OYAK'ın 64. Genel Kurulu Gerçekleştirildi, Nema Oranı Yüzde 77,1 - Son Dakika
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Ekonomi

OYAK'ın 64. Genel Kurulu Gerçekleştirildi, Nema Oranı Yüzde 77,1

OYAK\'ın 64. Genel Kurulu Gerçekleştirildi, Nema Oranı Yüzde 77,1

Türkiye'nin köklü kuruluşlarından Ordu Yardımlaşma Kurumunun (OYAK) 64. Genel Kurulu gerçekleştirildi.

25.05.2024 19:29
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Türkiye'nin köklü kuruluşlarından Ordu Yardımlaşma Kurumunun (OYAK) 64. Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ankara'daki genel müdürlükte düzenlenen genel kurulda Türkiye'nin tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu OYAK'ın nema oranı yüzde 77,1 olarak açıklandı.

OYAK, 6 Şubat depremlerinin ülkeyi ve tüm sektörleri etkilediği, jeopolitik risklerin artarak devam ettiği, Türkiye'nin yakın coğrafyasında gerilimin yüksek seyrettiği 2023 yılında üyelerine bir kez daha enflasyon oranının üzerinde nema sağladı.

OYAK, yüzde 77,1 nema oranıyla üyelerine yatırım araçlarının hepsinden fazla getiri temin etti. OYAK'ın nema oranı, yüzde 74,8 ile geçen yılın en fazla kazandıran yatırım aracı olan altının getirisini geçerken BİST endeksinin yüzde 36,4'lük getirisini ikiye katladı. Dolar yüzde 57,4, avro yüzde 63,4 ile OYAK'ın nema oranının çok altında getiri sağladı.

2023 Faaliyet Raporu'na göre, OYAK'ın toplam varlıkları bir önceki yıla göre yüzde 77 artarak 847 milyar liraya, konsolide net varlığı da yüzde 71 artışla 332,8 milyar liraya yükseldi. OYAK'ın 2023 faaliyet dönemindeki hasılatı da yüzde 38 artarak 457,8 milyar liraya ulaştı.

Aynı dönemde 4,6 milyar dolar ihracat yapan OYAK Grubu şirketleri, 2023 yılında Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 1,81'ini gerçekleştirdi. Grup, 2023'te 85,6 milyar lira vergi ödeyerek Türkiye'de toplanan tüm vergilerin yüzde 1,90'ını, kurumlar vergisinin ise yüzde 0,99'unu karşıladı.

"Yüksek getiri hedefine ulaşıldı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, Türkiye'nin büyük deprem felaketiyle başladığı 2023'teki zorluklara rağmen OYAK'ın hedeflerine ulaştığını belirtti.

Erdem, şunları kaydetti:

"Miras aldığımız ve önemli kazanımlarla bugüne taşıdığımız şanlı Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım atarken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. İhtiyacımız olan tek şey çalışmak.' düsturu, geleceğe uzanan yolda hep kılavuzumuz olacak. 1961'de kurulan OYAK, Türkiye'nin en başarılı tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu olarak 62 yıl boyunca hep çalışmış, üretmiş ve paylaşmıştır. Bugün OYAK, inşa ettiği dayanıklı yapının sunduğu çeviklik, esneklik, ölçek ve güç ile bu süre zarfında yurt içi ve yurt dışı piyasaların meydan okumalarını başarıyla yönetmiş, riskleri doğru öngörmüş, fırsatları katma değer üretimini pekiştirmek için ustaca kullanmıştır."

OYAK'ın atılımlarıyla misyonuna hizmet ettiğini ve üye varlıklarını sürekli geliştirerek refah seviyelerini koruduğunu vurgulayan Erdem, "OYAK, 6 kıtadaki faaliyetleri ile ülkemize 2023 yılında da katma değer üretmeyi sürdürdü. Faaliyet alanlarımızın tamamını etkileyen en önemli riskler, küresel enflasyon dalgası ve çevre coğrafyamızda yaşanan jeopolitik olumsuzluklar oldu. Kurumumuz, uyguladığı proaktif portföy yönetim stratejisinin doğruluğunu gördü, faaliyet gösterdiği iş kollarının tamamında hedeflerini gerçekleştirirken güçlü ve sürdürülebilir büyümesini korudu." ifadelerini kullandı.

Yüzde 77,1 nema oranı ile OYAK üyelerinin birikimlerinin reel bazda korunduğunu ve yüksek getiri sağlama hedefine ulaşıldığını vurgulayan Erdem, şöyle devam etti:

"Bu sonuç OYAK ve OYAK Grubu şirketlerinde yüksek aidiyet, tutku ve özveri ile görevlerini icra eden 38 bini aşkın çalışanımızın yanı sıra stratejik atılımlarımızın hayata geçmesinde rolü olan yönetim ekiplerimizin değerli katkıları ile elde edildi. 2023'ün istisnai piyasa koşullarında sağlanan bu oranın tüm üyelerimize hayırlı olmasını ve sürdürülebilir şekilde tekrarını dilerim. 2023 yılında üyelerimize sunduğumuz hizmetleri geliştirmek ve sağlanan faydaları güçlendirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ederek hep daha fazlasını yapmayı hedefledik. Özetle 6 kıtada faaliyet gösteren, öz kaynağı 10 milyar doları aşan küresel bir grup olarak öz güvenle ve kararlılıkla çalıştık. Çalışmamızın özünde ise her zamanki gibi 470 bini aşkın üyemize karşı duyduğumuz sorumluluk duygusu yer almaktadır."

Dünya piyasalarına yön veren aktörler

OYAK Grubu şirketlerinin dünya piyasalarına yön veren aktörler olduğuna işaret eden Genel Müdür Süleyman Savaş Erdem, "OYAK ve Renault ortaklığı ülkemiz otomotiv sanayisinin iddialı ve lider katılımcılarından birine dönüştü. Bu ortaklığın Bursa fabrikasında 2027 yılına kadar dört yeni modelinin üretimi planlandı. Böylesi büyük bir yatırımın hayata geçirilmesi, yabancı sermayenin temsilcisi ortağımızın OYAK'a ve ülkemize duyduğu uzun vadeli güveni işaret ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Demir-çelik sektörünün öncülerinden Erdemir ve İsdemir'in "Daha iyi bir gelecek için, hedefimiz yeşil dönüşüm" diyerek sektöre yön veren yol haritasını açıkladığına işaret eden Erdem, sözlerini şöyle tamamladı:

"Öngörülen kısa dönemli hedefimiz üretilen ham çelik başına karbon emisyonunun en az yüzde 25 oranında düşürülmesidir. Bu doğrultuda Erdemir ve İsdemir'de 3,2 milyar dolarlık dönüşüm yatırımının 2030 yıl sonuna kadar gerçekleştirilmesini hedefliyoruz. Bu planımız kapsamında yıllık 1,7 milyon MWh elektrik üretimi kapasiteli güneş enerjisi santralinin kurulumu da yer alıyor."

Kaynak: AA

Türkiye, Ordu, OYAK, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi OYAK'ın 64. Genel Kurulu Gerçekleştirildi, Nema Oranı Yüzde 77,1 - Son Dakika

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