Otonom Araçlar Lojistikte Verimlilik Sağlayacak

Ekonomi

Ford Trucks'tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emrah Duman, verimlilik, güvenlik ve sürdürülebilirlik açısından pek çok avantaj sunan Seviye-4 Otoyol Pilotu'nun, lojistikte artan talebe bağlı maliyetleri düşürürken, araçların günlük kullanım süresini artırarak daha yüksek verimlilik sağladığını söyledi.

Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otonom araç teknolojisinin, dünya genelinde giderek daha yaygın hale geldiğini ve birçok ülkede test sürüşleri aşamasında olmasının yanı sıra belirli bölgelerde kullanımının arttığını belirtti.

Duman, otomotiv sektöründe elektrifikasyondan sonra otonom araçlara olan yatırımların artmasını beklediklerini dile getirdi.

Özellikle 2030'dan sonra müşterilerin araç seçimlerinde büyük ölçüde otonom özellikleri dikkate alacağının öngörüldüğünü aktaran Duman, "Bu doğrultuda sektördeki AR-GE ve inovasyon yatırımlarının arttığı, bağlantılı ve otonom araçlara yönelik siber güvenlik gibi regülatif çalışmaların öncelikli konular arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Otonom teknolojilerin, mobilite çözümlerini daha güvenli, kolay ve keyifli bir sürüş deneyimine dönüştürerek, otomotiv sektörüne katma değer sağlaması öngörülüyor." diye konuştu.

Duman, otonom araç teknolojisinin günlük hayata entegre olması için yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini hatırlatarak, araçların güvenliğini artırmak için teknolojik ilerleme, yeni sensörler, yapay zeka tabanlı iletişim sistemleri gibi yeniliklerin hayata geçmesi gerektiğini ifade etti.

Kamuoyunda otonom araçların güvenirliliğine inanıcın arttığına vurgu yapan Duman, "Öte yandan otonom araç teknolojisine uygun yollar için gerekli altyapının da tesis edilmesi son derece kritik önem taşıyor." dedi.

Ford Trucks olarak, "Generation F" adını verdikleri, sıfır emisyonlu, bağlantılı ve otonom teknolojilerle büyük bir dönüşüm başlattıklarını aktaran Duman, bu vizyonun bir parçası olarak, otonom sürüş teknolojisinin ağır ticari taşımacılıkta kullanımı için 2020'den bu yana otoyol taşımacılığında kullanılmak üzere Seviye-4 Otoyol Pilotu teknolojisi üzerinde çalışmalarına devam ettiklerini dile getirdi.

Seviye-4 Otoyol Pilotu'nun, özelliklerine dikkati çeken Duman, şerit takibi, öndeki aracı güvenli takip mesafesini koruyacak şekilde takip etme, yan şeritleri kontrol edip gerektiğinde şerit değiştirme ve ardından tekrar şeridine dönme, dur-kalk manevraları gibi kritik sürüş davranışlarını başarıyla gerçekleştirdiğini söyledi.

Duman, otonom araçların, güvenlik performansının teknolojik ilerlemeler sayesinde her geçen gün daha da üst seviyeye çıktığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede gelişen kamera ve radar sistemleri, yapay zeka ve makine öğrenimi temelli algoritmalar, Küresel Konumlama Sistemi (GPS) ve haritalama teknolojisi gibi yenilikler, otonom araçların güvenliği noktasında süreci hızlandırıyor. Bu noktada sadece otonom araçların değil, bu araçlara uygun yol teknolojilerinin de gelişimi önem arz ediyor."

Ford Trucks olarak, Seviye-4 Otoyol Pilotu'nun geliştirme faaliyetlerini hem simülasyon ortamında hem de fiziksel araç üzerinde, trafiğe kapalı otoyol kısmında son 1 yıldır test ederek gerekli doğrulama faaliyetlerini tamamladıklarını hatırlatan Duman, Ford Trucks'ın, bir kamyon sürücüsünün günlük sürüşünün hemen hemen yüzde 90'ını karşılayacak sürüş koşullarında, sürücünün desteğine ihtiyaç duymadan kendi kendine gidebilen bir teknolojiye sahip olduğunun altını çizdi.

