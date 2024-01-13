Kastamonu\'da Özel Bireyler İçin Ahşap Oymacılığı Projesi Başladı

Kastamonu'da özel bireylerin ahşap oymacılığı ile meslek sahibini sağlayacak proje ile özel bireyler ile ailelerinin yaşam kalitesini arttıracak proje düzenlenen törenle başladı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen Kastamonu Valiliği ile Taşköprü Bedensel ve Zihinsel Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği arasında imzalanan "Ahşaba Özel Dokunuş" projesi ile yine Kastamonu Valiliği ile Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği arasında imzalanan "Güçlü Aile Güçlü Özel Birey" projesinin açılışı Merkez Spor Salonunda gerçekleştirildi. Kastamonu Valiliği ile Taşköprü Bedensel ve Zihinsel Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nce hayata geçirilecek olan "Ahşaba Özel Dokunuş" projesinde Kastamonu'da yaşayan 15-50 yaş arası 30 dezavantajlı engelli bireyin mesleki yeterliliklerini ahşap oymacılığı eğitim atölyesi aracılığıyla geliştirerek sosyal uyumlarının güçlendirilmesi hedefleniyor. Toplam bütçesi 155 bin TL olan "Ahşaba Özel Dokunuş" projesi çerçevesinde özel bireylerin ve ailelerinin kişisel ve sosyal gelişimleri için düzenlenecek olan iletişim ve beden dili, takım ruhu ve liderlik yönetim becerileri, temel ilk yardım prensipleri, girişimcilik, dijital pazarlama, ürün fotoğrafçılığı ve sosyal medya yönetimi eğitimi verilecek. Bununla birlikte Kastamonu'da kurulacak ahşap oymacılığı atölyesinde özel bireyler tarafından yapılacak olan ürünler satışa sunularak aile bütçesine katkıda bulunmaları sağlanacak.

Kastamonu Valiliği ile Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği'nce hayata geçirilecek olan "Güçlü Aile Güçlü Özel Birey" projesi çerçevesinde özel bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek ve ailelerinin kapasitelerini geliştirmek için eğitim programları düzenlenecek. Proje ile aynı zamanda özel bireylerin ailelerinin bireysel ve mesleki gelişimlerini destekleyerek, özel bireylere daha güçlü bir şekilde yardım etmelerinin sağlanması hedefleniyor. Ayrıca proje çerçevesinde hipoterapi ile otizimli ve serebral palsi teşhisi konulan bireylerin duyu denge gelişimleri desteklenecek, hafif düzeyde otizimli bireylere ise kahvaltı, çorba ve tatlı hazırlama eğitimleri verilerek meslek edinmelerine destek olunacak.

Ayrıca Kastamonu'da bulunan özel birey aileleri, bundan sonraki hedeflerinin korumalı işyeri ve yatılı bakım merkezi olduğunu ve bunları da başaracaklarını inandıklarını kaydetti.

Projenin açılışında Daday İlçe Milli Eğitim Müdürü aynı zamanda projelerin koordinatörü Ahmet Şirin, sunum eşliğinde yapılacak çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

"Yatılı bakım merkezi istiyoruz"

Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ise, "Devletin büyüklüğünü görmek herkes ister ama biz, özel bireylerin aileleri olarak daha fazla istiyoruz. Çünkü biz vefat ettikten sonra evlatlarımızı devletimize emanet edeceğiz. Devletimiz güçlü ve büyük olmak zorunda. Biz, çocuklarımıza mekan oluşturma derdindeyiz. Tek amacımız bu. Başka illere çocuklarımızı emanet etmeyelim. Çocuklarımız Kastamonu'da bulunsun istiyoruz. Şu anda iki projemiz kabul edildi, emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Şu anda hayallerinin iki projenin içerisinde bulunduğunu söyleyen Boyraz, "Birincisi korumalı işyeri diğeri de yatılı bakım merkezi oluyor. Korumalı işyerini inşallah yakın zamanda tecrübe edineceğiz. Şimdilik bu iki proje hayalimiz oluyor. İnşallah bizde, bizlere güvenen insanlarımızı mahcup etmeyiz. Şu anda telefonlarınız çalsa evladınız hasta denilse hemen burayı terk edersiniz ama bizler, her dakika bunu yaşıyoruz. Onun ben bu yola baş koydum. Yavrularımıza layık olmayı, bir tek onlara hesap vermeyi inşallah Allah'ım bizlere nasip eder. Arkamda da güçlü dağ gibi bir eşim var. Onunla gurur duyuyorum. Bizleri yüreğiyle destekleyen, yüzümüzü güldüren herkesten Allah razı olsun. İki projede de inşallah mahcup olmayız, gecemizi gündüzümüze katarak inşallah projelerimizi hayata geçireceğiz. Sonunda da yaptıklarımızla ilgili de bir toplantı planlıyoruz, yaptıklarımızı anlatacağız. İnşallah layıkıyla projemizi bitireceğiz" diye konuştu.

"Güzel çalışmalar yürütecek olmanın heyecanını yaşıyoruz"

Taşköprü Bedensel ve Zihinsel Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Tevfik Yıldırım da, "Bedensel ve zihinsel engelli bireylerimizin hayatlarına bir nebze de olsa katkı sağlamak, onlara ve ailelerine destek olmak adına 2015 yılında çıktığımız bu yolda mutlu bir günümüzü sizlerle paylaşıyoruz. Ahşaba Özel Dokunuz bizlerin ilk projesi oluyor. Çocuklarımız ve aileler için güzel çalışmalar yürütecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bugün ilk adımımızı attık bundan sonrada devamı gelir inşallah. Orman varlığı açısından zengin bir iliz. Ahşaba dair camilerimizden konaklarımıza kadar çok büyük bir mimari ve kültürel hazineye sahibiz. Bizler istedik ki özel çocuklarımızla ahşaba dokunalım. Onlarla atölye kuralım, bu sayede özel çocuklarımızın burada yaptıkları ürünlerle topluma faydalı ve ön planda olmalarını istedik. Sosyal hayatlarına destek olmak istedik ve böylece mutluluklarını da birlikte paylaşalım. İnşallah projede görev alacak hocalarımızın ve sizlerin de destekleriyle projede başarılı olacağımıza inancım tamdır" şeklinde konuştu.

Projelerin paydaşları arasında Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kastamonu Belediye Başkanlığı da bulunuyor.

Projenin açılışının yapılmasının ardından davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu. - KASTAMONU