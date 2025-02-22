Özel güvenlik sektörü yönünü Türk dünyasına çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Özel güvenlik sektörü yönünü Türk dünyasına çevirdi

TOBB Türkiye Özel Güvenlik Hizmetleri Başkanı Serdar Gökhan Arıkan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan gibi ülkelerin temsilcileriyle özel güvenlik sektörünü ele aldıklarını belirterek, "Deneyimlerimizi Türk dünyasına anlatarak onlarla...

22.02.2025 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TOBB Türkiye Özel Güvenlik Hizmetleri Başkanı Serdar Gökhan Arıkan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan gibi ülkelerin temsilcileriyle özel güvenlik sektörünü ele aldıklarını belirterek, "Deneyimlerimizi Türk dünyasına anlatarak onlarla tüm dünyaya açılabiliriz." dedi.

Arıkan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, özel güvenlik eğitim kurumları aracılığıyla sertifika alanların sayısının 1 milyon 400 bini geçtiğine işaret etti.

Özel güvenliklerin birçok yerde görev aldığını dile getiren Arıkan, 400 bine yakın çalışanla istihdamda lider sektör olduklarını söyledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının, kursların dijitalleşmesine ilişkin çalışmaları yüksek düzeyde yaptığını anlatan Arıkan, şu ifadeleri kullandı:

"Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, projelerle, Türkiye'ye ve dünyaya örnek şekilde özel güvenliği şekillendiriyor. Bütün sistem Özel Güvenlik Bilgi Sistemi Otomasyonu'nda (ÖGNET) bulunuyor. Bütün arkadaşlarımızın orada kayıtları oluyor. Bir proje daha var. Özel Güvenlik Eğitim Projesi'nin (ÖZGE) mart ayında lansmanı yapılacak, devreye alınacak. Bu projeyle özel güvenlik eğitimleri muntazam ve nizami gidecektir."

Arıkan, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çıktıktan sonra Avrupa ve ABD'deki yabancı firmaların Türkiye'de şekillendiğini söyledi.

Yakın zamanda özel güvenlik sektörüyle ilgili Türk dünyasının temsilcileriyle çalıştay düzenlediklerini aktaran Arıkan, şu değerlendirmede bulundu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bize yol gösterdiği 2040 hedeflerine ulaşmanın yolu Türk dünyasıyla beraber olmamızdır. KKTC, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan yani Türk dünyası temsilcileriyle özel güvenliği konuştuk. Deneyimlerimizi Türk dünyasına anlatarak onlarla tüm dünyaya açılabiliriz."

"Maaşlarda taban fiyat belirlenmeli"

Sektörün sorunlarına da değinen Arıkan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"5188 sayılı Kanun'un tanımında da kolluk kuvvetleri destek hizmetleri olarak geçiyor. Yani kolluk kuvvetlerinin olmadığı alanlarda kolluk kuvvetlerinin görevlerini yapıyorlar. Dolayısıyla herhangi bir olaya müdahale ettiklerinde adli yargılarda bile kolluk kuvvetine uygulanan prosedürlerin uygulanması gerekiyor. Peki, özel güvenlik görevlilerinin yan hakları kolluk kuvvetleri ile bir mi? Değil. Bu yan hakların, kolluk kuvvetlerine aynı toleransların tanındığı şekle çevrilmesi gerekiyor."

Arıkan, maaş farklarının da çok fazla olduğuna işaret ederek, bu farkın ortadan kaldırılması için taban fiyat belirlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Uluslararası İlişkiler, Serdar Gökhan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, Güvenlik, Türkiye, Ekonomi, Kıbrıs, Kıbrıs, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Özel güvenlik sektörü yönünü Türk dünyasına çevirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:24 Mansur Yavaş, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimine İlişkin Değerlendirmede Bulundu Mansur Yavaş, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimine İlişkin Değerlendirmede Bulundu
13:40 Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı
12:33 İmamoğlu’na sahte diploma soruşturması İmamoğlu'na sahte diploma soruşturması
12:32 Maydonoz Döner operasyonunun detayları MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB Maydonoz Döner operasyonunun detayları! MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB
11:16 Gazze’de son takas İsrailli esir serbest bırakılırken Hamas mensubunu alnından öptü Gazze'de son takas! İsrailli esir serbest bırakılırken Hamas mensubunu alnından öptü
18:23 Ege Denizi’nde Deprem Erken Uyarı Sistemi Kuruldu Ege Denizi'nde Deprem Erken Uyarı Sistemi Kuruldu
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
18:11 HÜDA PAR’dan suç duyurusunda bulanan Atatürkçü Düşünce Derneği’ne cevap HÜDA PAR'dan suç duyurusunda bulanan Atatürkçü Düşünce Derneği'ne cevap
18:08 Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho’nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho'nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz
17:37 Polisten kaçarken pastaneye daldılar Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı Polisten kaçarken pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı
17:17 Herkes bunu merak ediyor: Eyüpspor-Beşiktaş maçı ertelecek mi Herkes bunu merak ediyor: Eyüpspor-Beşiktaş maçı ertelecek mi?
17:03 Bitcoin neden yükseliyor Bitcoin neden yükseliyor?
16:36 İstanbul’da kar şiddetlendi Şehir Hatları vapur seferleri durduruldu İstanbul'da kar şiddetlendi! Şehir Hatları vapur seferleri durduruldu
16:34 Vatandaşın kar çilesi Patron ’işe gel’ deyince böyle isyan etti Vatandaşın kar çilesi! Patron 'işe gel' deyince böyle isyan etti
16:26 Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a bomba gönderme Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a bomba gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2025 15:36:57. #1.11#
SON DAKİKA: Özel güvenlik sektörü yönünü Türk dünyasına çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.