Duman, Türkiye'de bir ilke imza atarak, güvenlik sürücüsüyle otoyolda ilk denemeleri gerçekleştirmeye başlayacaklarına dikkati çekerek, böylece olası farklı senaryoları gözlemleyerek, 3 aylık periyotlarla yeni özelliklerin geliştirilmesini hedeflediklerini dile getirdi.

Seviye-4 Otoyol Pilotu fonksiyonuna ek olarak, uzaktan araç kontrol teknolojisini kullanarak, aracın uzaktan çalışmasının gözlemlendiğini ve insan müdahalesinin gerekli olduğu durumlarda otonom kamyonun güvenli bir şekilde çalışmaya devam etmesini sağladıklarını belirten Duman, "Yükleme ve boşaltma istasyonunda otonom geri park teknolojisiyle araçların lojistik üsler içerisindeki hareketini otonom hale getirmek için de çalışıyoruz." dedi.

Otonom araçların enerji verimliliği açısından geleneksel araçlara göre çeşitli avantajlar barındırdığının altını çizin Duman, ilk olarak algoritmalar tarafından kontrol edilen sistemler sayesinde, hızlanma, yavaşlama ve dur-kalk gibi sürüş davranışlarını optimize ettiklerini söyledi.

"Yakıt tüketimini yaklaşık yüzde 10 azaltmayı hedefliyor"

Duman, otonom araçların birbirleriyle iletişim kurarak, trafik akışını iyileştirebildiğini, gereksiz dur-kalk hareketlerini ortadan kaldırıp, enerji tasarrufu da sağladığını ifade etti.

Otonom araçların, yapay zeka, GPS ve haritalandırma teknolojileri sayesinde en kısa ve en az enerji tüketen rotaları seçerek, daha verimli bir enerji kullanımı sağlayabileceğini anlatan Duman, "Tüm bu avantajlar, otonom araçların, enerji tüketimini optimize ederek hem yakıt maliyetlerini düşürüyor hem de karbon salınımını azaltarak, çevresel fayda da getirmiş oluyor." diye konuştu.

Duman, Ford Trucks'ın, Seviye-4 Otoyol Pilotu'nun, verimlilik, güvenlik ve sürdürülebilirlik açısından pek çok avantaj sunduğuna vurgu yaparak, "Lojistikte artan talebe bağlı maliyetleri düşürürken, araçların günlük kullanım süresini artırarak daha yüksek verimlilik sağlıyor. Ayrıca operasyonları optimize ederek, insan hatalarından kaynaklanan kazaları en aza indirmeyi ve yakıt tüketimini yaklaşık yüzde 10 azaltmayı hedefliyor." şeklinde konuştu.

Özellikle sensör, kontrol ünitesi, güç kaynağı, direksiyon-fren sistemi yedeklemesi, acil durumlarda aracı durduran çevresel anormallikleri algılayıp ona göre tepki vermesini sağlayan çeşitli uygulamaların gelişim aşamasında olduğunu vurgulayan Duman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yakın gelecekte daha somut gelişmeler olacağını düşünüyoruz. Ford Trucks özelinde ise otoyollarda kullanılabilecek olan Seviye?-?4 Otoyol Pilotu fonksiyonuna ek olarak, uzaktan (?tele?-?operasyon?) sürüş, otomatik park etme ve liman?-?lojistik alanlarında altyapı destekli düşük hızda otonom sürüş gibi tamamlayıcı fonksiyonları, Ford Otosan ve Ford Trucks çatısı altında geliştirmeye devam ediyoruz. Otonom sürüş geliştirmesi sırasında kazanılan tecrübe ve bilgi birikimini bugün piyasada olan Ford Trucks araçlarımızın sürücü destek sistemlerinde de aktif olarak kullanıyoruz."