 15 yıla yaklaşan bir süredir Türkiye'de ihracat şampiyonu. 2024'te 37,2 milyar dolar ihracatla liderliğini devam ettirdi." şeklinde konuştu.

Sektörün sorun ve beklentilerine ilişkin bilgi veren Atılgan, şunları kaydetti:

"Özellikle finansa erişim ve faizler konusundaki iyileştirmelerin bir an önce hayatiyet bulması oldukça önem arz ediyor. İhracat alanı oluşturan otomotiv sektörü açısından da özellikle döviz kurlarının enflasyonun altında seyrediyor olması ve iç piyasada enflasyon nedeniyle sürekli fiyatların artmış olması rekabet gücümüzü azaltıyor."