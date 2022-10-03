Palamutun Doğu Karadeniz'e hala göç etmemiş olması Trabzonlu balıkçıları şaşırttı - Son Dakika
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Palamutun Doğu Karadeniz'e hala göç etmemiş olması Trabzonlu balıkçıları şaşırttı

03.10.2022 13:25
Palamutun Doğu Karadeniz'e hala göç etmemiş olması Trabzonlu balıkçıları şaşırttı

Büyük balıkçı tekneleri bugünlerde Batı Karadeniz'de bol miktarda palamut avlarken, Doğu Karadeniz'de palamut avının "yok" denecek kadar az olması bölgedeki balıkçıları şaşırttı.

Büyük balıkçı tekneleri bugünlerde Batı Karadeniz'de bol miktarda palamut avlarken, Doğu Karadeniz'de palamut avının "yok" denecek kadar az olması bölgedeki balıkçıları şaşırttı.

Denizer Balıkçılık sahibi Recep Denizer, palamudun sezon başından beri Doğu Karadeniz'de pek avlanmamasının farklılık oluşturduğunu ifade ederek sadece Zonguldak- Ereğli civarlarında avlanmasının sıkıntısını yaşadıklarını belirterek "Palamut balığı göç hayvanı olup Karadeniz'in bütün kıyısı olan şehirlerden geçerek Batum'dan tekrar dönerdi ancak bu sene hiç böyle yapmadı; Acaba geninde bir değişiklik mi var?" ifadelerini kullandı.

"Uzun yıllardır böyle durumla karşılaşmadık; Palamutun genleri mi değişti?"

Uzun yıllardan beri böyle bir durumla karşılaşmadıklarını kaydeden Denizer, "Palamudun bolluğundan yana fazla bir sıkıntımız yok. Sıkıntı sadece tek bölgede yani Zonguldak-Ereğli civarlarında avlanmasının sıkıntısı var. Palamut balığı bizim bildiğimiz göç hayvanıdır. Boğazdan çıktıktan sonra yumurtasını Karadeniz'e döker ve geninde olan özelliğinden ötürü Karadeniz'e kıyısı olan şehirlerden geçerek Batum'a gider. Batum'dan tekrar dönerek boğazdan içeriye oradan da Ege Denizi'ne çıkar. Ancak bu sene çok farklılık oluşturdu palamut balığı. Hiç tahmin etmediğimiz 1 ayın üzerinde 1 aydan fazla sadece Batı Karadeniz Bölgesinde balık oluyor. Şuanda da devam ediyor, bol miktarda da oralarda oluyor. Balıkçılık camiasında yıllarca olan bir kişi olarak düşündüğümüz tek şey var acaba bundan sonraki yıllarda da Karadeniz'de palamut balığının geninde bir değişiklik mi var ' Yani sadece Karadeniz'e boğaz ağzına yumurtasını dökecek ve o bölgede balıkçılık devam edecek. Sinop'tan Hopa'ya doğru göçünü tamamlayıp buralarda avcılık yapmayacak mıyız' Ben kendimi bildiğimden beri palamut balığının tamamıyla göç hayvanı olup Karadeniz'in bütün kıyısı olan şehirlerden geçerek Batum'dan tekrar dönerdi. Ancak bu sene hiç böyle yapmadı. Bugüne kadar yapmadı bundan sonra da yapabilecek olduğunu tahmin etmiyoruz aynı yerde avlanır ve deniz suyu soğumaya başladıktan sonra yok olup belki de Marmara'ya girecek ve oradan da Akdeniz'e çıkıp gidecek. İnşallah bizim düşündüğümüz gibi değil de yine göçünü devam eden bir balık türü olur" dedi.

"Bölgemizde avlansa fiyatlar daha da düşecek"

Batı Karadeniz'de avlanan palamudun Trabzon'a gelmesinin nakliye masraflarını arttırdığına dikkat çeken Denizer, "Oralarda avlanan balığın buraya gelmesi için üzerine nakliye fiyatı biniyor. Bu bölgede avlanmış olsa nakliye maliyeti sıfır olacak. Nakliye olmayınca bolluktan ötürü fiyatlar otomatikman düşecek. Trabzon halkının palamuda olan düşkünlüğünü herkes biliyor. Yine de buna şükretmek gerekir bu sene daha evvelki yıllara oranla daha bol. Bugün hava biraz rüzgarlı bundan sonra yağmurlu rüzgarlı olursa daha bol olacağını tahmin ediyoruz. Deniz suyu sıcaklığı 2-3 derecelik bir düşüş olması halinde palamut balığının kümeleşmesini sağlayacak daha da fazla olacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu. - TRABZON

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Kaynak: İHA

Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Karadeniz, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Palamutun Doğu Karadeniz'e hala göç etmemiş olması Trabzonlu balıkçıları şaşırttı - Son Dakika

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