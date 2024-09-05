OVP verilerine göre; 4 yıllık dolar tahmini! 2025'te 42 lirayı görecek - Son Dakika
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Ekonomi

OVP verilerine göre; 4 yıllık dolar tahmini! 2025'te 42 lirayı görecek

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Türkiye'nin 3 yıllık yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program'da yer alan veriler ışığında yapılan hesaplamaya göre; dolar/TL'nin 2024'te ortalama 33,2 TL, 2025'te ise ortalama 42 TL olması bekleniyor.

05.09.2024 11:48
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025-2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Programı (OVP) açıkladı. Ekonominin 3 yıllık yol haritasının duyurulduğu toplantıda enflasyonun 2025'te yüzde 17,5'e, 2026'da tek haneye gerilemesinin beklendiğini açıklandı.

OVP'ye göre dolar/TL tahmini ise 2024 yılında ortalama 33,2 olarak açıklandı. Daha önceki tahmin doların 23,9 TL olacağı yönündeydi. Dolar/TL'nin 2024 yılını 33,2 ortalamayla kapatması için yılın geri kalanı için ortalama dolar kurunun 35,56 TL olması gerekiyor.

Önümüzdeki yıllar için dolar/TL tahminleri ise şöyle:

  • 2025 için 42 TL (Önceki 43,9 TL)
  • 2026 için 44,4 TL (Önceki: 47,8 TL)
  • 2027 için 46,9 TL

Buna göre yıllar itibariyle dolar/TL kurunun ortalama şu şekilde değer kazanması öngörülüyor:

  • 2025: % 26
  • 2026: % 5.7
  • 2027: % 5.5

"BİR KUR TAHMİNİ YAPMIYORUZ"

OVP'nin açıklanmasından sonra soruları yanıtlayan Yılmaz kur tahminleriyle ilgili soruyu şöyle yanıtladı: "Bizim dalgalı kur rejimimiz var. 2001'de başladı ve devam ediyor. Dalgalı kur rejiminde ne bir kur tahmini ne de hedefimiz var. Belirleyecek olan piyasadaki arz ve talep şartları. Ama bir doküman hazırlıyoruz. Bir hesap yapmak zorundayız. Yöntemimiz şu bu yılın sonuna kadar piyasa aktörlerinin beklentileri neyse biz onu esas alıyoruz. 2024 sonuna kadar esas alınan kur o. Sonraki yıllar içinse TL'nin ne değer kazanacağını veya kaybedeceğini varsayarak hesap yapıyoruz. Bir kur tahmini yapmıyoruz. Yaptığımız hesapları varsayımla paylaşıyoruz."

İşte OVP verilerine göre 4 yıllık dolar tahmini;

OVP verilerine göre; 4 yıllık dolar tahmini! 2025'te 42 lirayı görecek
OVP verilerine göre; 4 yıllık dolar tahmini! 2025\'te 42 lirayı görecek

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Son Dakika Ekonomi OVP verilerine göre; 4 yıllık dolar tahmini! 2025'te 42 lirayı görecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Yunuss Bayern: Akape olduğu sürece bu ülke iflah olmaz 38 10 Yanıtla
  • Merdo: Dolarla mı maaş alıyoruz :))))) 33 7 Yanıtla
  • sedat ümit sarı: bimde yağ 205 TL den 229 a çıktı. yüzde 10 dan fazla zam. enflasyon düşecek miş çok güldüm. ?????????????????? 22 1 Yanıtla
  • Nuri Varol: dolar 50 tl olursa kimse şaşırmasın ucuyoruz resmen. 18 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: hic zannetmem bu gidişle inşallah öyle olur 18 1 Yanıtla
  • Tazmanya: Burası cokomelli dolar 20 30 40 olacakmış cokemelli 2 0 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: 2028 seçimine kadar fosss. ÇARE ERKEN SEÇİM 1 0 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: akape Olduğu sürece bu ülke gram ilerlemez 0 0 Yanıtla
  • serkan keskin: demekki 60 falan olacak 0 0 Yanıtla

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