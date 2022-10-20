Özenle korunan bin 200 yıllık zeytin ağacında hasat bereketi - Son Dakika
Üye Girişi

Özenle korunan bin 200 yıllık zeytin ağacında hasat bereketi

20.10.2022 14:30

Özenle korunan bin 200 yıllık zeytin ağacında hasat bereketi Bu yıl üçüncü kez toplanan zeytin ağacında ürün miktarının geçen yıla oranla arttığı gözlendi Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır: " Özenle ağacımızı koruyoruz, 35 kilo zeytin toplamayı bekliyoruz" " Son 3 yıldır ürün...

Özenle korunan bin 200 yıllık zeytin ağacında hasat bereketi

Bu yıl üçüncü kez toplanan zeytin ağacında ürün miktarının geçen yıla oranla arttığı gözlendi

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır:

" Özenle ağacımızı koruyoruz, 35 kilo zeytin toplamayı bekliyoruz"

" Son 3 yıldır ürün alıyoruz"

ANTALYA - Manisa'nın Akhisar ilçesinde kamulaştırılan bir araziden sökülüp Antalya'da Vakıf Zeytinliği olarak da bilinen Zeytinpark'a beş yıl önce dikilen ve yaklaşık bin 200 yaşında olduğu tahmin edilen zeytin ağacının ilk hasadı gerçekleştirildi. Bu yıl üçüncü kez toplanan zeytin ağacında ürün miktarının geçen yıla oranla arttığı gözlendi.

Antalya'nın akciğeri olarak adlandırılan 2 milyon 630 bin metrekare alanda çoğunluğu zeytin ağaçlarından oluşan yaklaşık 25 bin ağacın bulunduğu Vakıf Zeytinliği arazisi, 2010 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden ihaleyle Antalya Ticaret Borsası tarafından 20 yıllığına kiralandı. ATB tarafından Büyükşehir Belediyesi, Kepez Belediyesi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası gibi kent dinamiğini oluşturan kurumların ortağı olduğu Zeytinpark A.Ş. kurularak, uzun yıllar bakımsızlıktan çevresi çöp yığınına dönüşen arazi temizlendi.

Odun olması beklenirken zeytin verdi

Yılda 2 bin 600 ton toz ve 610 milyon metreküp havayı emerek temizlediği belirtilen Zeytinpark'ın etrafı da 5 bin 600 metrelik duvar ve tel örgülerle koruma altına alındı. İçerisindeki zeytin ağaçlarının büyük bölümüne gençleştirme yapıldı. İstanbul- İzmir otoyol projesi çerçevesinde Akhisar'da istimlak edilen arazideki 820'li yıllarda dikildiği tahmin edilen bir zeytin ağacı, 22 Şubat 2016 tarihinde özel yöntemle köklenerek, kamyonla Zeytinpark'a nakledildi. Zeytin ağacı özenli bakımın ardından toprağa uyum sağladı. Yaklaşık 5 metre boyunda bulunan zeytin ağacının ürünleri alanda çalışan işçiler tarafından merdiven yardımı ile toplandı. Önceki yıl ilk meyvelerini veren ağacın bu yıl ki ürün miktarının arttığı gözlendi.

"26 bin tane ağacımız var, bunun 20 bin tanesi zeytin"

Zeytin hasadına katılan ATB Başkanı Ali Çandır, " Burası Antalya'da kent merkezinde bulunan en büyük yeşil alandır. 2 bin 630 dönüm. Burada 26 bin tane ağacımız var, bunun 20 bin tanesi 12 çeşitten oluşan zeytin ağaçlarımızdır. Bugün ilk hasadımıza başladık. Umarım bereketli bir sezon olur. Bu yıl rekoltede biraz daha iyi. 2.5 ay suren bir hasat suremiz var. 100 tonunun üzerinde zeytin bekliyoruz. Bu yıl genel olarak zeytin haşatımızda iyi bir sezon yaşayacağız" dedi.

"Son 3 yıldır meyve alıyoruz"

Ağaç hakkında bilgi veren Başkan Çandır, "İzmir-İstanbul otobanın açılmasında istimlak edilen bölgeden getirdik. Birçok ağacımız ya kömür geldi ya da odun oldu. Biz iki tane ağacımızı buraya getirdik. Uyum sağlaması için özel bakım yaptık. Son 3 yıldır ürün alıyoruz. Özenle ağacımızı koruyoruz. Bu ağaçtan 35 kilo zeytin toplamayı bekliyoruz. Toplanan zeytini şirketlerimizin ortaklarına eşit olarak dağıtacağız. Burada toplanan zeytinleri irileri sofralık kalanları da yağ yapıyoruz. 12 çeşit zeytinimiz var. Biz özellikle şehrimize özgü Tavşan Yüreği zeytinimizin daha da yaygınlaşmasını istiyoruz" açıklamasına yer verdi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Hatay haberi | Hatay'da öğrenciler barış ve kardeşlik için zeytin topladı Hatay haberi | Hatay'da öğrenciler barış ve kardeşlik için zeytin topladı Yıllar önce kiraya verdiği eve ilk kez giren adam adeta hayatının şokunu yaşadı Yıllar önce kiraya verdiği eve ilk kez giren adam adeta hayatının şokunu yaşadı Sea To Sky Enduro Yarışları'nın orman etabını Graham Jarvis kazandı Sea To Sky Enduro Yarışları'nın orman etabını Graham Jarvis kazandı

Antalya, Zeytin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Özenle korunan bin 200 yıllık zeytin ağacında hasat bereketi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:33 Kahramanmaraş'ta deprem! 4.5'in ardından şimdi de 4.3'lük bir sarsıntı meydana geldi
20:19 AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım Azerbaycan'da trafik kazası geçirdi!
20:09 Şaşkınlık yaratan karar! Manchester United, Cristiano Ronaldo'yu kadro dışı bıraktı
19:56 İbrahim Tatlıses'in yeni evlenen kız Dilan'dan "Açık ilişki" sorusuna cevap: Ne münasebet
19:53 Galatasaray'dan, Fenerbahçelileri sinirlendiren sosyal medya paylaşımı! Saati çok manidar
19:16 1940'ta çekilen fotoğraftaki ayrıntı dünya gündemine oturdu: İnsanlığı daha fazla kandıramazsınız
19:13 Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Valencia, "İsmimi kimse söylemiyor" deyip takma adını açıkladı
18:57 Göreve geldikten bir buçuk ay sonra istifa eden İngiltere Başbakanı Liz Truss, ülke tarihine geçti
18:51 Cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin ödenmesini ön gören yasa teklifi Meclis'e sunuldu
18:41 ABD'de korkunç olay! İnternetten tanıştığı kişiyi eve götürüp pişirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 20:54:27. #1.11#
SON DAKİKA: Özenle korunan bin 200 yıllık zeytin ağacında hasat bereketi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement