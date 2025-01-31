Pancar Kebabı Kırsalda Yaygınlaşıyor

Ekonomi

Anadolu'nun önemli bölümünde üretilen şeker pancarında hasadın sonuna yaklaşılırken, kırsalda birçok evden eşsiz lezzet "pancar kebabı"nın kokusu yayılıyor.

Türkiye'de şeker üretiminin önemli bölümünün karşılandığı pancarda hasat çoğu bölgede sonlanırken, bazı yerlerde az da olsa devam ediyor.

Bitkisel Üretim İstatistikleri'ne göre bu yıl 23 milyon ton şeker pancarı rekoltesi bekleniyor. Konya, Kayseri, Eskişehir, Afyonkarahisar, Balıkesir, Uşak, Yozgat, Kars, Kastamonu gibi çok sayıda ilde yetiştirilen ve fabrikalarda şekere dönüştürülen pancarın kırsalda kebabı da yapılıyor. Birçok kişinin nasıl yapıldığını ve damak çatlatan lezzetini bilmediği pancar kebabı, eşsiz lezzeti ve besleyici özellikleriyle dikkati çekiyor. Hasadın sonuna gelindiği bugünlerde özellikle kırsal kesimlerde birçok evden pancar kebabının kokusu yayılıyor. Pancarın haşlaması da tüketiliyor.

Nasıl Yapılır?

Şeker pancarı önce üzerindeki toprak ve çamurdan güzelce yıkanarak arındırılıyor. Yanmaz fırın kağıdına ve ardından folyoya sarılan pancar, evlerde kuzine sobanın fırın kısmına atılıyor. Burada 5-6 saat pişirilen şeker pancarı, kebap haline geliyor. Kabuğu temizlenen pancar dilimlenip servis ediliyor. Pancar kebabı, eşsiz lezzete sahip olduğundan yanına üzerine bir şey eklemeden tüketiliyor. Bazı yerlerde pancarı ekmek ya da pide fırınlarına bırakılırken, birçok evde büyük kazanlarda haşlaması yapılıp dilimlenip tüketiliyor.

Faydaları

Lif açısından zengin olan ve bazı diyetisyenlerce sağlıklı yaşam için tüketilmesi gereken gıdalar arasında gösterilen şeker pancarı, tansiyon düşürücü etkisiyle öne çıkıyor. Sinir hücrelerine direk etki yaptığından sakinleştirici etkisi bulunan şeker pancarı, kolesterolü düşürmede yardımcı oluyor. Kansızlığı gidermede de yararlı olduğu aktarılan şeker pancarı ayrıca böbreklerin sağlıklı çalışmasına katkı sunuyor, kan basıncını düşürülmesinde önemli rol oynuyor. - BURSA