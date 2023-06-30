Pakistan, IMF ile 3 milyar dolarlık stand-by düzenlemesi konusunda anlaştı - Son Dakika
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Pakistan, IMF ile 3 milyar dolarlık stand-by düzenlemesi konusunda anlaştı

30.06.2023 11:47

Pakistan, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 9 aylık süreyle 3 milyar dolarlık stand-by düzenlemesi konusunda anlaşma sağladı. Anlaşma, Pakistan'ın döviz rezervini güçlendirecek, ekonomik istikrarı sağlayacak ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi destekleyecektir. Pakistan'ın ulusal borcu ise GSYİH'nin yaklaşık yüzde 80'ine tekabül ediyor, bu da ülkeyi ekonomik şoklara karşı savunmasız hale getiriyor.

Pakistan, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 3 milyar dolarlık stand-by düzenlemesi konusunda anlaştı. IMF Pakistan Misyon Şefi Nathan Porter, yaptığı açıklamada, IMF ile Pakistanlı yetkililerin 9 aylık süreyle 3 milyar dolar stand-by düzenlemesi konusunda anlaştığını duyurdu. Pakistan Maliye Bakanı İshak Dar ise, IMF anlaşmasının ardından Twitter'da " Allah'a şükürler olsun" mesajını paylaştı.

PAKİSTAN'IN BEKLEDİĞİ RAKAMDAN DAHA YÜKSEK

IMF ile varılan stand-by düzenlemesinin temmuz ortalarında IMF Guvernörler Kurulu tarafından onaylanması gerekiyor. 9 aya yayılan 3 milyar dolarlık kredi, Pakistan'ın beklediği rakamdan daha yüksek. Pakistan yönetimi, 2019'da kabul edilen ve cuma günü sona eren 6,5 milyar dolarlık kurtarma paketinden kalan 2,5 milyar dolarlık kısmın serbest bırakılmasını umuyordu.

ŞERİF: PAKİSTAN'IN DÖVİZ REZERVİ GÜÇLENECEK

Başbakan Şahbaz Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, anlaşmanın gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti belirtti. Şerif, bu anlaşmanın, Pakistan'ın döviz rezervini güçlendireceğini, ekonomik istikrara kavuşmasını sağlayacağını ve ülkeyi sürdürülebilir ekonomik büyüme yoluna sokacağını kaydetti.

ULUSAL BORÇ 274 MİLYAR DOLAR CİVARINDA

Nüfusu 230 milyonun üzerinde olan Pakistan'ın ulusal borcu 274 milyar dolar civarında ve bu borç, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yaklaşık yüzde 80'ine tekabül ediyor. Bu durum, ülkeyi ekonomik şoklara karşı savunmasız hale getiriyor.

Kaynak: AA
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Pakistan, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Pakistan, IMF ile 3 milyar dolarlık stand-by düzenlemesi konusunda anlaştı - Son Dakika


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