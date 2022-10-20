Özenle korunan bin 200 yıllık zeytin ağacında hasat bereketi

Bu yıl üçüncü kez toplanan zeytin ağacında ürün miktarının geçen yıla oranla arttığı gözlendi

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır:

" Özenle ağacımızı koruyoruz, 35 kilo zeytin toplamayı bekliyoruz"

" Son 3 yıldır ürün alıyoruz"

ANTALYA - Manisa'nın Akhisar ilçesinde kamulaştırılan bir araziden sökülüp Antalya'da Vakıf Zeytinliği olarak da bilinen Zeytinpark'a beş yıl önce dikilen ve yaklaşık bin 200 yaşında olduğu tahmin edilen zeytin ağacının ilk hasadı gerçekleştirildi. Bu yıl üçüncü kez toplanan zeytin ağacında ürün miktarının geçen yıla oranla arttığı gözlendi.

Antalya'nın akciğeri olarak adlandırılan 2 milyon 630 bin metrekare alanda çoğunluğu zeytin ağaçlarından oluşan yaklaşık 25 bin ağacın bulunduğu Vakıf Zeytinliği arazisi, 2010 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden ihaleyle Antalya Ticaret Borsası tarafından 20 yıllığına kiralandı. ATB tarafından Büyükşehir Belediyesi, Kepez Belediyesi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası gibi kent dinamiğini oluşturan kurumların ortağı olduğu Zeytinpark A.Ş. kurularak, uzun yıllar bakımsızlıktan çevresi çöp yığınına dönüşen arazi temizlendi.

Odun olması beklenirken zeytin verdi

Yılda 2 bin 600 ton toz ve 610 milyon metreküp havayı emerek temizlediği belirtilen Zeytinpark'ın etrafı da 5 bin 600 metrelik duvar ve tel örgülerle koruma altına alındı. İçerisindeki zeytin ağaçlarının büyük bölümüne gençleştirme yapıldı. İstanbul- İzmir otoyol projesi çerçevesinde Akhisar'da istimlak edilen arazideki 820'li yıllarda dikildiği tahmin edilen bir zeytin ağacı, 22 Şubat 2016 tarihinde özel yöntemle köklenerek, kamyonla Zeytinpark'a nakledildi. Zeytin ağacı özenli bakımın ardından toprağa uyum sağladı. Yaklaşık 5 metre boyunda bulunan zeytin ağacının ürünleri alanda çalışan işçiler tarafından merdiven yardımı ile toplandı. Önceki yıl ilk meyvelerini veren ağacın bu yıl ki ürün miktarının arttığı gözlendi.

"26 bin tane ağacımız var, bunun 20 bin tanesi zeytin"

Zeytin hasadına katılan ATB Başkanı Ali Çandır, " Burası Antalya'da kent merkezinde bulunan en büyük yeşil alandır. 2 bin 630 dönüm. Burada 26 bin tane ağacımız var, bunun 20 bin tanesi 12 çeşitten oluşan zeytin ağaçlarımızdır. Bugün ilk hasadımıza başladık. Umarım bereketli bir sezon olur. Bu yıl rekoltede biraz daha iyi. 2.5 ay suren bir hasat suremiz var. 100 tonunun üzerinde zeytin bekliyoruz. Bu yıl genel olarak zeytin haşatımızda iyi bir sezon yaşayacağız" dedi.

"Son 3 yıldır meyve alıyoruz"

Ağaç hakkında bilgi veren Başkan Çandır, "İzmir-İstanbul otobanın açılmasında istimlak edilen bölgeden getirdik. Birçok ağacımız ya kömür geldi ya da odun oldu. Biz iki tane ağacımızı buraya getirdik. Uyum sağlaması için özel bakım yaptık. Son 3 yıldır ürün alıyoruz. Özenle ağacımızı koruyoruz. Bu ağaçtan 35 kilo zeytin toplamayı bekliyoruz. Toplanan zeytini şirketlerimizin ortaklarına eşit olarak dağıtacağız. Burada toplanan zeytinleri irileri sofralık kalanları da yağ yapıyoruz. 12 çeşit zeytinimiz var. Biz özellikle şehrimize özgü Tavşan Yüreği zeytinimizin daha da yaygınlaşmasını istiyoruz" açıklamasına yer verdi.